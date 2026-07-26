Lewis Hamilton po kvalifikaci na GP Maďarska dostal penalizaci tří míst za blokování Oscara Piastriho v Q3 a místo z první řady odstartuje pátý. Brit přiznal, že jde už o třetí trest během posledních tří závodních víkendů, což je podle něj velmi frustrující.
Lewis Hamilton zajel v kvalifikaci na Hungaroringu druhý nejrychlejší čas a na zisk pole position ztratil pouhých 0,012 sekundy na Landa Norrise. Po skončení kvalifikace však o výsledek přišel kvůli penalizaci.
Komisaři rozhodli, že jezdec Ferrari během třetí části kvalifikace zbytečně zablokoval Oscara Piastriho. Hamilton jel výrazně pomaleji na ideální stopě právě ve chvíli, kdy se australský jezdec blížil v měřeném kole.
Piastri musel prudce změnit směr jízdy, aby se Hamiltonovi vyhnul, a svůj pokus o rychlé kolo přerušil. Sportovní komisaři následně uznali, že vůz s číslem 44 zbytečně bránil vozu číslo 81.
Hamilton za incident obdržel penalizaci tří míst na startovním roštu. Místo druhé pozice tak odstartuje až z pátého místa.
Pro britského pilota jde už o třetí trest během posledních tří závodních víkendů. V Silverstonu dostal pětisekundovou penalizaci za chybný start a ve Spa dalších pět sekund za kolizi s Georgem Russellem.
Hamilton po oznámení trestu zveřejnil na sociálních sítích emotivní reakci, v níž přiznal, že se mu v poslední době nedaří prolomit sérii nepříjemností.
„Někdy se zkrátka nedaří. Další víkend, kdy jsem se ve všech jízdách cítil skvěle, ale nakonec se všechno rozpadlo. Být tak blízko pole position a pak startovat až z pátého místa je nesmírně frustrující,“ napsal Hamilton.
Dodal, že se navzdory neúspěchům snaží zůstat pozitivní: „Sport je o vzestupech i pádech a často rozhodují maličkosti. Každý bod je důležitý a každou příležitost je třeba využít.“
Sedminásobný mistr světa zároveň připustil, že tři penalizace ve třech po sobě jdoucích víkendech jeho optimismus výrazně zkoušejí. Zdůraznil však, že nechce, aby zastínily pokrok, kterého Ferrari v posledních týdnech dosáhlo.
„Nedovolím, aby tyto komplikace zastínily pokrok, který jako tým děláme. Máme dobrou rychlost a věřím, že v závodě můžeme získat kvalitní výsledek. Vůz se chová stále lépe a celý víkend jsme byli konkurenceschopní,“ uvedl.
Ferrari podle Hamiltona bude přes noc pokračovat v přípravách na závod. „Budeme dál tvrdě pracovat, abychom si vytvořili co nejlepší šanci na zítřejší závod. Tento okruh mám vždy rád, tak nám držte palce a posílejte pozitivní energii,“ dodal.
Ještě před potvrzením penalizace Hamilton vysvětloval, že o blížícím se Piastrim dostal informaci příliš pozdě. „Řekli mi to doslova ve chvíli, kdy už byl za mnou v apexu zatáčky. Neměl jsem tušení, že přijíždí. Myslel jsem si, že ostatní už svá kola dokončili. Byla to čistá kvalifikace a rozhodně to nebylo úmyslné,“ hájil se britský jezdec.
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