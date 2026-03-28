Charles Leclerc ostře kritizuje kvalifikační pravidla: Je to naprostý nesmysl, tvrdí

Charles Leclerc, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 12:05
Charles Leclerc si v sobotní kvalifikaci na GP Japonska zajistil čtvrté místo, přesto však nezastíral frustraci z letošních změn pravidel. Po Q3 ostře kritizoval novou úpravu pravidel pro kvalifikaci.

Suzuka byla v sobotu svědkem napjaté kvalifikace, v níž se Charles Leclerc probojoval na čtvrté místo, ale za úspěchem se skrývala velká frustrace. Jeho komunikace s týmem a pozdější slova novinářům odhalila, jak moc ho letos změny pravidel ve Formuli 1 zlobí.

Po Q3 Leclerc neváhal ostře vyjádřit svůj nesouhlas s novými pravidly: „Upřímně, nemohu vystát tyto nové pravidla pro kvalifikaci… je to naprostý nesmysl!“ prohlásil a popisoval, jak systém omezuje jeho možnosti na trati.

Jádrem jeho kritiky byla hybridní pohonná jednotka, v níž je výkon elektrického systému téměř shodný s výkonem spalovacího motoru. „Jedu rychleji v zatáčkách, dříve dávám plyn… Sakra, všechno ztrácím na rovinkách!“ dodal a vyjádřil tak frustraci z kompromisu mezi maximální rychlostí v zatáčkách a ztrátou výkonu na rovinkách.

Leclercův výbuch odráží širší problém, který znepokojuje nejen fanoušky, ale i odborníky. Nové limity energie podle nich mění charakter kvalifikace a snižují možnost jezdců opravdu tlačit vozy na hranici jejich schopností.

Max Verstappen

Noční můra Maxe Verstappena pokračuje: Monopost se nedá řídit, hlásí mistr věta

FIA krátce před Suzukou reagovala úpravou pravidel a snížila maximální množství sklizené energie v kvalifikaci z 9 MJ na 8 MJ za kolo. Cílem bylo omezit kontroverzní super clipping, kdy vozy při plném plynu přebírají energii do baterií.

Podle představitelů FIA měla tato změna vrátit do kvalifikace více přirozeného závodního charakteru a méně taktické hry s baterií, aby se jezdci mohli soustředit na čistou rychlost.

Leclerc však upozorňuje, že ani snížení maximální sklizně energie nedokáže úplně odstranit pocit, že nové limity snižují radost z riskování a z jízdy na hranici možností vozu.

Podle dostupných informací FIA intenzivně pracuje na dalších úpravách pravidel, aby kvalifikace znovu umožnila jezdcům ukázat plný potenciál svých vozů.

Stalo se
Novinky
Charles Leclerc si v sobotní kvalifikaci na GP Japonska zajistil čtvrté místo, přesto však nezastíral frustraci z letošních změn pravidel. Po Q3 ostře kritizoval novou úpravu pravidel pro kvalifikaci.

Max Verstappen

Noční můra Maxe Verstappena pokračuje: Monopost se nedá řídit, hlásí mistr věta

Max Verstappen zažil na Suzuce těžkou sobotu. V kvalifikaci skončil už v Q2, přičemž jeho týmový kolega z Red Bullu, Isack Hadjar, ho podruhé během tří závodních víkendů dokázal překonat. 

Kimi Antonelli

GP Japonska: Kimi Antonelli získává pole position, Max Verstappen vypadl ve druhé části

Kimi Antonelli si vyjel pole position pro Velkou cenu Japonska a potvrdil skvělou formu z úvodu sezony Formula 1. Mladý Ital tak ovládl kvalifikaci podruhé za sebou během asijské části ročníku.

Max Verstappen

Max Verstappen po pátku v Suzuce avizuje veliké problémy Red Bullu

Max Verstappen přiznal, že Red Bull má po pátečních trénincích v Japonsku „velké problémy“ poté, co klesl na desáté místo.

Lando Norris

McLaren se po problémech v Šanghaji připravuje na běžný víkend, tvrdí Andrea Stella

Šéf týmu Andrea Stella ujišťuje, že technický problém, který znemožnil Landu Norrisovi a Oscarovi Piastrimu startovat ve Velké ceně Číny, šlo o jednorázovou záležitost.

Oscar Piastri, Pierre Gasly, Charles Leclerc

GP Japonska: Oscar Piastri zaznamenal nejrychlejší čas ve druhém tréninku

Oscar Piastri ve druhém tréninku na Velkou cenu Japonska překonal oba jezdce Mercedesu a výrazně na sebe upozornil. Australan, který dosud v sezoně neodjel ani jedno závodní kolo, tak vstoupil do víkendu ve velmi silném tempu.

Kimi Antonelli

GP Japonska: Mercedes udával tempo v úvodním tréninku před McLareny a Ferrari

Mercedes vstoupil do víkendu Velké ceny Japonska dominantně a už v úvodní hodině tréninku potvrdil roli favorita. Silný výkon naznačil, že by německá stáj mohla výrazně zasáhnout do boje o vítězství.
Fernando Alonso v Monaku

Fernando Alonso vynechává mediální den v Suzuce. Důvodem je narození prvního potomka

Fernando Alonso dorazí na Suzuku s mírným zpožděním. Důvodem je radostná rodinná událost, a to narození svého prvního dítěte. Aston Martin potvrdil, že tento osobní moment je důvodem jeho pozdějšího příjezdu.
Motorhome FIA

FIA reaguje a zavádí změnu pravidel na kvalifikaci

FIA před Japanese Grand Prix upravila pravidla kvalifikace, aby omezila extrémní využívání rekuperované energie a podpořila přirozenější jízdní styl ve Formula 1.
Max Verstappen v Brazílii

Max Verstappen odmítl mluvit na tiskové konferenci. Důvodem byl jeden z novinářů

Max Verstappen ve čtvrtek pozdržel začátek mediálního programu, když nechtěl okamžitě předstoupit před novináře.
Jonathan Wheatley

Tajemství odchodu Jonathana Wheatleyho z Audi: Nad jeho budoucností visí otazníky

Navzdory silnému začátku v roli šéfa týmu Formule 1 se Jonathan Wheatley rozhodl odejít a otevřel tak otázku, kam povedou jeho další kroky. V paddocku se okamžitě rozběhly spekulace o tom, která stáj či projekt by ho mohl získat.

Max Verstappen

Rozhovory mezi Maxem Verstappenem a Mercedesem jsou na spadnutí, tvrdí bývalý jezdec F1

Bývalý jezdec F1 a komentátor Jolyon Palmer je přesvědčen, že jednání mezi Maxe Verstappenem a šéfem Mercedesu Toto Wolffem jsou nevyhnutelná.