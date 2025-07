Günther Steiner o Hornerově pádu: Je to celé velmi mimo

Günther Steiner, který v roce 2005 působil u Red Bullu jako technický šéf operací, komentoval překvapivý odchod Christiana Hornera z čela stáje. Oba muži začali u týmu téměř současně po převzetí Jaguaru – Horner jako šéf týmu, Steiner jako technický lídr. I proto Ital přiznal, že zpráva o Hornerově konci ho zasáhla víc než běžné personální změny.

„Byl jsem dost překvapený. Věděli jsme, že se v Red Bullu něco děje už od loňského roku, nebyla to šťastná atmosféra. Ale že to přijde takto náhle, to jsem nečekal,“ řekl Steiner v podcastu The Red Flags. Zároveň podotkl, že Red Bull v minulosti podobné situace řešil s větší diplomacií – nynější krok označil za naprosto nečekaný.

Načasování odchodu považuje Steiner za zvláštní i v kontextu sezóny. „Je to celé velmi mimo. Tohle se obvykle děje v letní přestávce, kdy je čas na přeskupení. Tady to přišlo jen pár dní po závodě. Nějaký rozpor tam asi musel být.“

Do úvah o možných důvodech se přirozeně promítají i spekulace o budoucnosti Maxe Verstappena. Podle Steinerových slov sice není běžné, aby si jezdec diktoval personální změny, ale uznává, že Red Bull mohl rozhodnutí učinit i s ohledem na udržení svého největšího trumfu. „Max je nejlepší jezdec světa. Udržet ho v týmu má svou cenu. Možná si řekli, že aby zůstal, musí se něco změnit. A padla volba na Christiana.“

Steiner zároveň připomněl, že Horner byl zásadní postavou při budování úspěchu Red Bullu. „Měl za sebou skvělé výsledky a obrovské zásluhy. Věřit mu bylo logické. Ale věci se vyvíjejí a někdy se změní rychleji, než čekáte.“

Co přesně vedlo k tak náhlému konci jednoho z nejdéle sloužících šéfů v historii F1, zůstává i nadále nejasné. Jak Steiner poznamenal – pravdu se dozvíme možná až časem.