Charles Leclerc po FP2 poznamenal, že Mercedes postupně odhaluje svůj potenciál. Tým obsadil dvě z prvních tří příček, což podle něj naznačuje, že jejich tempo může být během víkendu ještě silnější.
První den závodního víkendu v Melbourne naznačil, že předsezónní předpovědi o dominanci Mercedesu se mohou blížit realitě. George Russell a Kimi Antonelli postoupili v odpoledním druhém tréninku na P2 a P3, což potvrzuje, že tým disponuje výrazně silným tempem.
Charles Leclerc, který skončil ve druhém tréninku pátý, poskytl svůj pohled na výkon Mercedesu. „První trénink byl dobrý,“ uvedl. „FP2… myslím, že Mercedes postupně ukazuje něco navíc a my začínáme vidět, kde za nimi zaostáváme.“
Leclerc komentoval závodní tempo Mercedesu, které podle něj působí mimořádně silně. „Jsou opravdu velmi rychlí, hlavně co se týče závodního tempa. Nevím přesně, kolik rezervy mají v kvalifikaci, ale v závodním tempu působí oproti nám velmi silně. Je toho hodně, co musíme zlepšit, ale teď se tím příliš nezabývám.“
Monacký jezdec také poznamenal, že Ferrari ještě zkouší agresivní nastavení, které se ve FP2 neosvědčilo. „Máme spoustu věcí, které musíme zlepšit na našem voze, zkoušeli jsme něco hodně agresivního, což nevyšlo. Zítra budeme zpět s rozumnějším oknem a uvidíme, jak to bude vypadat.“
Mercedes tak podle Leclerca ukazuje, že má náskok nejen na jedno kolo, ale i v dlouhodobém závodním tempu, což může ovlivnit celou sezonu. „Zvláště co se týče závodního tempa, byli opravdu, opravdu působiví,“ dodal.
Naopak co se týče kvalifikačního tempa, Leclerc připustil, že je stále obtížné odhadnout, kolik rezervy Mercedes ještě má. „Oscar odjel velmi působivé kolo, ale nevím přesně, co mezi sebou testují jednotlivé vozy, protože třeba Lando byl docela daleko,“ uvedl.
Monacký jezdec upozornil, že se jedná o první závod kompletně nových vozů, takže stále existuje spousta neznámých a otázek, které se vyjasní až postupem víkendu. „Je to první závod zcela nových vozů, takže spousta otazníků. Ale postupem času dostanete lepší obrázek, jak si stojí jednotlivé týmy,“ vysvětlil Leclerc.
Ve srovnání s ostatními týmy Leclerc vyzdvihl Mercedes nad Red Bullem, McLarenem i Ferrari. „Doufám, že se mýlím a zítra budeme rychlejší, ale momentálně se zdá, že Mercedes je o krok napřed a za nimi jsou Red Bull, McLaren a potom my,“ řekl.
Odpolední druhý trénink FP2 ukázal, že McLaren s vozem Oscara Piastriho dokáže držet krok s konkurencí, když obsadil první místo před Russellem a Antonellim v Mercedesu. Výsledek naznačuje, že letošní pohonné jednotky Mercedesu hrají klíčovou roli v celkovém výkonu týmů.
Analytici upozorňují, že Mercedes zatím drží svou strategii opatrně a neodhaluje všechny karty. To může být součástí dlouhodobé taktiky, aby ostatní týmy nemohly přesně odhadnout jejich skutečný výkon před kvalifikací a závodem.
První den závodního víkendu v Melbourne poskytl jasný obraz o rozložení sil mezi týmy, přičemž Mercedes podle Leclerca potvrzuje předsezónní očekávání své dominance. Pro Ferrari i ostatní stáje je zřejmé, že pokud chtějí držet krok, čeká je během víkendu náročná práce na vylepšení vozu a dolaďování nastavení.
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.
Třetí trénink před Velkou cenou Austrálie přinesl dramatický moment pro Kimiho Antonelliho, který po nehodě nedokončil svou jízdu. Nejrychlejší čas session zajel jeho týmový kolega George Russell.
Charles Leclerc po FP2 poznamenal, že Mercedes postupně odhaluje svůj potenciál. Tým obsadil dvě z prvních tří příček, což podle něj naznačuje, že jejich tempo může být během víkendu ještě silnější.
Max Verstappen přiznal, že tým má před sebou ještě práci, ale současná situace ho nijak nepřekvapuje. Zdůraznil také, že jeho přístup zůstává klidný a realistický.
Adrian Newey přiznal, že Fernando Alonso prochází těžkým obdobím kvůli problémům Aston Martinu a motoru Honda.
Domácí hvězda Oscar Piastri nadchla fanoušky, když v pátečním druhém tréninku na GP Austrálie zajela nejrychlejší kolo. Zároveň se ukázalo, že tlak na výkon a nové nastavení monopostů přineslo řadu problémů pro ostatní jezdce.
Úvodní trénink sezóny Formule 1 2026 nabídl souboj o nejrychlejší čas mezi Charlesem Leclercem a Maxem Verstappenem, zatímco konečné výsledky patřily Ferrari, které obsadilo první dvě příčky.
Návrat Valtteri Bottas do paddocku Formule 1 přinesl nečekanou úlevu. Pětimístný trest na startovním roštu, který měl původně nést do sezony 2026, totiž nakonec zmizel.
Max Verstappen před úvodním závodem sezony v Austrálii přiznal, že neví, kde se Red Bull skutečně výkonnostně nachází, a upozornil, že jejich RB22 zatím není nejrychlejším vozem na startovním roštu.
Bezpečnostní opatření omezí výkon jezdců Aston Martinu v nedělní Velké ceně Austrálie. Fernando Alonso a Lance Stroll nebudou moci podat maximální výkon, což může ovlivnit průběh celé sezony.
Eskalace konfliktu na Blízkém východě ohrožuje závody Formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii naplánované na duben 2026. FIA a organizátoři situaci sledují a kladou důraz na bezpečnost, přičemž v případě zrušení závodů by bylo nutné rychle najít náhradní tratě.
Lewis Hamilton z Ferrari veřejně oznámil, že má ADHD, a zdůraznil, že otevřeně mluvit o mentálním zdraví je pro něj důležité. Jeho krok přichází v době, kdy psychické zdraví a neurodiverzita získávají ve sportu stále větší pozornost.