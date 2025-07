Christian Horner na rozcestí: Vrátí se v roce 2026 do F1 s Ferrari nebo jiným týmem?

Christian Horner, po náhlém konci své dlouhé éry u Red Bullu, nyní čelí období placeného volna, které potrvá až do konce roku 2025. To znamená, že se do prostředí Formule 1 může vrátit nejdříve až začátkem roku 2026. Pro Hornera jde o zásadní změnu, protože poprvé po téměř 21 letech nebude přítomen na dalším závodě F1, což pro něj i celý paddock znamená konec jedné éry.

Ve svém emocionálním rozloučení se zaměstnanci Red Bullu v Milton Keynes Horner přiznal, že se nyní chce věnovat rodině a že budoucnost je pro něj stále otevřená. Přiznal také nejistotu ohledně své další kariéry, což jen podtrhuje, jak zásadní životní zlom právě prožívá. Jeho odchod je tím více cítit, že na pozici šéfa týmu stál dlouhých 20 let a vybudoval z Red Bullu světovou špičku.

Christian Horner začal svou kariéru v motorsportu jako jezdec, ale brzy se přesunul do role manažera a ve svých 25 letech se stal šéfem týmu v seriálu F3000, předchůdci dnešní Formule 2. V roce 2005 převzal vedení Red Bullu, tehdy jednoho z outsiderů v F1, a postupně jej proměnil v tým, který dominoval světovým šampionátům. Pod jeho vedením získal tým několik titulů a stal se jedním z nejúspěšnějších v historii formule.

Spekulace o Hornerově budoucnosti ihned vyvolaly zvěsti o možném přesunu k jinému týmu. Nejčastěji se mluví o Ferrari, kde by mohl nahradit Frederica Vasseura, jehož pozice je v posledních měsících předmětem spekulací, informuje Sky Sports F1. Horner však tyto spekulace několikrát popřel a zdůraznil, že zůstává věrný týmu Red Bull.

Další zajímavou možností je tým Alpine, kde by Horner mohl najít relativně pohodlný návrat do F1. Tým je sídlem v Enstone a má mezi zaměstnanci řadu bývalých pracovníků Red Bullu, což by mu mohlo usnadnit adaptaci. Zároveň by mohl přinést potřebnou stabilitu do týmu, který prochází změnami po odchodu svého bývalého šéfa Olivera Oakese.

Vzhledem k jeho dlouholeté zkušenosti a úspěchům v F1 zůstává Horner vyhledávanou osobností a není vyloučeno, že se objeví v jiných funkcích v paddocku. Zároveň však jeho odchod reflektuje širší změny v prostředí Formule 1, kde stále více týmů preferuje technicky orientované manažery, což může Hornerovi přinést výzvu při hledání nové role.