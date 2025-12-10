Helmut Marko po dvou desetiletích v Red Bullu oznámil, že na konci roku tým opustí, přestože měl smlouvu i pro sezonu 2026. Jeho odchod vyvolává otázky o dopadu na Maxe Verstappena a budoucí strategii týmu.
V paddocku Yas Marina se už před závodem říkalo, že Grand Prix Abú Zabí může být posledním závodem Helmuta Marka v roli poradce Red Bullu pro motorsport, informuje Motorsport.com.
Rozhodnutí o jeho odchodu padlo v pondělí během schůzky s vrcholovým vedením Red Bullu včetně Olivera Mintzlaffa. Oficiální oznámení následovalo v úterý, čímž skončila éra trvající více než dvacet let.
Podle oficiální verze Red Bullu Marko odchází do důchodu, což je v jeho 82 letech zcela přirozené. Mintzlaff vyjádřil lítost nad jeho odchodem, avšak skutečnost byla složitější a ovlivnilo ji několik faktorů, mimo jiné reorganizace týmu a větší kontrola rakouské centrály nad provozem F1.
Nová struktura týmu se projevila mimo jiné při rozhodování o jezdcích a citlivých PR otázkách. Marko měl jako šéf juniorského programu dlouhodobě rozhodující slovo, což bylo zřejmé i při nedávných případech Arvida Lindblada a Alexe Dunna. Zatímco Lindbladův postup do F1 vyvolal jen drobné diskuse, Dunneovo angažování naráželo na rozpory uvnitř vedení.
Dunne ukončil smlouvu s McLarenem a Marko veřejně uvedl, že by byl ideálním jezdcem pro Red Bull, přičemž plánoval jeho podpis. Management týmu však nebyl informován a nebyl tak přesvědčen, což poukazuje na rozdílné priority a změnu organizační dynamiky, kterou Marko sám komentoval slovy, že potřebuje „cítit se komfortně“ pro pokračování.
Marko byl vždy známý tím, že říká věci nahlas a bez cenzury, což v moderním F1 světe řízeném PR představovalo zajímavou výjimku. Jeho otevřenost byla osvěžující pro média a fanoušky, ale ne vždy se líbila vedení Red Bullu, což se projevilo například při jeho komentáři o incidentu s Andreou Kimi Antonellim v Kataru.
Otázkou zůstává, jaký dopad bude mít Markův odchod na Maxe Verstappena. Marko výrazně urychlil jeho cestu do F1 a obě strany si dlouhodobě zachovaly vzájemnou loajalitu. Verstappen dokonce při Saúdské Grand Prix v roce 2024 uvedl: „Pokud Helmut odejde, půjdu také,“ což ukazuje, jak silné byly vazby mezi nimi.
Zároveň ale vedení týmu a vlastníci potvrdili svou oddanost Verstappenovi, přičemž jeho budoucnost bude záviset především na výkonech Red Bullu v nové éře a na jeho postoji k pravidlům F1 pro rok 2026. Marko tak odchází s impozantní bilancí: osm titulů mistrů světa, šest konstruktérských šampionátů a 130 vítězství v závodech, přičemž Sebastian Vettel a Max Verstappen patří k jeho nejvýraznějším produktům.
