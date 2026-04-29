Aston Martin nechal po víkendu v Japonsko monopost AMR26 na místě, aby mohl pokračovat v testování řešení vibrací pohonné jednotky Honda. V dynamometrických zkouškách tým ověřuje úpravy v kontrolovaných podmínkách s cílem rychleji odstranit technické problémy a zlepšit spolehlivost.
Aston Martin se v úvodu sezony potýká s výraznými technickými problémy. Monopost AMR26 má hlavní problém v silných vibracích, které se navíc kombinují s omezeným výkonem a spolehlivostí pohonné jednotky Honda. To všechno dohromady ztěžuje nejen dosažení konkurenceschopného tempa v závodech, ale i samotné pochopení toho, jak se vůz v různých situacích chová.
Problémy se neobjevily až v závodech, inženýři je zaznamenali už během zimních testů. Rychle se ukázalo, že vibrace nevznikají pouze v samotné pohonné jednotce Honda, ale vznikají v kombinaci s šasi, což v praxi zesiluje otřesy v celém voze.
V ostrém závodním nasazení se tyto potíže začaly výrazně projevovat. Vibrace v některých situacích vedly k technickým problémům a omezení výkonu na delší stinty, přičemž nejvážnější moment nastal v Číně, kde Fernando Alonso musel závod vzdát kvůli fyzickému diskomfortu způsobenému intenzitou vibrací.
Aston Martin následně ve spolupráci s Hondou zrychlil vývoj a po víkendu v Japonsku nechal jeden z monopostů AMR26 v továrním areálu Sakura, kde probíhalo detailní testování na dynamometru.
Cílem bylo co nejpřesněji simulovat reálné závodní podmínky v kontrolovaném prostředí a lépe pochopit chování vibrací při různých režimech zatížení bez omezení závodního programu.
„Práce mezi Japonskem a Velkou Británií pokračuje intenzivně,“ uvedlo technické vedení Hondy s tím, že víkend v Suzuce ukázal správný směr vývoje, i když problém zatím zůstává nevyřešený, informuje Motorsport.com.
Do řešení potíží se nově promítla i změna v organizaci vývoje. Andy Cowell nyní funguje jako spojovací článek mezi britskou základnou Aston Martin a vývojovým centrem Honda, což má zrychlit tok informací i reakce na technické problémy.
Inženýři zároveň zdůrazňují, že vibrace nejsou čistě otázkou pohonné jednotky. Významnou roli hraje i konstrukce šasi, která může otřesy dále zesilovat, takže nejde o jeden izolovaný problém, ale o kombinaci více faktorů.
Pokroky zatím nepřišly formou jedné velké změny, spíše díky sérii drobných úprav. První pozitivní signály se objevily v Japonsko, kde oba vozy dokázaly dokončit závod bez zásadních komplikací.
Z technického oddělení Hondy zaznívá, že vývoj jde správným směrem, ale velmi pozvolna. Nejde o rychlý průlom, spíše o postupné zlepšování jednotlivých oblastí.
Vedle mechanických úprav se ladí i software, zejména řízení energie a chování pohonné jednotky v nízkých rychlostech, kde se problémy projevují nejvíce.
Důležitou zkouškou bude tento víkend v Miami, kde vysoké teploty a sprintový formát víkendu prověří nejen výkon, ale i chlazení a celkové nastavení vozu. Tým tak vstupuje do další části sezony s vědomím, že řešení je stále ve vývoji a na definitivní výsledky si ještě počká.
