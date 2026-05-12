Vývoj Ferrari pod tlakem: Rob Smedley upozorňuje na nebezpečný trend

Rob Smedley upozorňuje na možné riziko, že Ferrari může sklouznout do negativní spirály vývoje, pokud nové upgrady nefungují podle očekávání. Napětí se zvýšilo po Velké ceně Miami, kde konkurence dokázala z nových úprav vytěžit znatelně větší výkonnostní zisk.
Po Velké ceně Miami se znovu otevřela debata o vývojové formě Ferrari, tentokrát z úst bývalého inženýra Formule 1 Roba Smedleyho. Ten upozornil, že zatímco McLaren dokázal díky novým dílům výrazně posílit, u Ferrari se stejný krok nepromítl do očekávaného zlepšení a rozdíl mezi oběma stájemi se tím prakticky smazává jen na papíře.
Smedley situaci popsal velmi otevřeně: „Je to stoprocentně pravda. Je to trochu demoralizující, protože to začíná už na čistě technické úrovni. Vznikne z toho taková spirála, ve které musíte rozebírat, co jste vlastně přinesli, co funguje a co ne.“ Podle něj právě tato fáze rozhoduje o tom, zda tým pokračuje vpřed, nebo začne stagnovat, informuje Motorsport.com.
Velký problém vidí v tom, když se rozcházejí výsledky simulací s realitou na trati. V takové chvíli se vývoj podle něj zpomaluje nejen kvůli samotnému problému, ale i kvůli nutnosti celý proces znovu rozklíčovat a ověřovat jednotlivé kroky.
„Pokud mezi větrným tunelem, simulacemi a skutečným chováním vozu není shoda, musíte se vrátit zpět a celý proces analyzovat od začátku. A tím se zpomalí všechno ostatní, co by se mělo už posouvat dopředu,“ vysvětlil Smedley.
Důsledkem takového stavu je podle něj to, že tým přestává skutečně vyvíjet rychlejší vůz a místo toho řeší, proč jednotlivé aktualizace nefungují podle očekávání. To přirozeně brzdí celkový výkonnostní progres.
Na jeho slova navázal bývalý šéf týmů Otmar Szafnauer, který upozornil na další praktický problém – rozdělení kapacit uvnitř týmu.
„V tu chvíli se dějí dvě věci zároveň. Máte omezené zdroje a ty místo výkonu auta přesměrujete na hledání problémů v datech,“ popsal s tím, že bez přesné shody mezi simulacemi a realitou se vývoj stává nejistým.
Podle něj pak nelze spoléhat na systematický postup, protože chybějící korelace nutí týmy spoléhat spíš na odhady než na tvrdá data. „Když korelace nefunguje, je to v podstatě o štěstí, jestli trefíte správný směr a auto zrychlí,“ dodal.
Dalším negativním efektem je přetížení inženýrů, kteří musí současně řešit vývoj i analýzu problémů, což snižuje efektivitu celé struktury.
„První věc, kterou musíte udělat, je ten problém odstranit, jinak se nikam neposunete,“ zdůraznil Szafnauer.
Zároveň připomněl, že ne všechny týmy mají stejné možnosti, pokud jde o specializované skupiny zaměřené na aerodynamickou korelaci a analýzu dat.
„Když jsem působil v Racing Pointu nebo Force India, měli jsme velký tým zaměřený na aerodynamickou korelaci. To je klíčové,“ uvedl.
Naopak v některých jiných organizacích je podle něj tato část poddimenzovaná, což může mít přímý dopad na rychlost vývoje.
„Když jsem přišel do Alpine, bylo tam jen pár lidí na tuto oblast. A to je prostě málo,“ dodal.
Celkově se tak oba odborníci shodují, že největší slabinou nemusí být samotný výkon vozu, ale schopnost správně vyhodnotit, co vlastně funguje a co ne. Pokud se tento proces nezlepší, Ferrari riskuje, že se i nadále bude pohybovat v kruhu nejasností, kde každá nová aktualizace přináší více otázek než odpovědí.
