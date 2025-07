Napětí roste: Max Verstappen má učinit klíčové rozhodnutí už v srpnu, říká Piquet Jr.

Budoucnost Maxe Verstappena v Red Bullu zůstává nejasná a nyní dostala další podnět k debatě. Bývalý pilot Formule 1 a švagr nizozemského šampiona Nelson Piquet Jr. v podcastu Pelas Pistas naznačil, že čtyřnásobný mistr světa se v srpnu rozhodne, zda v týmu z Milton Keynes zůstane. „Myslím, že se rozhodne v srpnu,“ uvedl Brazilec a dodal stručně, ale výrazně: „On přestoupí.“

Piquetova slova tak přiživují dlouhotrvající spekulace o možném přechodu Verstappena k Mercedesu, přestože má platnou smlouvu s Red Bullem až do konce roku 2028. Otázky vyvolávají zejména výstupní klauzule, které může Verstappen údajně letos aktivovat – a současné otřesy uvnitř Red Bullu po odchodu Christiana Hornera z výkonné role jen zvyšují pravděpodobnost změny.

V podcastu dokonce zazněl Piquetův nenápadný úlet, když v souvislosti se slabým výkonem Mercedesu na Silverstonu poznamenal: „Možná tam Max příští rok bude.“ Ačkoliv vzápětí svá slova mírnil a tvrdil, že „všichni s každým mluví“, pro řadu fanoušků i expertů tím napověděl víc, než chtěl.

Pokud by Verstappen skutečně zamířil ke stříbrným šípům, nejpravděpodobnějším scénářem je jeho spojení s Kimim Antonellim – talentovaným juniorem, na něhož Mercedes sází budoucnost. George Russell by tak byl potenciální obětí této přeskládané sestavy, což naznačil i samotný Piquet: „Pokud tam Max půjde, bude to s Kimi Antonellim. To je jisté.“

Rozhodnutí jednoho z nejdominantnějších jezdců moderní éry může přepsat rovnováhu sil ve Formuli 1. A srpen se rýsuje jako klíčový měsíc, který určí, zda Red Bull udrží svého klenot nebo jestli se Mercedes dočká senzace.