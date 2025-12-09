Pirelli představuje nové označení pneumatik pro sezónu 2026

Pneumatiky Pirelli pro Formuli 1 budou příští rok vypadat trochu jinak. Změny se týkají hlavně designu a připravují týmům nové možnosti strategie.
Pirelli představilo nové označení pneumatik pro sezónu 2026, čímž se odklání od designu, který v podstatě používalo po většinu své historie ve Formuli 1. Podle italské značky jde o „zcela odlišný vzhled ve srovnání s jakýmkoli jiným motorsportem nebo silničním produktem Pirelli“.
Nový design na bočnicích pneumatik nyní obsahuje motiv šachovnicové vlajky, který má lépe vizuálně vystihnout závodní charakter F1. „Chtěli jsme zachovat historický jazyk designu, ale přitom nabídnout svěží, moderní vzhled,“ uvedli zástupci Pirelli.
Nové pneumatiky měly premiéru přímo na okruhu Yas Marina během posezónních testů v úterý. Jejich nasazení poskytlo týmům první pohled na to, jak se budou chovat v praxi a jak ovlivní strategické možnosti během závodů.
Pirelli uvedlo, že příští rok nabídne kompletní škálu od C1, což je nejtvrdší směs, až po C5, nejměkčí variantu. „Rozhodli jsme se udržet výkon pneumatik podobný současné specifikaci, ale s širším a konzistentnějším odstupem mezi směsmi, aby se podpořily různé závodní strategie,“ doplnili inženýři italské firmy.
Další změnou jsou menší rozměry pneumatik ve srovnání s loňskými specifikacemi, aby vyhovovaly novým technickým regulím. Přední pneumatika má o 25 mm užší běhoun, zadní o 30 mm méně, celkový průměr je rovněž menší – o 15 mm vpředu a 10 mm vzadu.
Přesto zůstává zachován průměr ráfku 18 palců, který se používá od zavedení současných specifikací. „I přes menší rozměry jsme chtěli, aby základní charakter pneumatik zůstal stejný, a týmy mohly pokračovat ve stejných principech nastavení aut,“ vysvětlili zástupci Pirelli.
Barvy pneumatik zůstanou tradiční – bílá, žlutá a červená pro tvrdé, střední a měkké směsi, zatímco zelená a modrá označí přechodné a plně mokré pneumatiky. „Chceme, aby jezdci i fanoušci okamžitě rozpoznali, o jakou směs jde, takže barevná identita zůstává nedotčena,“ dodali.
Celkově Pirelli věří, že nové designy pneumatik přinesou svěží vizuální prvek, aniž by narušily známé chování a výkon. „Cílem je nabídnout moderní a atraktivní look, který zároveň podporuje strategickou variabilitu v závodech F1,“ shrnuli zástupci společnosti.
Pneumatiky Pirelli pro Formuli 1 budou příští rok vypadat trochu jinak. Změny se týkají hlavně designu a připravují týmům nové možnosti strategie.
Po sezóně plné kritiky si Sergio Pérez na konci roku 2025 může oddechnout. Statistiky ukázaly, že jeho výkony byly v porovnání s nástupci výrazně lepší, což potvrzuje jeho schopnosti a přínos týmu.
Lando Norris po zisku svého premiérového titulu ve Formuli 1 v Abú Zabí promluvil s nebývalou upřímností a otevřeností o emocích a okolnostech, které jeho cestu na vrchol provázely.
Helmut Marko po dvaceti letech končí ve své poradní roli u týmů Red Bull. Jeho odchod zasahuje i okruh lidí kolem Maxe Verstappena, který ho dříve označil za „druhého otce“.
Carlos Sainz po závodě vyzdvihl úspěch svého bývalého parťáka Landa Norrise a ocenil nejen jeho rychlost, ale i cestu, kterou si k prvnímu titulu mistra světa vyšlapal.
Odcházející jezdec Red Bullu Yuki Tsunoda obdržel jeden trestný bod na svou superlicenci za incident během závodu v Abú Zabí, potvrdila FIA.
Lewis Hamilton plánuje po náročné sezoně F1 2025 během zimní přestávky úplně vypnout a odpočinout si od závodění i mediálních povinností.
Poté, co Lando Norris získal titul mistra světa F1 pro rok 2025, Oscar Piastri uvedl, že nečeká žádnou změnu v jejich vzájemné dynamice. Podle něj zůstane vztah mezi jezdci McLarenu stejný jako dosud.
Max Verstappen vyhrál závod v Abú Zabí, ale největší triumf víkendu patřil Landu Norrisovi. Britský jezdec se totiž stal novým mistrem světa a vstoupil do elitního klubu šampionů F1.
Max Verstappen potvrdil své kvality i v samotném závěru sezóny. Na okruhu Yas Marina získal už osmou pole position roku 2025 a vstoupí tak do rozhodující Velké ceny Abú Zabí z nejlepší možné startovní pozice.
Max Verstappen si v Abú Zabí zajistil další pole position a do posledního závodu sezony vyrazí z ideální startovní pozice. Pilot startující z pole zde vyhrál už deset let v řadě, což jeho šance na triumf výrazně posiluje.
Roman Staněk získal v Abú Zabí svou druhou pole position letošní sezony a v nedělním závodě může zaútočit na další vítězství.