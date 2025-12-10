Post-season testy v Abú Zabí jsou u konce, na trati se objevilo 25 jezdců. Společně absolvovali přes 2 500 kol v rámci příprav na sezonu 2025.
Posezónní testy v Abú Zabí nabídly výrazně bohatší program, než by napovídal jejich klidný název. Na okruhu Yas Marina se totiž paralelně odehrával jak klasický program pro mladé talenty, tak i strategicky velmi důležitý test pneumatik Pirelli určených pro revoluční technická pravidla roku 2026. Týmy proto nasadily upravené testovací vozy, které byly navržené tak, aby co nejvíce připomínaly budoucí monoposty.
Oficiální tečku za sezónou 2025 dal také Lando Norris, čerstvý mistr světa, který dorazil na okruh ještě s lehce ochraptělým hlasem po bujarých oslavách titulu, informuje PlanetF1. Britský pilot využil testovací jízdu k předvedení speciální zlaté přilby, kterou měl na sobě při práci na testování pneumatik. Společně s ním se na programu podílel i Oscar Piastri, zatímco Pato O’Ward absolvoval jízdy v rámci juniorského testování.
Velkou pozornost poutal i Francouz Isack Hadjar, který se poprvé ukázal v závodních barvách Red Bullu poté, co byl potvrzen jako jezdec pro následující sezonu. Po jeho boku se na trati objevil i rezervní pilot Ayumu Iwasa, oba piloti tak získali první společný referenční den v rámci nové struktury týmu.
Své premiérové svezení v aktuálním monopostu Formule 1 si odbyl také Arvid Lindblad, jenž se připravuje na svůj krok do světa velkých cen v barvách Racing Bulls. Mladý Brit využil den k aklimatizaci v prostředí ostrého vozu F1, což pro něj bude klíčové před jeho prvním plnohodnotným rokem v šampionátu.
Týmy zapojené do testování Pirelli pro rok 2026 představily různé aerodynamické úpravy, které mají simulovat chování budoucích strojů. Mercedes dokonce vyjel s upraveným předním křídlem, aby vyhodnotil možné fungování aktivních prvků aerodynamiky, které mají být součástí nové éry F1. Mezi testujícími nechyběli ani zkušení rezervní jezdci, například Stoffel Vandoorne u Aston Martinu.
Velký důraz byl kladen na samotné pneumatiky. Nové směsi pro rok 2026 jsou o 25 mm užší vpředu a o 30 mm vzadu, přičemž celý set je o 2,1 kg lehčí. Tyto změny jsou součástí snahy o zlepšení ovladatelnosti monopostů a omezování celkové hmotnosti vozů v nové éře kompaktnější Formule 1.
Mladí jezdci dostali vzácnou příležitost strávit celý den za volantem současné techniky. Pro většinu z nich šlo o zásadní krok ve sbírání zkušeností, protože plnohodnotný testovací den v aktuálním voze F1 patří k nejcennějším možnostem, jak se přiblížit závodní realitě.
Protože se během úterý primárně ladila technika, časy na kolo tentokrát neměly vypovídající hodnotu. Každý tým si jel svůj vlastní program, střídal delší stinty, krátké simulace a různé mapy motoru. Vše mělo za cíl vytěžit maximum dat z posledních kilometrů roku.
Přesto přinesl den několik zajímavých statistických momentů. Esteban Ocon zvládl po technickém problému u Haasu odjet jen čtyři kola, zatímco Kimi Antonelli z Mercedesu byl s 157 okruhy nejpilnějším jezdcem dne. Spolu s Frederikem Vestim nasbíral Mercedes celkem 312 kol, což z něj udělalo nejpracovitější tým testů.
Rychlostní tabulku ovládl junior Aston Martinu Jak Crawford a mezi pěti nejrychlejšími byli výhradně nováčci. Mezi stálými jezdci byl nejrychlejší Antonelli. Hadjar uzavřel svůj první den v roli závodníka Red Bullu se 111 koly a Lindblad přidal ještě působivějších 138 kol jako nový člen Racing Bulls.
Po závěrečném testovacím dni se týmy odeberou do zimní přípravy, během níž budou pracovat na zcela nových vozech pro rok 2026. Další možnost ověřit svůj pokrok dostanou už za sedm týdnů, kdy se uskuteční pětidenní soukromé testy na okruhu v Barceloně.
Helmut Marko po dvou desetiletích v Red Bullu oznámil, že na konci roku tým opustí, přestože měl smlouvu i pro sezonu 2026. Jeho odchod vyvolává otázky o dopadu na Maxe Verstappena a budoucí strategii týmu.
Pneumatiky Pirelli pro Formuli 1 budou příští rok vypadat trochu jinak. Změny se týkají hlavně designu a připravují týmům nové možnosti strategie.
Po sezóně plné kritiky si Sergio Pérez na konci roku 2025 může oddechnout. Statistiky ukázaly, že jeho výkony byly v porovnání s nástupci výrazně lepší, což potvrzuje jeho schopnosti a přínos týmu.
Lando Norris po zisku svého premiérového titulu ve Formuli 1 v Abú Zabí promluvil s nebývalou upřímností a otevřeností o emocích a okolnostech, které jeho cestu na vrchol provázely.
Helmut Marko po dvaceti letech končí ve své poradní roli u týmů Red Bull. Jeho odchod zasahuje i okruh lidí kolem Maxe Verstappena, který ho dříve označil za „druhého otce“.
Carlos Sainz po závodě vyzdvihl úspěch svého bývalého parťáka Landa Norrise a ocenil nejen jeho rychlost, ale i cestu, kterou si k prvnímu titulu mistra světa vyšlapal.
Odcházející jezdec Red Bullu Yuki Tsunoda obdržel jeden trestný bod na svou superlicenci za incident během závodu v Abú Zabí, potvrdila FIA.
Lewis Hamilton plánuje po náročné sezoně F1 2025 během zimní přestávky úplně vypnout a odpočinout si od závodění i mediálních povinností.
Poté, co Lando Norris získal titul mistra světa F1 pro rok 2025, Oscar Piastri uvedl, že nečeká žádnou změnu v jejich vzájemné dynamice. Podle něj zůstane vztah mezi jezdci McLarenu stejný jako dosud.
Max Verstappen vyhrál závod v Abú Zabí, ale největší triumf víkendu patřil Landu Norrisovi. Britský jezdec se totiž stal novým mistrem světa a vstoupil do elitního klubu šampionů F1.
Max Verstappen potvrdil své kvality i v samotném závěru sezóny. Na okruhu Yas Marina získal už osmou pole position roku 2025 a vstoupí tak do rozhodující Velké ceny Abú Zabí z nejlepší možné startovní pozice.