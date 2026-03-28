Charles Leclerc si v sobotní kvalifikaci na GP Japonska zajistil čtvrté místo, přesto však nezastíral frustraci z letošních změn pravidel. Po Q3 ostře kritizoval novou úpravu pravidel pro kvalifikaci.
Suzuka byla v sobotu svědkem napjaté kvalifikace, v níž se Charles Leclerc probojoval na čtvrté místo, ale za úspěchem se skrývala velká frustrace. Jeho komunikace s týmem a pozdější slova novinářům odhalila, jak moc ho letos změny pravidel ve Formuli 1 zlobí.
Po Q3 Leclerc neváhal ostře vyjádřit svůj nesouhlas s novými pravidly: „Upřímně, nemohu vystát tyto nové pravidla pro kvalifikaci… je to naprostý nesmysl!“ prohlásil a popisoval, jak systém omezuje jeho možnosti na trati.
Jádrem jeho kritiky byla hybridní pohonná jednotka, v níž je výkon elektrického systému téměř shodný s výkonem spalovacího motoru. „Jedu rychleji v zatáčkách, dříve dávám plyn… Sakra, všechno ztrácím na rovinkách!“ dodal a vyjádřil tak frustraci z kompromisu mezi maximální rychlostí v zatáčkách a ztrátou výkonu na rovinkách.
Leclercův výbuch odráží širší problém, který znepokojuje nejen fanoušky, ale i odborníky. Nové limity energie podle nich mění charakter kvalifikace a snižují možnost jezdců opravdu tlačit vozy na hranici jejich schopností.
FIA krátce před Suzukou reagovala úpravou pravidel a snížila maximální množství sklizené energie v kvalifikaci z 9 MJ na 8 MJ za kolo. Cílem bylo omezit kontroverzní super clipping, kdy vozy při plném plynu přebírají energii do baterií.
Podle představitelů FIA měla tato změna vrátit do kvalifikace více přirozeného závodního charakteru a méně taktické hry s baterií, aby se jezdci mohli soustředit na čistou rychlost.
Leclerc však upozorňuje, že ani snížení maximální sklizně energie nedokáže úplně odstranit pocit, že nové limity snižují radost z riskování a z jízdy na hranici možností vozu.
Podle dostupných informací FIA intenzivně pracuje na dalších úpravách pravidel, aby kvalifikace znovu umožnila jezdcům ukázat plný potenciál svých vozů.
