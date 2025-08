Drama v Aston Martinu: Fernando Alonso nepojede úvodní trénink

Tým Aston Martin oznámil, že Fernando Alonso nenastoupí do prvního volného tréninku na Velkou cenu Maďarska. Dvojnásobný mistr světa trpí svalovým zraněním zad, které se objevilo po náročném víkendu v Belgii. Jeho účast v dalších částech závodního víkendu je zatím nejasná.

„V následujících dnech po Velké ceně Belgie se Fernando Alonso potýkal se svalovým zraněním zad. Dnes ráno pokračuje v léčbě a rozhodl se vynechat první trénink. Felipe Drugovich pojede v první části víkendu po boku Lance Strolla. O Fernandově účasti v dalších trénincích a zbytku víkendu rozhodneme později,“ uvedl tým ve svém prohlášení.

Pro Alonsa je to další zdravotní komplikace během této sezony. Už v Číně se potýkal s bolestmi krku a musel nastoupit se zpevněním. Závod tehdy nedokončil kvůli požáru brzd.

„V posledních dnech jsem měl nejspíš uskřípnutý nerv nebo něco podobného,“ řekl Alonso novinářům. „Měl jsem na krku ochranu, ale moc to nepomohlo, protože jsem stejně moc kol neodjel.“

Místo něj se ve voze AMR25 představí Felipe Drugovich, který je od roku 2022 rezervním jezdcem Aston Martinu. Pro brazilského jezdce to bude druhá účast v oficiálním tréninku letošní sezony, naposledy testoval vůz během víkendu v Bahrajnu.

Alonso zároveň vyzdvihl schopnosti svého týmového kolegy. „Felipe má neuvěřitelný talent. Titul ve Formuli 2 to ukázal, ale my to vidíme každý den při práci s ním. V simulátoru nebo při volných trénincích vždy odvádí přesně to, co tým požaduje, i když má velmi málo kilometrů. Bude zajímavé sledovat, jak by si vedl jako plnohodnotný závodník. Doufám, že tu šanci jednou dostane,“ řekl Alonso ve čtvrtek médiím.

Pokud chce Alonso startovat v nedělním závodě, musí se minimálně zúčastnit sobotní kvalifikace. Tým tak bude i v následujících hodinách sledovat jeho zdravotní stav a rozhodne, zda bude moci do víkendu zasáhnout. V opačném případě by mohl Drugovich dostat příležitost i v závodě.