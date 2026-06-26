Kimi Antonelli ovládl oba páteční tréninky v Rakousku. Ve FP2 zajel nejrychlejší čas 1:07,014 a potvrdil silu Mercedesu. McLaren se po problémech v FP1 zvedl a obsadil zbytek top 3. Ostatní týmy řešily spolehlivost i nastavení v extrémně horkých podmínkách.
Mercedes vstoupil do druhého tréninku v Rakousku opět velmi silně. Antonelli nejprve zajel čas 1:07,657 na středních pneumatikách, ale jeho výkon byl překonán po přechodu na měkkou směs. Přesto se mladý Ital dokázal vrátit na první místo v závěru, když zlepšil svůj čas na 1:07,014 a potvrdil tak perfektní páteční bilanci.
Podmínky na trati byly extrémní, teplota asfaltu dosahovala až 50 °C. Úvod FP2 byl navíc poznamenán technickými problémy. Alexander Albon hlásil „žádný výkon“ ve svém Williamsu, Arvid Lindblad měl potíže s monopostem Racing Bulls a Sergio Pérez musel zastavit kvůli přehřívání vozu Cadillac. Krátce byl vyhlášen virtuální safety car.
Antonelli se jako první dokázal dostat pod svůj čas z FP1 a postupně udával tempo. Jeho 1:07,657 však vydržel na čele jen do okamžiku, kdy se začaly simulace kvalifikace na měkkých pneumatikách. Oscar Piastri poté zajel 1:07,251 a dostal McLaren do čela.
Lando Norris i Lewis Hamilton se následně přiblížili na několik desetin, ale Antonelli zareagoval dalším zrychlením. Jeho poslední rychlé kolo 1:07,014 bylo o 0,195 sekundy lepší než jeho předchozí maximum a zůstalo nepřekonané až do konce tréninku.
McLaren zakončil trénink na druhém a třetím místě, čímž napravil dojem po technických potížích z FP1. Piastri i Norris ukázali silné tempo na měkkých pneumatikách a potvrdili, že tým z Wokingu zůstává jedním z hlavních rivalů Mercedesu.
Max Verstappen obsadil čtvrté místo se ztrátou 0,550 sekundy, přestože také testoval nové nastavení Red Bullu. Lewis Hamilton skončil pátý, zatímco George Russell prožil méně výrazný trénink a obsadil šestou pozici, přičemž jeho jízda působila méně jistě než u týmového kolegy.
Za Mercedesem a McLarenem se seřadili další jezdci. Isack Hadjar skončil sedmý, přestože ho stejně jako Verstappena trápil pokles otáček motoru v zatáčce číslo 3. Charles Leclerc dojel osmý, Liam Lawson devátý a Gabriel Bortoleto uzavřel první desítku.
Kimi Antonelli potvrdil roli hlavního favorita víkendu a Mercedes má na Red Bull Ringu mimořádně silné tempo. McLaren se po problémech v FP1 rychle zvedl a zůstává velmi blízko. Red Bull zatím hledá stabilitu, zatímco Ferrari sbírá data a snaží se přiblížit čelu.
Výsledky druhého tréninku na GP Rakouska:
Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – 1:07.014
Oscar Piastri – McLaren – +0.237 – 1:07.251
Lando Norris – McLaren – +0.325 – 1:07.339
Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.550 – 1:07.564
Lewis Hamilton – Ferrari – +0.597 – 1:07.611
George Russell – Mercedes – +0.623 – 1:07.637
Isack Hadjar – Red Bull Racing – +0.744 – 1:07.758
Charles Leclerc – Ferrari – +0.841 – 1:07.855
Liam Lawson – Racing Bulls – +1.221 – 1:08.235
Gabriel Bortoleto – Audi – +1.286 – 1:08.300
Pierre Gasly – Alpine – +1.362 – 1:08.376
Arvid Lindblad – Racing Bulls – +1.364 – 1:08.378
Oliver Bearman – Haas F1 Team – +1.518 – 1:08.532
Nico Hülkenberg – Audi – +1.545 – 1:08.559
Esteban Ocon – Haas F1 Team – +1.816 – 1:08.830
Franco Colapinto – Alpine – +1.817 – 1:08.831
Alexander Albon – Williams – +1.824 – 1:08.838
Carlos Sainz – Williams – +2.117 – 1:09.131
Fernando Alonso – Aston Martin Racing – +3.530 – 1:10.544
Lance Stroll – Aston Martin Racing – +3.684 – 1:10.698
Valtteri Bottas – Cadillac F1 Team – +4.293 – 1:11.307
Sergio Pérez – Cadillac F1 Team – Bez času
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Kimi Antonelli ovládl oba páteční tréninky v Rakousku. Ve FP2 zajel nejrychlejší čas 1:07,014 a potvrdil silu Mercedesu. McLaren se po problémech v FP1 zvedl a obsadil zbytek top 3. Ostatní týmy řešily spolehlivost i nastavení v extrémně horkých podmínkách.
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