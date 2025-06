GP Španělska: Piastri ovládl Barcelonu, Russell s Verstappenem se postarali o závěrečné drama

Ve slunné Barceloně se odehrál další poutavý závod, který se zapsal do letošní sezóny nejen dominantním výkonem Oscara Piastriho, ale i taktickými otazníky kolem Red Bullu a dramaty v poli. Zatímco mladý Australan proměnil pole position ve vítězství a upevnil své vedení v šampionátu, na stupně vítězů jej doprovodili týmový kolega Lando Norris a Charles Leclerc, jenž těžil z dobře načasovaného výjezdu Safety Caru.

Start přinesl typickou šachovou partii prvního kola. Oscar Piastri si okamžitě hlídal vnitřní stopu, Lando Norris se snažil udržet svou pozici, ale mezi oba jezdce se vklínil Max Verstappen, čímž vznikla krátká, ale ostrá „sendvičová“ situace. George Russell po nadějném startu ztratil několik pozic, zatímco jeho týmový kolega Kimi Antonelli musel napravovat chybu průjezdem únikovou zónou. Problémům se nevyhnuly ani oba vozy Sauberu či Franco Colapinto a úvod závodu se nesl ve znamení lehkého chaosu.

Na začátku závodu si Piastri a Verstappen vytvořili náskok před ostatními, zatímco Charles Leclerc pomalu stahoval ztrátu. Když začal tlačit na Hamiltona, Ferrari mu dalo týmový pokyn, aby se mohl posunout vpřed. Mezitím Lando Norris lehce předjel Verstappena, který se překvapivě nebránil a hned zajel do boxů.

George Russell si pak v vysílačce stěžoval na nestabilitu vozu při brzdění a rozčiloval se, zatímco šéf Mercedesu Toto Wolff mu klidně radil, aby se soustředil. Nejspíš nebylo jasné, kdo měl větší pravdu.

Závod se následně usadil do tempa, které určoval Piastri, a ačkoliv jeho vedení bylo relativně klidné, skutečné drama se odehrávalo ve středu pole. Právě souboje, taktické strategie a klíčová rozhodnutí vytvářela příběh závodu, jehož dopady mohou ještě v nadcházejících týdnech rezonovat.

V sérii zastávek zajel do boxů Fernando Alonso poté, co chyboval v páté zatáčce. O kolo později následoval Hamilton. „To je teda pěkně brzo,“ stěžoval si do vysílačky, ale Ferrari jej ujistilo: „Chráníme se před undercutem.“ Hamilton zopakoval otázku: „Proč jste mě povolali tak brzo?“ a odpověď zůstala stejná – strach z undercutu.

Norris zajel do boxů z druhé pozice ve 22. kole, krátce poté ho následoval Piastri, zatímco Verstappen zřejmě plánoval tři zastávky, na rozdíl od McLarenu, který zůstal u dvou. Právě v této fázi se závod začal rozhodovat. Verstappen si stěžoval: „Sakra, to se fakt nedá řídit, nemůžu brzdit, když zatáčím v pomalejších zatáčkách.“ Po zastávce se vrátil na trať na čtvrtém místě, těsně před Hamiltonem.

Ve středu pole to vřelo. Hadjar, Hülkenberg, Gasly, Albon, Lawson i Alonso bojovali na nože, Albon si poškodil už druhé přední křídlo a nakonec odstoupil po penalizaci. Verstappen, navzdory nejrychlejším kolům, ztrácel trpělivost: „Nemám spojku při přeřazování.“ Hamilton Ferrari suše hlásil: „Zadní část nefunguje.“

McLaren ujišťoval své piloty, že strategie funguje, zatímco Red Bull na Verstappena tlačil: „McLaren si teď uvědomuje hrozbu, musíš začít tlačit.“ Těsně před koncem přišla poslední vlna zastávek. Verstappen na čerstvé měkké, Piastri a Norris společně reagovali. Na trať se vrátili za sebou, ale napětí teprve začínalo.

Souboj Verstappena a Norrise málem zhatil boj Bearmana a Lawsona. Verstappen jen těsně předešel kolizi: „To jsou idioti.“ Na 55. kole Antonelli zastavil svůj Mercedes v kačírku a vyjel Safety Car. Všichni favorité do boxů, Red Bull Verstappenovi nasadil tvrdé. „Proč?“ zaznělo nechápavě v rádiu.

Restart v 61. kole. Piastri vedl, Leclerc se dravě protlačil přes Verstappena, který následně obvinil Russella: „Narazil do mě.“ Russell kontroval: „Co to sakra bylo?“ A drama nekončilo. Verstappen dostal příkaz pustit Russella, ten se pokusil o předjetí, došlo ke kontaktu a Mercedes utrpěl poškození.

Piastri si dojel pro zasloužené vítězství, Norris potvrdil týmovou nadvládu a Leclerc obsadil třetí místo. Verstappen projel cílem pátý, ale po penalizaci za incident klesl na desáté místo. Hülkenberg finišoval jako pátý před Hamiltonem. V bodech skončili i Hadjar, Gasly, Alonso a právě penalizovaný Verstappen. Konec závodu tak byl stejně syrový jako jeho začátek. Formule 1 v nejčistší podobě.

Výsledky GP Španělska:

1. Oscar Piastri (McLaren) – vítěz

2. Lando Norris (McLaren) +2.471 s

3. Charles Leclerc (Ferrari) +10.455 s

4. George Russell (Mercedes) +11.359 s

5. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +13.648 s

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +15.508 s

7. Isack Hadjar (Racing Bulls) +16.022 s

8. Pierre Gasly (Alpine) +17.882 s

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +21.564 s

10. Max Verstappen (Red Bull Racing) +21.826 s

11. Liam Lawson (Racing Bulls) +25.532 s

12. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +25.996 s

13. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +28.822 s

14. Carlos Sainz (Williams) +29.309 s

15. Franco Colapinto (Alpine) +31.381 s

16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +32.197 s

17. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +37.065 s

Nedokončili:

Kimi Antonelli (Mercedes) – technická závada

Alex Albon (Williams) – poškození vozu při nehodě