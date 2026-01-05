Cadillac oficiálně oznámil svého rezervního jezdce pro premiérovou sezónu ve Formuli 1 v roce 2026. Tým tak pokračuje v přípravách na svůj historický vstup do šampionátu.
Zhou Guanyu má po rychlém konci u Ferrari znovu jasno o své budoucnosti ve Formuli 1. Čínský jezdec byl potvrzen jako rezervní pilot nově vznikajícího týmu Cadillac, který letos vstoupí do šampionátu v éře zcela nových technických pravidel.
Pro Zhoua jde o důležitý krok, jak zůstat pevně napojený na startovní pole F1. Po třech sezonách u Sauberu, kde se zapsal do historie jako první čínský jezdec ve Formuli 1, a následném působení u Ferrari v roli rezervy bylo jeho jméno dlouhodobě spojováno s hledáním stabilního projektu, jenž by mu mohl otevřít dveře zpět do závodního kokpitu.
Cadillac, který stojí za značkou General Motors a úzce spolupracuje se strukturami Andretti Global, v Zhouovi vidí ideální mix čerstvých zkušeností z F1, technického know-how a marketingového potenciálu. Jeho znalosti současných monopostů a zkušenosti s prací v simulátoru mají hrát zásadní roli při přípravě týmu na debutovou sezonu.
Klíčovou roli hraje také dlouhodobé osobní spojení s Graemem Lowdonem. Šéf týmu Cadillac je součástí Zhouova manažerského okruhu a jejich spolupráce trvá už několik let. Právě díky této blízké vazbě se v paddocku spekulovalo, že Zhou by mohl být kandidátem i na plnohodnotnou závodní sedačku.
Tým se rozhodl vsadit na zkušenost a spolehlivost a do své debutové sezony angažoval Sergia Péreze a Valtteriho Bottase. Oba piloti mají za sebou vítězství ve Velkých cenách, přičemž Bottas navíc dobře zná Zhoua ze společného působení u Sauberu, což přináší do týmu důležitou kontinuitu a stabilitu.
„Jsem nadšený, že mohu být součástí týmu Cadillac Formula 1 ještě před jeho debutem,“ uvedl Zhou při oficiálním oznámení. „Je to mimořádně ambiciózní projekt a jeden z nejvýznamnějších vstupů do Formule 1 za poslední roky.“ Zhou dodal, že chce týmu pomoci nejen na trati, ale také při vývoji vozu mimo závodní víkendy.
Čínský jezdec rovněž vyzdvihl osobní aspekt návratu do známého prostředí: „S Graemem i Valtterim spolupracuji už mnoho let, takže mám pocit, že se vracím domů. Věřím, že mé čerstvé zkušenosti mohou týmu skutečně přinést hodnotu.“
Cadillac současně buduje silné jezdecké zázemí i do budoucna. Kromě Zhoua se na přípravě a simulacích podílí Colton Herta, Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi a Charlie Eastwood. Díky platné superlicenci je Zhou okamžitě připraven nastoupit do závodů, což z něj činí klíčovou postavu při přípravě týmu na sezonu 2026.
