Helmut Marko varuje: Verstappenova loajalita není samozřejmost

Helmut Marko znovu otevřel debatu o budoucnosti Maxe Verstappena v Red Bullu, tentokrát s varovným podtónem. V rozhovoru nejen že kritizoval Mercedes, ale zároveň naznačil, že Verstappen by mohl přehodnotit své setrvání v týmu, pokud Red Bull nezvládne nástup nové éry pravidel v roce 2026.

Marko připomněl, že ačkoli Verstappen oficiálně zůstává v Red Bullu i pro příští sezonu, není zdaleka zaručené, že jeho loajalita bude trvat donekonečna. Klíčovým faktorem podle něj bude konkurenceschopnost vozu, jakmile vstoupí v platnost nové technické předpisy. Pokud Red Bull nenaváže na dosavadní úspěchy, může Verstappen začít uvažovat o jiných možnostech.

Zprávy o možném odchodu Maxe Verstappena do Mercedesu v posledních měsících plnily titulky. Spekulace ještě podpořila informace o smluvní klauzuli, která by nizozemskému jezdci umožnila opustit tým, pokud by do letní přestávky nebyl mezi třemi nejlepšími v šampionátu. Po Velké ceně Belgie se ale tato klauzule stala irelevantní – Verstappen má na čtvrtého George Russella náskok 28 bodů.

Navzdory spekulacím Marko trvá na tom, že Verstappen Red Bullu nevyslal žádný jasný signál o touze odejít. Podle něj je Max nedílnou součástí týmu – nejen jako pilot, ale jako člen rodiny, který s Red Bullem spojil celou svou kariéru ve Formuli 1.

„Max je pro nás nesmírně důležitý. Všechna svá vítězství získal s Red Bullem a nikdy nejel jiný monopost. A i lidsky je to člen naší rodiny,“ uvedl Marko pro F1-Insider. Dodal také, že Max má platnou smlouvu až do roku 2028 a tým v ní nevidí důvod ke změně.

Marko připustil, že přesné úvahy Verstappena a jeho manažerského týmu nejsou týmu známé. Podle něj sice Max veřejně dával najevo, že chce v Red Bullu zůstat, ale i kdyby mohla být výstupní klauzule aktivní, nikdo dnes nedokáže říct, jaká bude situace v roce 2026. Je tedy zřejmé, že i uvnitř týmu panuje nejistota ohledně budoucnosti a že Verstappenovo setrvání závisí především na výkonnosti vozu.