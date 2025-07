Helmut Marko prolomil mlčení po náhlém konci Christiana Hornera v Red Bullu

Dr. Helmut Marko zavzpomínal na více než dvacet let trvající spolupráci s Christianem Hornerem, se kterým společně vybudovali z Red Bullu špičkový tým Formule 1. Jejich odlišné přístupy se často doplňovaly a stály za klíčovými rozhodnutími, která Red Bull dovedla k vrcholu.

Konec Christiana Hornera u Red Bullu byl rychlý, nečekaný a překvapivě chladný. O jeho odvolání bylo rozhodnuto v úterý odpoledne, přičemž zaměstnanci týmu se o celé situaci dozvěděli až následující den ráno. Přes veškeré zákulisní napětí se sportovní poradce Red Bullu Helmut Marko rozhodl Hornerovi veřejně poděkovat.

Ve svém prohlášení připomněl jejich dlouholeté společné působení, které začalo už ve Formuli 3000, tedy ještě před vstupem Red Bullu do Formule 1. „S Christianem jsme spolupracovali velmi úspěšně více než dvacet let. Upřímně mu za to děkuji,“ uvedl Marko. Spolu vybudovali tým, který získal čtrnáct titulů mistra světa a vyhrál přes 120 velkých cen díky jezdcům jako Sebastian Vettel a Max Verstappen.

Přesto vztah obou mužů v posledních letech často provázelo napětí. Zákulisní spekulace mluvily o rozdělení sil mezi thajskou a rakouskou částí vlastnické struktury Red Bullu. Horner měl blíže k thajské větvi, zatímco Marko stál na straně tradičních rakouských zakladatelů značky. Vliv na situaci měl i Max Verstappen, který podle dostupných informací sympatizoval spíše s Markem.

Napětí mezi Christianem Hornerem a Helmutem Markem vyvrcholilo na začátku roku 2024, kdy Horner čelil obvinění od jedné ze zaměstnankyň týmu. Ačkoli se situace později částečně uklidnila, vzájemné vztahy zůstaly chladné. Oba si nadále zachovali profesní respekt, ale důvěra mezi nimi už se nikdy zcela nevrátila.

Ve středu ráno Horner osobně promluvil ke svým kolegům v továrně v Milton Keynes. Přiznal, že zpráva o jeho konci pro něj byla šokem, a poděkoval týmu za společných dvacet let. „Nevěděl jsem, co čekat, když jsem před dvaceti lety přišel, ale byl jsem přijat a společně jsme postavili tým, který se stal silou Formule 1,“ řekl dojatý Horner. „Být součástí tohoto týmu bylo největším privilegiem mého života.“

Oficiální důvody jeho odchodu Red Bull nezveřejnil. Podle zákulisních informací ale sehrála roli kombinace několika faktorů. Výkonnostní výkyvy, vleklá interní aféra a nejistota ohledně budoucnosti Maxe Verstappena, který měl podle spekulací ztrácet důvěru v Hornerovo vedení.