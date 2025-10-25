GP Mexika: Max Verstappen ve druhém tréninku ukázal rychlost, Oscar Piastri se trápí

Druhý volný trénink v Mexico City přinesl napínavé momenty a technické komplikace několika jezdců. Závěr ukázal vyrovnanou konkurenci a naznačil, že nadcházející závod bude velmi zajímavý.
V Mexico City se víkend Formule 1 rozjel naplno a druhý volný trénink přinesl zajímavé posuny v pořadí. Max Verstappen si rychle vynahradil ztracený čas z prvního tréninku a ovládl druhou hodinu, když dokázal zajet nejlepší čas před Charlesem Leclercem a Kimi Antonellim. Mezitím lídr šampionátu Oscar Piastri zůstával pozadu a trápil se v dolní části výsledkové listiny.
Pro mladého Itala Kimiho Antonelliho přinesla druhá seance hned na začátku drama. Jeho vůz totiž spadl do tzv. limp home režimu, který omezuje výkon motoru, ale Antonelli dokázal problém částečně vyřešit a pokračoval v plném tempu. „Bylo to trochu stresující, ale podařilo se mi vrátit na trať a dělat, co je potřeba,“ komentoval situaci mladý jezdec.
Zatímco Antonelli řešil problémy, tým Aston Martin absolvoval sérii instalačních kol a kontrol pneumatik, přičemž testovali několik sad měkkých gum. Většina ostatních jezdců se držela na střední směsi, přičemž Leclerc zajel nejlepší čas 1:18.669.
V McLarenu Lando Norris během tréninku hlásil občasné výpadky motoru, zejména při výjezdech ze zatáček. „Auto se chovalo nestabilně, ale snažil jsem se zůstat na trati a udělat maximum,“ uvedl britský jezdec.
Mercedes zatím nedokázal vyřešit problémy u Antonelliho vozu, který nakonec zamířil zpět do garáže. Mezitím George Russell zažil divoký přetáčivý moment v zatáčce číslo 10 a musel využít únikovou zónu. Trať byla stále prašná, i když o něco lepší než během prvního tréninku, a rozdíl mezi ideální závodní stopou a volnou částí povrchu zůstával výrazný.
Na střední směsi pneumatik Charles Leclerc držel solidní tempo s časem 1:18.353, což bylo o tři desetiny lepší než u Landa Norrise. Antonelli se po desetiminutovém zdržení vrátil na trať a měl dostatek času zlepšit své tempo.
Alex Albon zaznamenal drobný moment na výjezdu z poslední zatáčky, kdy zadní část jeho Williamsu vybočila a lehce se dotkla zdi. Později se týmy a jezdci soustředili na simulace kvalifikace. Leclerc zajel 1:17.545, zatímco Verstappen dokázal zazářit časem 1:17.392. „Cítil jsem, že auto funguje dobře i na nízké přilnavosti,“ komentoval svůj výkon Max.
Další zlepšení zaznamenal Norris s časem 1:17.643, stále však zůstal o čtvrt sekundy za Verstappenem. Yuki Tsunoda z druhého Red Bullu hlásil kontakt s obrubníkem v zatáčce 2, kdy podvozek auta lehce narazil do asfaltu.
Do závěru tréninku se jezdci vrátili k dlouhým jízdám, přičemž Verstappen zůstal nejrychlejší před Leclercem, Antonellim a Norrisem, takže čtyři různí výrobci obsadili top čtyřku. Závěr seance přinesl kombinaci pneumatik, Verstappen jezdil na středních, ostatní na měkkých a byla to velmi vyrovnaná koncovka.
Verstappen, Leclerc, Antonelli, Norris a Hamilton byli od sebe odděleni pouhými třemi desetinami. Oscar Piastri se nedokázal zlepšit a skončil až dvanáctý s půlsekundovou ztrátou. Silné dlouhé tempo McLarenu však naznačuje, že bitva o vítězství zůstává otevřená.
1. Max Verstappen – Red Bull – 1:17.392
2. Charles Leclerc – Ferrari – 1:17.545
3. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:17.566
4. Lando Norris – McLaren – 1:17.643
5. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:17.692
6. George Russell – Mercedes – 1:17.829
7. Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:17.883
8. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:17.938
9. Carlos Sainz – Williams – 1:17.939
10. Lance Stroll – Aston Martin – 1:17.954
11. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:18.218
12. Oscar Piastri – McLaren – 1:18.232
13. Esteban Ocon – Haas – 1:18.266
14. Isack Hadjar – Racing Bulls – 1:18.281
15. Gabriel Bortoleto – Sauber – 1:18.323
16. Nico Hulkenberg – Sauber – 1:18.348
17. Oliver Bearman – Haas – 1:18.442
18. Franco Colapinto – Alpine – 1:18.721
19. Alex Albon – Williams – 1:18.855
20. Pierre Gasly – Alpine – 1:19.194
