Kimi Antonelli se chce vrátit v Miami ještě silnější

Kimi Antonelli míří do Miami s cílem navázat na formu z Japonsko a po pětitýdenní pauze se vrátit ještě silnější. Mladý Ital chce potvrdit svůj rostoucí progres a ukázat, že dokáže své výkony stabilizovat i v dalších závodech.
Kimi Antonelli přijíždí do Miami jako jeden z hlavních příběhů dosavadní sezony Formule 1. V pouhých 19 letech vede průběžné pořadí šampionátu po vítězstvích v Číně a Japonsku a jasně ukazuje, že jeho raketový vzestup rozhodně není dílem náhody.
„Cílem, už od Miami, je vrátit se tam, kde jsme skončili v Japonsku, nebo se vrátit ještě silnější, než kde jsme skončili,“ řekl Antonelli, čímž dal jasně najevo, že ani po pauze nechce slevit z tempa a cílem je pokračovat minimálně na stejné, ideálně ještě vyšší úrovni.
Jeho průlom přišel v Číně, kde se stal nejmladším lídrem šampionátu v historii Formule 1. O dva týdny později navázal vítězstvím v Japonsku, čímž výrazně změnil průběh celé sezony a zařadil se mezi hlavní kandidáty na titul.
Rozjetý rytmus mu ale přerušila pauza v kalendáři způsobená zrušením Velkých cen Bahrajnu a Saúdské Arábie, která neplánovaně protáhla období bez závodění.
„Celkově se cítím silnější. Cítím, že mám situaci více pod kontrolou,“ popisuje Kimi Antonelli svůj aktuální stav a dodává, že se cítí mnohem stabilněji než v loňské sezoně.
Velký rozdíl podle něj dělají zkušenosti. „To, že jsem loni projel všechny tratě, mi letos zatím rozhodně pomáhá,“ vysvětluje Kimi Antonelli a zdůrazňuje, že znalost okruhů i průběhu závodních víkendů mu dává větší jistotu, klid a kontrolu nad výkonem.
„Vím lépe, jak se pohybovat, jak se během víkendu řídit,“ dodává Antonelli, který se podle svých slov učí pracovat s tlakem i energií během celého závodního programu.
Právě kombinace sebevědomí a kontroly ho podle jeho vlastních slov posunula: „Prostě se cítím uvolněnější, sebevědomější a, jak už jsem říkal, mám situaci více pod kontrolou.“
Série úspěchů z něj zároveň udělala nečekaného kandidáta na titul, což výrazně zvýšilo očekávání fanoušků i médií, zejména v Itálii.
„Necítím větší tlak,“ odmítá však Antonelli jakýkoli tlak spojený s vedením šampionátu a dvěma vítězstvími v řadě.
„Vím, že očekávání lidí jsou teď vyšší, protože mám za sebou dvě vítězství a silný začátek sezony,“ připouští, ale zdůrazňuje, že se nenechá rozptýlit výsledky.
„Jen se snažím zůstat nohama na zemi a soustředit se na hlavní cíl a na to, jak se k němu dostat,“ uzavírá svůj přístup, který staví proces nad okamžité výsledky.
Po pěti týdnech bez závodění se ale přiznává, že mu motorsport chybí: „Závodění mi opravdu chybí,“ a Miami tak bere jako ideální místo pro restart další fáze sezony.
Aston Martin nechal po víkendu v Japonsko monopost AMR26 na místě, aby mohl pokračovat v testování řešení vibrací pohonné jednotky Honda. V dynamometrických zkouškách tým ověřuje úpravy v kontrolovaných podmínkách s cílem rychleji odstranit technické problémy a zlepšit spolehlivost.
George Russell odmítá přenést souboj v rámci Mercedes do roviny psychologických her a zdůrazňuje, že uspět chce výhradně výkonem na trati. V duelu s Kimim Antonellim tak sází na férový přístup.
Kimi Antonelli míří do Miami s cílem navázat na formu z Japonsko a po pětitýdenní pauze se vrátit ještě silnější. Mladý Ital chce potvrdit svůj rostoucí progres a ukázat, že dokáže své výkony stabilizovat i v dalších závodech.
McLaren nezačal sezónu podle očekávání a ambiciózní předsezónní cíle zatím brzdí slabší výsledky v úvodních závodech. Po rychlém ochlazení optimismu tak tým čelí realitě, která výrazně komplikuje cestu k boji o nejvyšší příčky.
Martin Brundle se zaměřil na aktuální pozici Lewise Hamiltona ve Ferrari a naznačil, že jeho role může být v nadcházejícím vývoji sezóny zásadnější, než se na první pohled zdá. Podle jeho slov má stále velikou šanci na vítězství.
Juan Pablo Montoya rozvířil debatu o aktivitách Maxe Verstappena mimo Formuli 1. Podle něj by Red Bull měl přehodnotit jeho závodní program tak, aby se mohl naplno soustředit na své hlavní působení ve Formuli 1.
Změny pravidel Formule 1 budou během Velké ceny Miami pod drobnohledem, zejména z hlediska jejich vlivu na kvalifikaci a předjíždění. McLaren je na základě simulací detailně vyhodnotil a zaměří se na jejich dopad v praxi během víkendu.
Oscar Piastri označuje úpravy pravidel pro sezonu 2026 za krok správným směrem, zároveň ale zdůrazňuje, že nejde o finální řešení. Už po Velké ceně Miami se podle něj může ukázat potřeba dalších změn, aby nová pravidla plně fungovala a splnila očekávání.
Lewis Hamilton vstupuje do fáze kariéry, kdy už výsledky nepřicházejí s dřívější samozřejmostí a každé zaváhání je více viditelné než v jeho dominantních letech. V prostředí, kde rozhodují tisíciny sekundy a tlak mladší generace roste, se stále častěji objevují úvahy o tom, jak dlouho si ještě dokáže udržet špičkovou výkonnost.
Fernando Alonso má na konci sezony končící smlouvu, což znovu otevírá spekulace o tom, že by letošní rok mohl být jeho posledním ve Formuli 1. Přestože podobné scénáře už v minulosti odmítl, jeho další rozhodnutí bude záviset hlavně na motivaci a konkurenceschopnosti.
Jos Verstappen zažil na belgické Rallye de Wallonie dramatickou nehodu, když po nárazu do stromu skončil jeho vůz převrácený mimo trať. Havárie se stala v moment, kdy se posádka po penalizaci propracovala zpět do boje o přední příčky a útočila na stupně vítězů.
Isack Hadjar přiznává, že před příchodem do Red Bullu cítil určité pochybnosti z role týmového kolegy Maxe Verstappena. Druhá sedačka vedle nizozemského šampiona byla v posledních letech považována za prokletou, protože se na ní vystřídala řada talentovaných jezdců bez výraznějšího úspěchu. Letos se však zdá, že právě Hadjar by mohl tento trend prolomit.