GP Monaka: Norris slaví vítězství, ale pravidla o dvou zastávkách vzbuzují pochybnosti

Lando Norris vyhrál závod v Monaku a stáhl ztrátu na svého týmového kolegu Oscara Piastriho na pouhé tři body. Formule 1 ale znovu čelí otázkám ohledně smyslu a proveditelnosti některých pravidel. Nedělní závod v Monaku měl být strategickou bitvou, místo toho ale přinesl nejasnosti, zmatek a zklamání.

Na startu, kde byly povinné dvě zastávky a využití všech tří druhů pneumatik, vyjel Norris z pole position. Volby pneumatik na roštu byly různé, například Yuki Tsunoda zvolil měkké pneumatiky, což naznačovalo agresivní taktiku.

Charles Leclerc odstartoval velmi dobře a zkusil zaútočit na Norrise zvenčí. Norris si ale hlídal vnitřní stranu, zablokoval přední kola a udržel vedení. Oscar Piastri měl horší start, ale stále zůstal před Maxem Verstappenem.

Brzy přišel první incident. Gabriel Bortoleto narazil čelně do bariéry u zatáčky Portier poté, co mu Kimi Antonelli nedal prostor. Bortoleto se od zdi odlepil a zajel do boxů stejně jako Tsunoda, Pierre Gasly a Oliver Bearman, kteří využili výjezd virtuálního safety caru.

VSC skončil na začátku čtvrtého kola. Norris si rychle vytvořil náskok na Leclerca, který zase rychle odskočil od Piastriho. Rozestup mezi nimi byl čtyři sekundy.

Na devátém kole došlo k další kolizi. Pierre Gasly nezvládl útok na Tsunodu, zablokoval zadní nápravu a zezadu narazil do jeho vozu. Alpine utrpěl vážné poškození předního zavěšení. Gasly ještě dojel do boxů, ale mechanici museli auto zastavit, protože přišel o brzdy. Tsunoda pokračoval v závodě.

Max Verstappen se pokusil zaútočit na Piastriho a v rádiu si stěžoval, že ho blokuje. Incident se ale stal pod žlutými vlajkami.

Isack Hadjar byl prvním z elitní desítky, kdo zajel do boxů. Nasadil měkké pneumatiky a vrátil se na osmé místo před svého týmového kolegu Liama Lawsona. Za nimi vznikl DRS vláček, ke kterému se přidal i Fernando Alonso, který přiznal frustraci a řekl: „Nemůžu teď tlačit.“

Lewis Hamilton na to zareagoval zastávkou v devatenáctém kole a díky perfektnímu načasování se dostal před Hadjara i Alonsa.

Strategie, která se zpočátku zdála jednoduchá, se v Monaku změnila v složitou hru plnou improvizací, blokování a nečekaných tahů. Už během prvních dvaceti kol bylo jasné, že letošní Velká cena Monaka nebude jen o rychlosti, ale hlavně o taktice mezi boxovou zdí a volantem.

Isack Hadjar těžil z týmové spolupráce, protože mu Liam Lawson vytvořil mezeru. Do boxů spolu zamířili i Oliver Bearman a Lance Stroll, kteří všichni splnili druhou povinnou zastávku ještě před 20. kolem. Z hlediska strategie to byl odvážný tah, který měl předejít zácpám ve střední části pole.

Lando Norris zastavil jako první lídr ve 20. kole, Oscar Piastri hned v kole následujícím. McLaren ale ztratil drahocenný čas kvůli pomalejší výměně u Piastriho, což stálo minimálně sekundu. Charles Leclerc následoval o něco později a po výjezdu z boxů zůstal uvězněn mezi oranžovými vozy McLarenu. Komentátor tento moment trefně nazval „papájový sendvič“.

Mercedes mezitím začal vlastní hru. George Russell, který byl dvanáctý, upozornil tým, že ho brzdí Carlos Sainz. Tým mu odpověděl, že Sainz má třísekundový náskok. To ale stačilo, aby se Alex Albon vrátil před pilota Ferrari.

Po první zastávce Verstappena se Norris vrátil do vedení. Za ním byli Leclerc, Piastri a Verstappen. Brzy se ale všichni dostali do provozu. Leclerc si zoufal a řekl: „To je vtip,“ protože i pod modrými vlajkami traťoví jezdci, včetně pilotů Mercedesu, neuhýbali dostatečně rychle.

V polovině závodu měl Norris náskok šesti sekund na Leclerca. Piastri zaostal o sedm sekund a Verstappen dalších tři. V bodované desítce byli také Hamilton, Alonso, Hadjar, Ocon, Lawson a Albon.

Pak přišla další rána. Fernando Alonso odstoupil kvůli technickému problému s pohonnou jednotkou. Aston Martin to potvrdil a dodal, že problém stále analyzují.

Lawson a Albon už měli za sebou obě zastávky, zatímco Carlos Sainz a oba piloti Mercedesu ještě žádnou nezvládli. Tato trojice byla na devátém, jedenáctém a dvanáctém místě. Piastri jako první z lídrů absolvoval druhou zastávku, za ním Leclerc a pak Norris.

George Russell bojoval s Albonem, ale dostal se pod vyšetřování kvůli opuštění trati a získání výhody. Řekl týmu, že byl pomalý a nejistý, a raději vezme penalizaci. Obdržel drive-through trest. Kimi Antonelli podobný manévr zopakoval, ale pozici Albona vrátil.

Russell trest odjel v 56. kole stále bez jediného pit stopu. V tomtéž kole zastavil Sainz a díky rozestupu, který Albon vytvořil, se vrátil před Russella.

Na čele závodu Verstappen, který měl jednu zastávku, blokoval Norrise. Norris si stěžoval, že ho Verstappen zpomaluje kvůli Leclercovi. Ferrari za Verstappenem nemohlo najít cestu dopředu, protože na zadním křídle vozu visel Piastri.

Těsně před koncem Verstappen konečně zajel do boxů v předposledním kole. To umožnilo Norrisovi vrátit se do čela závodu. McLaren tak slavil vítězství v Monaku, Leclerc dojel druhý a Piastri třetí. Verstappen skončil čtvrtý. Do bodů se dostali také Hamilton, Hadjar, Ocon, Lawson, Albon a Sainz.

Výsledky GP Monaka:

1. Lando Norris – McLaren - 1:40:33.843

2. Charles Leclerc – Ferrari +3.131

3. Oscar Piastri – McLaren +3.658

4. Max Verstappen – Red Bull Racing +20.572

5. Lewis Hamilton – Ferrari +51.387

6. Isack Hadjar – Racing Bulls +1 kolo

7. Esteban Ocon – Haas F1 Team +1 kolo

8. Liam Lawson – Racing Bulls +1 kolo

9. Alexander Albon – Williams +2 kola

10. Carlos Sainz – Williams +2 kola

11. George Russell – Mercedes +2 kola

12. Oliver Bearman – Haas F1 Team +2 kola

13. Franco Colapinto – Alpine +2 kola

14. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber +2 kola

15. Nico Hülkenberg – Kick Sauber +2 kola

16. Lance Stroll – Aston Martin +2 kola

17. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing +2 kola

18. Kimi Antonelli – Mercedes +2 kola