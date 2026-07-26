Lewis Hamilton dostal ve Velké ceně Maďarska pětisekundový trest za překročení rychlosti v boxové uličce o pouhou desetinu km/h. Pro jezdce Ferrari šlo už o čtvrtou penalizaci během posledních tří závodních víkendů. Kvůli trestu přišel o čtvrté místo a zvýšil svou ztrátu v šampionátu.
Lewis Hamilton zažil v Maďarsku další nepříjemný víkend. Jezdec Ferrari obdržel pětisekundovou penalizaci za překročení maximální povolené rychlosti v boxové uličce o pouhou 0,1 km/h. Šlo už o čtvrtý trest během posledních tří závodních víkendů.
Britský pilot bojoval v závěru závodu s Kimim Antonellim o třetí místo, případně i o druhou příčku. Během zastávky v boxech za podmínek virtuálního safety caru však překročil povolený limit 80 km/h.
Měření FIA ukázalo, že Hamilton vjel do boxové uličky rychlostí 80,1 km/h. Komisaři proto podle pravidel udělili pětisekundovou časovou penalizaci.
Závodní inženýr Carlo Santi Hamiltonovi do vysílačky oznámil: „Dostali jsme pětisekundový trest za překročení rychlosti při vjezdu do boxové uličky.“ Hamilton reagoval podrážděně: „Rozdávají tresty jako na běžícím pásu.“
Ani po závodě neskrýval frustraci. „Pokaždé, když komisařům dám sebemenší příležitost, vždycky mě potrestají,“ prohlásil sedminásobný mistr světa.
FIA po závodě zveřejnila podrobnosti rozhodnutí. Ve zprávě uvedla, že vůz číslo 44 překročil maximální povolenou rychlost v boxové uličce stanovenou na 80 km/h o pouhou desetinu kilometru za hodinu.
Hamiltonova penalizace v Maďarsku navázala na sérii trestů z předchozích podniků. V Silverstonu dostal pět sekund za ulitý start, ve Spa dalších pět sekund za způsobení kolize a v Maďarsku navíc ztratil tři místa na startu za zdržení Oscara Piastriho v kvalifikaci.
Krátce po oznámení kvalifikační penalizace se Hamilton obrátil na fanoušky prostřednictvím sociálních sítí, kde přiznal, že prožívá náročné období.
„Někdy se vám prostě nedaří a nic nevychází,“ napsal. Dodal, že se celý víkend cítil ve voze dobře, ale nakonec se vše pokazilo a místo boje o pole position musel startovat až z pátého místa.
„Snažím se zůstat pozitivní. Motorsport je o vzestupech i pádech a často rozhodují maličkosti. Každý bod je důležitý a každou příležitost musíte využít,“ uvedl.
Zároveň přiznal, že po třech penalizacích během tří závodních víkendů je stále těžší udržet si optimismus.
Přesto zdůraznil, že se nechce soustředit jen na negativní stránky. „Nedovolím, aby mě tyto komplikace připravily o radost z pokroku, kterého jako tým dosahujeme,“ uvedl Hamilton.
Pětisekundová penalizace nakonec znamenala, že Hamilton klesl za týmového kolegu Charlese Leclerca na páté místo. V průběžném pořadí mistrovství světa tak jeho ztráta na vedoucího Kimiho Antonelliho narostla z 45 na 50 bodů.
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