GP Rakouska: Mercedes vyslal konkurenci jasný vzkaz. Kimi Antonelli ovládl první trénink

Mercedes zahájil Velkou cenu Rakouska ve skvělé formě. První trénink na Red Bull Ringu ovládli Kimi Antonelli a George Russell. McLaren řešil technické potíže, Red Bull testoval rozsáhlé úpravy monopostu a Ferrari nasadilo modernizovaný motor. Prostor dostali i nováčci.
Mercedes vstoupil do víkendu Velké ceny Rakouska ve skvělé formě. První volný trénink na Red Bull Ringu ovládl lídr průběžného pořadí šampionátu Kimi Antonelli, který zajel čas 1:07,796 a o pouhé čtyři setiny sekundy překonal svého týmového kolegu George Russella. Oba jezdci stáje z Brackley udávali tempo prakticky po celou hodinovou session a nikdo z konkurence jejich výkony nedokázal překonat.
Antonelli potvrdil, že navazuje na velmi povedený průběh letošní sezony. Nejrychlejší čas zajel na měkké směsi pneumatik, zatímco Russell se v závěru tréninku dokázal přiblížit na rozdíl pouhých 0,040 sekundy. Podle zahraničních médií Mercedes působí na Red Bull Ringu mimořádně silným dojmem a už po prvním tréninku se zařadil mezi hlavní favority víkendu.
McLaren naopak řešil další komplikace se spolehlivostí. Lando Norris kvůli úniku hydraulické kapaliny vyjel na trať až v závěrečných patnácti minutách tréninku, což výrazně omezilo jeho program. Brit nakonec obsadil sedmé místo, aniž by absolvoval měřené kolo na nejměkčí směsi pneumatik. Jeho týmový kolega Oscar Piastri se sice zpočátku potýkal s problémy s brzdami, přesto dokázal zajet třetí nejrychlejší čas a za Antonellim zaostal pouze o 0,117 sekundy.
Také Red Bull neměl bezproblémový vstup do víkendu. Max Verstappen kvůli podezření na potíže se spojkou vyjel na trať se zpožděním a během tréninku testoval rozsáhle modernizovaný monopost RB22 s novou podlahou, bočnicemi i dalšími aerodynamickými úpravami. Do týmového rádia si postěžoval: „Chybí mi přilnavost a cit v autě.“ Přesto se nakonec posunul na čtvrtou příčku se ztrátou 0,281 sekundy na nejrychlejšího Antonelliho.
Ferrari přivezlo do Rakouska modernizovanou specifikaci pohonné jednotky. Lewis Hamilton během tréninku postupně zrychloval a obsadil pátou příčku se ztrátou přibližně šesti desetin sekundy na Mercedes. Podle zahraničních médií se tým soustředil především na sběr dat o novém motoru, který má pomoci ve druhé polovině sezony.
Rakouský víkend bez sprintového formátu poskytl týmům ideální příležitost splnit jednu z povinných jízd pro nováčky. Nejlépe si vedl Dino Beganovic, který nahradil Charlese Leclerca ve Ferrari a skončil devátý. Na trať se dostali také Ayumu Iwasa, Paul Aron, Luke Browning, Ryo Hirakawa a Jak Crawford, kteří sbírali cenné zkušenosti v monopostech svých týmů.
Komplikace potkaly také Isacka Hadjara. Jezdec Red Bullu nejprve řešil problémy s motorem a po návratu na trať se potýkal s výraznou nevyvážeností vozu, která mu znemožnila bojovat o přední příčky. Racing Bulls i Red Bull proto využily první trénink především k vyhodnocení rozsáhlého balíčku technických novinek.
První trénink probíhal bez větších incidentů až do samotného závěru. Minutu před vypršením časového limitu zastavil Sergio Pérez svůj Cadillac ve třetí zatáčce, což vedlo k vyvěšení červených vlajek a předčasnému ukončení úvodní tréninkové hodiny.
První výsledky podle zahraničních médií naznačují, že Mercedes je na Red Bull Ringu ve velmi silné formě, zatímco McLaren bude muset vyřešit opakující se technické problémy. Red Bull i Ferrari se soustředily především na testování nových dílů a sběr dat, a proto skutečné rozložení sil ukážou až další tréninky a kvalifikace.
Výsledky prvního tréninku na GP Rakouska:
1. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – 1:07.796
2. George Russell – Mercedes – +0.040 – 1:07.836
3. Oscar Piastri – McLaren – +0.117 – 1:07.913
4. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.281 – 1:08.077
5. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.665 – 1:08.461
6. Arvid Lindblad – Racing Bulls – +0.930 – 1:08.726
7. Lando Norris – McLaren – +1.077 – 1:08.873
8. Franco Colapinto – Alpine – +1.166 – 1:08.962
9. Dino Beganovic – Ferrari – +1.258 – 1:09.054
10. Oliver Bearman – Haas F1 Team – +1.275 – 1:09.071
11. Nico Hülkenberg – Audi – +1.369 – 1:09.165
12. Isack Hadjar – Red Bull Racing – +1.685 – 1:09.481
13. Valtteri Bottas – Cadillac F1 Team – +1.725 – 1:09.521
14. Pierre Gasly – Alpine – +1.750 – 1:09.546
15. Ayumu Iwasa – Racing Bulls – +1.841 – 1:09.637
16. Alexander Albon – Williams – +1.848 – 1:09.644
17. Paul Aron – Audi – +1.850 – 1:09.646
18. Luke Browning – Williams – +2.183 – 1:09.979
19. Ryo Hirakawa – Haas F1 Team – +2.697 – 1:10.493
20. Jak Crawford – Aston Martin Racing – +3.406 – 1:11.202
21. Sergio Pérez – Cadillac F1 Team – +3.487 – 1:11.283
22. Fernando Alonso – Aston Martin Racing – +3.537 – 1:11.333
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Mercedes zahájil Velkou cenu Rakouska ve skvělé formě. První trénink na Red Bull Ringu ovládli Kimi Antonelli a George Russell. McLaren řešil technické potíže, Red Bull testoval rozsáhlé úpravy monopostu a Ferrari nasadilo modernizovaný motor. Prostor dostali i nováčci.
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