Bernie Ecclestone bez slitování: Horner si hrál na dvacátníka

Christian Horner strávil v čele Red Bullu dvacet let a stal se nejdéle sloužícím šéfem týmu v historii Formule 1. Jeho náhlý konec tento týden způsobil rozruch napříč paddockem a otevřel řadu otázek nejen o jeho osobní odpovědnosti, ale i o dění uvnitř samotné stáje. K celé situaci se nyní ostře vyjádřil i bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone – a přestože Hornera dlouhodobě považuje za blízkého spojence, tentokrát nešetřil kritikou.

V rozhovoru pro The Telegraph se Ecclestone nevyhýbal přímým výrokům a Hornerovo zapletení do mediálně sledované aféry okomentoval bez obalu. „Byl to idiot. Padesátiletý chlap, který si myslel, že je mu dvacet a že je jedním z kluků,“ prohlásil s odkazem na skandál, který se začal odvíjet už před rokem a půl. Zveřejnění údajné konverzace mezi Hornerem a zaměstnankyní Red Bullu na WhatsAppu se stalo katalyzátorem rozsáhlé krize, a přestože byl Horner dvakrát zbaven obvinění ze sexuálního obtěžování, veřejný tlak i narůstající nespokojenost uvnitř týmu si vyžádaly svou daň.

Ecclestone zároveň nijak neskrýval svůj postoj k ženě, která na Hornera podala stížnost. „Vždycky mě zajímá, proč, když se holce nějaké chování nelíbí, prostě neřekne: ‚Hej ty, nech toho,‘“ řekl. Tento výrok znovu připomněl jeho dlouhodobě kontroverzní přístup k otázkám genderu a role žen ve Formuli 1, který se v minulosti často setkával s kritikou.

Podle Ecclestona však nešlo jen o osobní selhání. Vzpomněl i na mocenské napětí, které se v Red Bullu začalo naplno projevovat po smrti spoluzakladatele značky Dietricha Mateschitze v roce 2022. Z centra společnosti v Rakousku prý sílil pocit, že Horner koncentruje příliš velkou moc v Milton Keynes a že tým postupně přestává být kolektivním projektem. „Lidé si začali říkat, že to není Red Bull Ring, ale Horner Ring. Dokud přinášíte výsledky, lidé zavírají oči. Ale jakmile se něco začne kazit, pozornost se obrací k vám,“ uvedl Ecclestone.

Horner se podle něj snažil udržet si vliv ve všech oblastech – od sportovního řízení přes technické záležitosti až po obchod. „Bylo mu navrženo, aby se soustředil jen na tým, ale on chtěl být výkonným ředitelem. Chtěl řídit všechno. Jen málokdo ale zvládne inženýring, PR i byznys zároveň. Dlouho mu to procházelo, ale když se tým dostane do potíží, lidé začnou zpochybňovat i věci, které dřív tolerovali,“ poznamenal.

Na závěr Ecclestone uznal, že Horner za sebou nechává výraznou stopu. Připomněl jeho šampionáty a schopnost vyhrávat, ale i to, jak těžké je udržet si pozici v okamžiku, kdy vítězství přestanou přicházet. „Christian byl zvyklý vítězit. A když přestanete vyhrávat – byť to není zcela vaše vina – začíná být všechno mnohem složitější,“ uzavřel.