Radost v týmu Williams: James Vowles slaví příchod druhého dítěte

Šéf týmu Williams James Vowles a jeho manželka Rachel Rolphová se radují z narození svého druhého potomka. Vowles tuto radostnou novinku oznámil ve čtvrtek 10. července na sociálních sítích a ujistil fanoušky, že jsou oba, maminka i miminko, v dobrém zdravotním stavu. „Vítej na světě, malý! Rachel i dítě jsou zdraví a šťastní,“ napsal.

Pár už má doma devatenáctiměsíční dceru Elodie, která nyní bude mít sourozence na hraní. Vowles nedávno v rozhovoru pro The Telegraph mluvil o své náročné práci ve Formuli 1 a o tom, jak se s manželkou, která je špičkovou chirurgyní, dokážou vzájemně podporovat. „Na první schůzce jsem jí říkal, že moje práce je můj život a že dělám opravdu dlouhé hodiny. Ona na to, že dělá také dlouhé hodiny. Nakonec to byla ona, kdo měl ještě náročnější rozvrh,“ přiznal.

Rachel Rolphová je totiž jednou z nejlepších britských chirurgů, specializující se na plastickou a rekonstrukční chirurgii po odstranění rakoviny prsu. Kromě své klinické práce se věnuje i výzkumu – právě dokončuje doktorát o použití síťky při rekonstrukci po mastektomii, což je podle ní i její manžela skutečně průlomová záležitost.

Narození druhého potomka se původně očekávalo během víkendu Velké ceny Velké Británie, což by mohlo narušit Vowlesovu přítomnost na závodě. „Snažím se mít vždy připravené záložní plány. Mám plány na plánech… dokonce máme i vrtulníky v pohotovosti,“ řekl s úsměvem. Díky tomu mohl být i přes náročné okolnosti nablízku své rodině.

Ve stejný víkend Williams zaznamenal solidní bodový zisk, když Alex Albon skončil osmý a tým drží páté místo v poháru konstruktérů. Tým ze Grove tak může slavit nejen rodinný přírůstek, ale i posilující pozici v šampionátu.