Napětí ve Ferrari roste: kritika Lewise Hamiltona vyvolává otázky

Velká cena Belgie měla být pro Ferrari přelomem. Italská stáj dorazila do Spa s novou zadní nápravou a nadějí, že by se mohla odrazit zpět k čelním příčkám. Zatímco Charles Leclerc dokázal tuto příležitost využít a vybojoval třetí místo za dominantními McLareny, Lewis Hamilton zažil další víkend plný frustrace a otazníků. A právě to začíná být podle Ralfa Schumachera problém.

Bývalý pilot F1 v podcastu Backstage Pitlane uvedl, že Hamilton má obecně problémy přizpůsobit se změnám v autě a novému prostředí. „Lewis jednoduše hůře zvládá změny, je na to citlivější,“ řekl Schumacher. „Možná ta nová zadní náprava víc vyhovuje Leclercovu stylu. Ale musíme si počkat na další závody.“

Podle Schumachera navíc Hamilton často situaci ztěžuje sám sobě. „Občas říká nevhodné věci a tím jen přidává tlak, když se mu nedaří,“ poznamenal. A právě víkend ve Spa, kde Hamilton vypadl hned dvakrát v Q1 a do sprintu startoval až z 18. místa, považuje za důkaz toho, že něco nefunguje. V hlavním závodě sice Brit dojel sedmý, ale sám přiznal, že nová specifikace vozu mu nic nového nepřinesla. „Auto se chová úplně stejně jako předtím,“ řekl novinářům.

Hamilton navíc prozradil, že ve Ferrari inicioval několik interních schůzek a podal týmu dva písemné návrhy, které by měly přispět ke zlepšení struktury i vývoje vozu. V Maranellu ale zatím není jasné, jak velkou váhu budou jeho podněty mít. Vzhledem k tomu, jak stabilně si Leclerc s novým balíkem vede, by se tým mohl více přiklánět k jeho zpětné vazbě.

„Leclerc měl na Spa prakticky ideální víkend,“ zhodnotil Schumacher. „Zvládl to ve všech podmínkách, podal silný výkon a to je pro něj i tým pozitivní signál. Ale pro Hamiltona je to těžší, protože tím pádem budou všichni víc naslouchat Charlesovi.“

Hamilton se tak ocitá v nelehké situaci. Sám bojuje nejen s technikou a adaptací na nový vůz, ale i s narůstajícím tlakem médií, fanoušků a teď i vlastního týmu. A pokud se mu v následujících závodech nepodaří zvednout formu, může jeho první sezona v rudé kombinéze skončit jako jedno z největších zklamání posledních let.