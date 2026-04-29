George Russell odmítl radu Davida Coultharda. Inspiraci hledá u Lewise Hamiltona

George Russell odmítá přenést souboj v rámci Mercedes do roviny psychologických her a zdůrazňuje, že uspět chce výhradně výkonem na trati. V duelu s Kimim Antonellim tak sází na férový přístup.
George Russell vstupuje do klíčové fáze sezony s jasně nastavenou linií: odmítá jakékoli psychologické hry a soustředí se výhradně na výkon. V kontextu boje o titul v rámci Mercedesu tak dává najevo, že interní rivalita s Kimim Antonellim pro něj zůstává čistě sportovní záležitostí.
Impuls k razantnějšímu přístupu přišel i zvenčí. David Coulthard naznačil, že by George Russell měl v souboji s mladším týmovým kolegou přitvrdit a zapojit i psychologický tlak.
Russell ale takový přístup odmítá a drží se vlastní filozofie. Inspiraci nachází u Lewis Hamiltona, jehož úspěchy podle něj dokazují, že vítězit lze dlouhodobě i bez zákulisních her.
Sezona zatím vychází Mercedesu téměř dokonale – tým sbírá pole position i vítězství a patří k nejrychlejším na roštu. Russell však zůstává nohama na zemi a varuje před předčasnými závěry.
Připomíná, že po třech závodech není o ničem rozhodnuto a že boj o titul zůstává otevřený. Silnou konkurenci vidí především ve Ferrari, McLarenu a také v Red Bullu s Maxem Verstappenem v čele.
Situaci navíc komplikuje i interní souboj v týmu. Kimi Antonelli vstoupil do sezony ve velkém stylu, vyhrál první dva závody a před Miami drží v čele šampionátu náskok devíti bodů právě před Russellem.
Na otázku, jak vnímá přímý souboj v garáži, reagoval Russell klidně a bez emocí. Připomněl, že s Antonellim už loni vedl těsné souboje a dobře ví, jak rychlý jeho týmový kolega dokáže být.
Podle něj není současný stav ničím mimořádným, spíše přirozeným vývojem mladého talentu, který si rychle zvyká na prostředí Formule 1 a okamžitě se adaptoval na čelo startovního pole.
Klíčový moment přišel ve chvíli, kdy se Russell vymezil vůči radám z podcastu Up To Speed, kde Coulthard doporučil agresivnější přístup vůči Antonellimu, včetně snahy narušit jeho sebevědomí.
Russell tuto strategii odmítl s tím, že neodpovídá jeho závodní filozofii. Podle něj není nutné soupeře psychologicky oslabovat, pokud má jezdec dostatečnou rychlost a konzistenci.
Odkázal přitom na Hamiltonův styl, který označil za „férový a důstojný“, zatímco jiné přístupy založené na hrách a manipulaci považuje za méně hodnotné v kontextu sportovní integrity.
Zároveň ale připouští, že současná sezona může být pro něj jednou z prvních reálných šancí na titul v kariéře, přesto ji nevnímá jako „teď nebo nikdy“. Podle něj se podobné příležitosti mohou opakovat.
„Tahle šance není jediná,“ naznačil s tím, že věk i zkušenosti mu dávají prostor pro další pokusy v budoucnu, i když současnou příležitost rozhodně nechce promarnit.
Sezona pokračuje v Miami, kde se očekávají další technické upgrady napříč startovním polem. Mercedes vstupuje do víkendu s ambicí zůstat na čele, ale Russell zdůrazňuje jediné: „Chci se vrátit na nejvyšší stupeň.“
