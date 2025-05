GP Miami: Dominance Mclarenu pokračuje, Piastri zvítězil

Oscar Piastri přivedl McLaren k vítězství ve Velké ceně Miami po dominantním výkonu, když v cíli dojel před týmovým kolegou Landem Norrisem a zajistil cenné double. Max Verstappen, jenž startoval z pole, nakonec musel ustoupit a neudržel místo na stupních vítězů.

Piastri převzal vedení na 14. kole, kdy se mu podařilo předjet Verstappena, a tím si zajistil třetí vítězství v řadě. Tento triumf opět posílil jeho ambice na titul, zatímco Norris, který na začátku závodu přišel o několik pozic, se dokázal prodrat zpět na druhé místo po obtížném souboji s Verstappenem.

Norris, který startoval vedle Verstappena na druhé pozici, se pokusil o útok do první zatáčky, ale Verstappen si udržel pozici a při manévru ho tlačil do výběhu z trati v zatáčce 3. "On mě prostě vyrazil, co mám dělat, mám vrazit do zdi? Bylo to těsně vedle," hlásil Norris na týmové vysílačce, ale komisaři se rozhodli incident neprošetřovat.

Po kontaktu Jacka Doohana a Liama Lawsona v první zatáčce, který přivedl na trať virtuální safety car, se McLaren ukázal ve své plné síle. Piastri rychle předjel Mercedes Andrea Kimiho Antonelliho a Norris se dostal před Russella na páté místo.

Piastri začal tlačit na Verstappena a ve 14. kole se mu podařilo využít chyby jezdce Red Bullu, když se mu podařilo zatlačit Verstappena do zablokování předních pneumatik. Po tomto souboji se Norris dostal do kontaktu s Verstappenem, ale i on se nakonec dostal před něj.

Další fáze závodu přinesla několik virtuálních safety carů a strategických pitstopů. Russell se díky rychlému pitstopu dostal před Verstappena na třetí místo, což znamenalo, že Mercedes mohl slavit po Russellově skvělém výkonu.

Piastri nakonec uhájil vedení před Norrisem, který snižoval náskok, ale nikdy se neblížil k týmovému kolegovi. Piastri projel cílem s náskokem 4,630 sekundy a dokončil vítězný hattrick. Russell si odvezl třetí místo, zatímco Verstappen musel spokojeně přijmout čtvrté místo.

Další souboj na trati přinesl skvélé páté místo pro Alexe Albona, což je pro Williams vynikající výsledkem. Ferrari získalo jen malou útěchu, když skončilo na sedmém a osmém místě. Hamilton na středních pneumatikách požádal o výměnu pozic s Leclercem, což mu bylo povoleno. I po výměně však Hamilton neunikl Leclercovi, který se brzy vrátil do DRS a žádal zpětnou výměnu, což zpomalilo jejich postup.

Na čele se Norris přibližoval k Piastrimu a Verstappen se snažil dostat před Russella. Ferrari nakonec v 53. kole rozhodlo o další výměně pozic mezi Hamiltonem a Leclercem, ale už bylo pozdě. Leclerc dostal pět kol na to, aby stáhl trojsekundovou ztrátu na Antonelliho, ale Ferrari nemělo lepší tempo než Mercedes.

V závodě také došlo k několika technickým problémům, včetně odstoupení Gabriela Bortoleta a Olivera Bearmana kvůli problémům s motorem. Doohan s Lawsonem se po vzájemném kontaktu v první zatáčce rovněž museli vzdát závodu, což přispělo k počtu čtyř odstoupení.

V šampionátu Piastri navýšil svůj náskok před Norrisem na 16 bodů, Verstappen je na třetí pozici se ztrátou 32 bodů. Russell na čtvrtém místě zaostává o dalších 6 bodů.

Další závod F1 se uskuteční v Imole za dva týdny, kde se očekává, že bude možná poslední závod v historii Velké ceny Emilia Romagna.

Výsledky GP Miami:

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren) – +4,630 s

3. George Russell (Mercedes) – +37,644

4. Max Verstappen (Red Bull) – +39,956

5. Alexander Albon (Williams) – +48,067

6. Kimi Antonelli (Mercedes) – +55,502

7. Charles Leclerc (Ferrari) – +57,036

8. Lewis Hamilton (Ferrari) – +1:00,186

9. Carlos Sainz (Williams) – +1:00,577

10. Júki Cunoda (Red Bull) – +1:14,434

11. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +1:14,602

12. Esteban Ocon (Haas) – +1:22,006

13. Pierre Gasly (Alpine) – +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – ztráta 1 kola – 56 kol – 0 bodů

15. Fernando Alonso (Aston Martin) – ztráta 1 kola – 56 kol – 0 bodů

16.Lance Stroll (Aston Martin) – ztráta 1 kola – 56 kol – 0 bodů



Nedokončili závod:

Liam Lawson (Racing Bulls) – odstoupil ve 36. kole (ztráta 1 kola)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – odstoupil ve 30. kole

Oliver Bearman (Haas) – odstoupil ve 27. kole

Jack Doohan (Alpine) – neodstartoval