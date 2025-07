Vztah na tenkém ledě? George Russell o důvěře a nejistotě v Mercedesu

George Russell otevřeně promluvil o složité situaci, v níž se ocitl – jako jezdec Mercedesu, kterého zároveň tento tým manažersky zastupuje. Před Velkou cenou Maďarska přiznal, že zatímco v minulosti byly jeho cíle a cíle týmu zcela sladěné, v posledním půlroce došlo k určitému napětí, které narušilo dosavadní rovnováhu.

Russellova smlouva s Mercedesem končí na konci sezony. I když tvrdí, že na něj není vyvíjen tlak a věří v úspěšné dokončení jednání, nejasnosti kolem jeho budoucnosti zesílily poté, co šéf týmu Toto Wolff potvrdil, že probíhaly rozhovory s Maxem Verstappenem.

Mercedes mezitím potvrdil, že jeho prioritou zůstává podepsání nové smlouvy s Russellem a Kimim Antonellim pro rok 2026, ale k finálnímu rozhodnutí zatím nedošlo, informuje Motorsport.com. Russell připustil, že uplynulé měsíce pro něj byly z osobního hlediska náročné a nejistota ovlivňovala jeho pohodu. I přesto však zdůraznil, že vedení týmu stále důvěřuje.

„Mercedes mě podporoval celou moji kariéru, naše cíle byly vždy stejné. Ale teď, když jde o prodloužení smlouvy, se naše zájmy možná dočasně rozešly. Byl to můj úkol svými výkony přesvědčit tým, že si své místo zasloužím,“ řekl Russell.

Zároveň uvedl, že neplánuje vzít svou kariéru do vlastních rukou a stále důvěřuje Totu Wolffovi. „Nikdy jsem se nebál, že o místo přijdu. To ani letos nebylo na stole, i když to média často dramatizují,“ dodal. Přiznal ale, že dříve cítil větší potřebu mít budoucnost jasně danou.

Nyní se chce soustředit na výkon a věří, že dohoda přijde v pravý čas. „Nechci nic uspěchat. Ani tým nikam nespěchá. Chci dokončit víkend, užít si dovolenou a potom to vyřešit. Musí to být správné pro obě strany,“ uzavřel. Russellův přístup tak ukazuje vyzrálost i odhodlání udržet si důvěru v nestabilní fázi své kariéry.