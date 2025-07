McLaren ve válce sám se sebou: Souboj o titul se mění v tenký led

Šéf McLarenu Zak Brown připouští, že další kolize mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem je vysoce pravděpodobná, a to vzhledem k napjatému souboji o titul mistra světa. Zatímco sezóna vstupuje do své druhé poloviny, oba jezdci dělí pouhých osm bodů a McLaren se tak ocitá v jedinečné, ale náročné pozici: místo souboje s jinými týmy čelí vnitřní bitvě mezi vlastními hvězdami.

Z hlediska statistiky a historického kontextu jde o výjimečný moment – od roku 2016 (Hamilton vs. Rosberg v Mercedesu) jsme nebyli svědky toho, aby mistrovský souboj probíhal výhradně mezi týmovými kolegy. Piastri navíc drží výrazný náskok na Maxe Verstappena, který je až třetí v pořadí a ztrácí 69 bodů.

Incident v Kanadě, při kterém Norris kolidoval s Piastrim a nedokončil závod, se podle Browna stal jakýmsi uvolněním napětí. „Vlastně to pro nás všechny bylo svým způsobem přínosné,“ uvedl pro Sky Sports F1, informuje RN365. „Dostalo se to ven, média to rozebrala a tím se snížilo napětí uvnitř týmu.“

Brown tím zároveň připouští, že ke střetům na trati mezi oběma jezdci bude docházet i nadále. Důležité však podle něj je, aby šlo o férové závodní incidenty a nikoli o systematické chyby nebo neúctu. „Budeme k nim přistupovat spravedlivě, transparentně a s důrazem na komunikaci,“ dodal. Zároveň dal jasně najevo, že konečný výsledek bude záviset výhradně na jezdcích samotných – „Ať vyhraje ten lepší.“

Celá situace staví tým do složitého postavení. Na jedné straně má McLaren výhodu dvou mimořádně konkurenceschopných pilotů, na druhé straně však čelí riziku vnitřní destabilizace. Brown věří, že férovost obou jezdců a jejich respekt k pravidlům zabrání eskalaci napětí. Přesto ale připouští, že „chyby se stát mohou – a také stanou“.

Z pohledu fanoušků i expertů tak máme před sebou výjimečně dramatickou druhou polovinu sezóny. Ať už se titul přikloní k Piastrimu nebo Norrisovi, McLaren má šanci zapsat se do historie – nejen jako tým, který zlomil nadvládu Red Bullu, ale i jako ten, který zvládl nelehkou rovnováhu mezi dvěma hladovými šampiony.