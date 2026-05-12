Max Verstappen se tento víkend postaví na start své premiéry v 24hodinovém závodě na Nürburgringu. Zájem o akci dosáhl historických rozměrů a poprvé v historii je vyprodáno, což potvrzuje jeho mimořádnou popularitu i mimo Formuli 1.
Závod 24 hodin Nürburgringu pro rok 2026 zažívá mimořádný zájem, který vyústil v historicky první kompletní vyprodání víkendových vstupenek ještě před startem akce. Hlavním faktorem zvýšené poptávky je účast Maxe Verstappena, jehož debut ve vytrvalostním závodě výrazně přitáhl pozornost fanoušků motorsportu napříč Evropou.
Dění se odehraje na ikonické trati Nordschleife, přezdívané „Zelené peklo“, v termínu 14.–17. května při 54. ročníku slavného podniku. Organizátoři už nyní potvrzují, že standardní víkendové balíčky jsou zcela rozebrány a k dispozici zůstávají jen omezené jednodenní vstupenky.
„VÍíkendové vstupenky jsou vyprodány. Poprvé v historii závodu ADAC RAVENOL 24h Nürburgring.“ oznámil oficiální účet Nürburgringu. „ V sobotu nebudou v pokladnách k dispozici žádné vstupenky! Za žádných okolností necestujte bez platné vstupenky!“
Zvýšený zájem je přímo spojený s Verstappenovým jménem, který se v posledních měsících systematicky připravuje na svůj první start v 24hodinovém závodě. Program zahrnuje i starty v sérii NLS, kde si postupně osvojoval specifika Nordschleife.
Hned při svém debutu v této sérii dokázal s vozem týmu Winward Racing zajet nejrychlejší kvalifikační čas a následně zvítězit po boku Daniela Juncadelly a Julese Gounona, než byl výsledek dodatečně zrušen kvůli technickému prohřešku.
Přesto jeho rychlost zanechala silný dojem a v paddocku se začalo otevřeně mluvit o tom, že by mohl být konkurenceschopný i v samotném 24hodinovém závodě, a to hned při premiéře.
Další přípravné jízdy před hlavním víkendem podle dostupných informací potvrdily, že Verstappen se s náročnou tratí dokáže velmi rychle sžít, což jen posílilo očekávání kolem jeho účasti.
„24hodinovka Nürburgringu pravidelně přitahuje velké davy, ale Verstappenova účast posunula zájem na úplně novou úroveň,“ zaznívá od organizátorů, kteří hovoří o bezprecedentní poptávce po vstupenkách i samotné akci.
Fanouškovský zájem tak překročil běžné standardy vytrvalostních závodů a do Německa se chystá mimořádné množství příznivců, kteří chtějí být u jeho debutu na legendární trati.
Verstappen nastoupí s vozem Mercedes-AMG GT3 v rámci týmu Winward Racing podporovaného Red Bullem, čímž přidává další prestižní vrstvu už tak významnému startovnímu poli.
