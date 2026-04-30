Martin Brundle předpovídá zvrat v rozložení sil. Ferrari může bojovat o titul, tvrdí

Martin Brundle naznačuje, že Scuderia Ferrari by po návratu sezony Formule 1 v Miami mohla nastoupit ve výrazně silnější formě. Podle něj má italská stáj potenciál ukázat citelné zlepšení výkonu i konkurenceschopnosti.
Martin Brundle před návratem sezony Formule 1 do Miami upozorňuje, že letošní souboj na špici může nabídnout mimořádně vyrovnanou a dramatickou podívanou mezi třemi top týmy.
Velká cena na okruhu v Miami navazuje na krátkou pauzu, kterou Brundle označuje jako důležitý mezník sezony. Podle něj může právě tato přestávka otevřít prostor pro výrazné technické aktualizace napříč celým startovním polem.
Brundle k situaci říká: „Myslím, že šampionát je úplně otevřený a to, co jsme viděli doposud, nemusí vůbec odpovídat tomu, jak bude vypadat zbytek sezony.“
Dosud dominantní Mercedes sice pravidelně sbírá pole position i vítězství, ale soupeři se postupně přibližují.
Výrazným momentem byla Velká cena Japonska v Suzuce, kde Oscar Piastri skvěle odstartoval, dostal se do čela a dlouho držel za sebou George Russella.
Do průběhu závodu následně zasáhl výjezd Safety Caru, který pomohl Kimimu Antonellimu dostat se do vedení. Právě to ale podle expertů znovu otevřelo otázku, jak na tom Mercedes skutečně je v čistém závodním tempu.
Do té doby byl největším vyzyvatelem Mercedesu tým Scuderia Ferrari, který si drží stabilní formu a pravidelně bojuje o pódiová umístění.
Brundle očekává, že italský tým ještě výrazně posílí formu. „Myslím si, že Ferrari najde hodně výkonu v oblasti pohonné jednotky i jejího řízení. Jejich auto se ještě výrazně zlepší,“ uvedl.
Zároveň ale upozorňuje, že nepůjde jen o Ferrari. Podobný výkonnostní posun očekává i u McLarenu. „McLaren působí velmi sebevědomě a má jasno v tom, kde ještě může najít další rychlost,“ uvedl Martin Brundle. Stáj z Wokingu navíc chystá výrazné technické upgrady, které by mohly výrazně promíchat pořadí.
„Myslím, že souboj tří nejlepších týmů bude naprosto šílený a Ferrari bude pevně v boji,“ předpovídá Brundle.
Zároveň ale upozorňuje, že Mercedes rozhodně nepoleví. „Mercedes samozřejmě také nezůstane stát na místě, to je jasné,“ říká.
Po závodě v Japonsku si podle něj v Mercedesu dobře uvědomují sílící tlak soupeřů. „Myslím, že se vrátí a řeknou si, že mají před sebou pořádný souboj a výzvu,“ dodává Brundle.
Výsledkem tak může být situace, kdy se Ferrari i McLaren výrazně dotáhnou na vedoucí tým. „Ty dva týmy se na ně začínají dotahovat,“ uzavírá.
S blížícím se sprintovým víkendem v Miami očekávání dál rostou. Brundle k tomu dodává: „Miami bude fantastické. Pro Formuli 1 to bude obrovská událost.“
Aston Martin nechal po víkendu v Japonsko monopost AMR26 na místě, aby mohl pokračovat v testování řešení vibrací pohonné jednotky Honda. V dynamometrických zkouškách tým ověřuje úpravy v kontrolovaných podmínkách s cílem rychleji odstranit technické problémy a zlepšit spolehlivost.
George Russell odmítá přenést souboj v rámci Mercedes do roviny psychologických her a zdůrazňuje, že uspět chce výhradně výkonem na trati. V duelu s Kimim Antonellim tak sází na férový přístup.
Kimi Antonelli míří do Miami s cílem navázat na formu z Japonsko a po pětitýdenní pauze se vrátit ještě silnější. Mladý Ital chce potvrdit svůj rostoucí progres a ukázat, že dokáže své výkony stabilizovat i v dalších závodech.
McLaren nezačal sezónu podle očekávání a ambiciózní předsezónní cíle zatím brzdí slabší výsledky v úvodních závodech. Po rychlém ochlazení optimismu tak tým čelí realitě, která výrazně komplikuje cestu k boji o nejvyšší příčky.
Martin Brundle se zaměřil na aktuální pozici Lewise Hamiltona ve Ferrari a naznačil, že jeho role může být v nadcházejícím vývoji sezóny zásadnější, než se na první pohled zdá. Podle jeho slov má stále velikou šanci na vítězství.
Juan Pablo Montoya rozvířil debatu o aktivitách Maxe Verstappena mimo Formuli 1. Podle něj by Red Bull měl přehodnotit jeho závodní program tak, aby se mohl naplno soustředit na své hlavní působení ve Formuli 1.
Změny pravidel Formule 1 budou během Velké ceny Miami pod drobnohledem, zejména z hlediska jejich vlivu na kvalifikaci a předjíždění. McLaren je na základě simulací detailně vyhodnotil a zaměří se na jejich dopad v praxi během víkendu.
Oscar Piastri označuje úpravy pravidel pro sezonu 2026 za krok správným směrem, zároveň ale zdůrazňuje, že nejde o finální řešení. Už po Velké ceně Miami se podle něj může ukázat potřeba dalších změn, aby nová pravidla plně fungovala a splnila očekávání.
Lewis Hamilton vstupuje do fáze kariéry, kdy už výsledky nepřicházejí s dřívější samozřejmostí a každé zaváhání je více viditelné než v jeho dominantních letech. V prostředí, kde rozhodují tisíciny sekundy a tlak mladší generace roste, se stále častěji objevují úvahy o tom, jak dlouho si ještě dokáže udržet špičkovou výkonnost.
Fernando Alonso má na konci sezony končící smlouvu, což znovu otevírá spekulace o tom, že by letošní rok mohl být jeho posledním ve Formuli 1. Přestože podobné scénáře už v minulosti odmítl, jeho další rozhodnutí bude záviset hlavně na motivaci a konkurenceschopnosti.
Jos Verstappen zažil na belgické Rallye de Wallonie dramatickou nehodu, když po nárazu do stromu skončil jeho vůz převrácený mimo trať. Havárie se stala v moment, kdy se posádka po penalizaci propracovala zpět do boje o přední příčky a útočila na stupně vítězů.