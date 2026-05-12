George Russell otevírá téma budoucnosti F1. Chce lehčí vozy a hlasitější motory

George Russell naznačil, jak by podle něj mohla vypadat budoucnost Formule 1. Pilot Mercedesu se zaměřil na možné úpravy, které by mohly proměnit samotný charakter závodění i vnímání celého sportu fanoušky, a zároveň poukázal na aspekty, které v moderní F1 postupně ztratily svou dřívější výraznost.
Formule 1 má za sebou teprve čtyři závody nové éry pravidel pro rok 2026, přesto už se v paddocku začíná mluvit o tom, co přijde dál. Diskuse o příští generaci technických regulí se rozběhla překvapivě brzy, což jen podtrhuje rozporuplné přijetí aktuálního směřování sportu.
Na pozadí těchto debat se objevují i konkrétní návrhy. Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem už dříve naznačil, že návrat k osmiválcovým motorům by mohl být reálný třeba kolem roku 2030, což okamžitě rozproudilo diskusi napříč paddockem.
Právě na toto téma byl dotázán i George Russell, který se netají tím, že má o budoucnosti F1 poměrně jasnou představu. Britský jezdec zdůraznil, že by uvítal návrat k emotivnějším pohonným jednotkám i celkově lehčím monopostům.
„Je toho samozřejmě hodně, o čem se dá mluvit,“ uvedl Russell. „Návrat k V8 motorům by byl podle mě určitě docela skvělý.“
Zároveň ale dodal, že samotné motory nejsou jediným tématem, které by mělo být na stole. Velkou roli podle něj hraje také udržitelné palivo, které považuje za krok správným směrem pro budoucnost šampionátu.
„Téma udržitelných paliv je skvělé a myslím, že by bylo pro Formuli 1 velmi přínosné,“ řekl.
Další klíčový bod jeho úvah se týká hmotnosti současných vozů, které jsou podle něj stále příliš těžké. Russell věří, že právě snížení váhy by mohlo zlepšit souboje na trati, aniž by se tím ztratila možnost předjíždění.
„Lehčí auta. Myslím, že musíme najít způsoby, jak monoposty ještě víc odlehčit, protože současná hmotnost už podle mě pozitivně ovlivnila závodění i ovladatelnost,“ vysvětlil.
Russell zároveň varuje před příliš jednoduchým idealizováním minulosti. Připomíná, že často zmiňovaná „zlatá éra“ Formule 1 z počátku 2000s nebyla nutně spojená s atraktivnějším závoděním, zejména pokud jde o množství předjíždění.
„Když se podíváte na slavné období Formule 1 před 20 lety… prakticky se nepředjíždělo vůbec,“ upozornil Russell.
Podle něj je proto klíčové hledat rovnováhu mezi emocemi, technickým vývojem a skutečnou závodní podívanou, místo toho, aby se sport jen kopíroval zpět do minulosti.
„Na to je potřeba myslet a vzít to v úvahu pro další krok,“ dodal.
Vedle debat o budoucnosti ale Russell řeší i aktuální sezónu, ve které Mercedes prochází kolísavou formou a zároveň sleduje vzestup svého mladého týmového kolegy Kimiho Antonelliho.
„Je zřejmé, že je teď ve skvělé formě a momentum je na jeho straně,“ řekl Russell.
Zároveň ale odmítá, že by se už teď zabýval bojem o titul. Jeho prioritou je spíše návrat na nejvyšší stupně vítězů.
„Upřímně, vůbec to teď neřeším. Chci se prostě vrátit zpátky na nejvyšší stupínek pódia,“ uvedl.
Russell se tak momentálně pohybuje mezi dvěma zásadními tématy, debatou o dlouhodobé budoucnosti Formule 1 a tlakem probíhající sezóny, v níž může každý detail výrazně ovlivnit nejen boj o titul, ale také atmosféru a postavení uvnitř týmu.
