GP Mexika: Charles Leclerc kraluje úvodnímu tréninku. Arvid Lindblad šokoval mezi nováčky

Charles Leclerc zahájil víkend v Mexiku nejrychlejším časem v prvním volném tréninku na okruhu v Mexico City. Mezi nováčky se nejlépe předvedl Arvid Lindblad, který zazářil jako nejrychlejší z debutantů.
Charles Leclerc zahájil víkend Velké ceny Mexika nejrychlejším časem v úvodním volném tréninku, když na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez zajel kolo za 1:18,380. Pilot Ferrari tak ukázal, že tým ze Maranella dorazil do Mexico City v dobré formě. První trénink zároveň nabídl cennou příležitost hned devíti nováčkům, kteří dostali svůj prostor za volantem monopostů Formule 1.
Zatímco hvězdy jako Lando Norris, Max Verstappen či Lewis Hamilton zůstaly tentokrát v garáži, aby jejich týmy splnily povinnost nasadit mladé jezdce, trať se zpočátku potýkala s typickým prachem a nízkou přilnavostí. Prvních dvacet pět minut se většina jezdců snažila adaptovat na podmínky s tvrdou směsí pneumatik. Andrea Kimi Antonelli byl v této fázi nejrychlejší s časem 1:20,035, zatímco Isack Hadjar z Racing Bulls o něco později stlačil čas na 1:20,005.
Postupně, jak se trať čistila a jezdci obouvali měkčí směsi, začaly časy dramaticky klesat. Do hry o čelo se vrátili zkušení piloti, ale Leclerc měl navrch. Jeho výkon byl sice o více než dvě sekundy pomalejší než loňská pole position Carlose Sainze (1:15,946), přesto ukázal solidní tempo i jistotu za volantem. „Bylo důležité pochopit, jak se trať mění, a rychle se přizpůsobit. Auto se chovalo dobře, což je pozitivní začátek víkendu,“ hodnotil Leclerc po tréninku.
Druhou příčku obsadil talentovaný Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který na Monačana ztratil jen desetinu sekundy. Třetí skončil Nico Hülkenberg se Sauberem, téměř čtyři desetiny za Leclercem. Na čtvrté pozici se umístil Oscar Piastri, lídr šampionátu, a páté místo bral Gabriel Bortoleto, čímž Sauber potvrdil skvělou formu obou svých vozů.
Velkou pozornost na sebe strhl Arvid Lindblad, jenž zastupoval Red Bull a zároveň se profiluje jako kandidát na místo v týmu Racing Bulls pro rok 2026. Mladý Brit zajel čas 1:18,997, čímž se stal nejrychlejším z devíti nováčků. „Byla to neuvěřitelná zkušenost, snažil jsem se učit každé kolo. Mít možnost řídit auto Red Bullu je splněný sen,“ uvedl Lindblad nadšeně po svém debutu.
Zbytek nováčků se držel spíše v dolní části výsledkové listiny. Někteří, jako Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams) či Jak Crawford (Aston Martin), přitom vůbec nepoužili měkké pneumatiky – stejně jako Hadjar a Alex Albon. Antonio Fuoco, vítěz Le Mans 24 hodin, se v barvách Ferrari zaměřil spíše na testování než na samotné časy.
Během tréninku se nikdo nedotkl bariér, i když drobné vyjetí mimo trať postihlo Franca Colapinta, Isacka Hadjara a Oscara Piastriho. Celkově tak první trénink proběhl klidně, přinesl zajímavá data pro týmy i šanci mladým talentům, kteří si mohli vyzkoušet realitu světa Formule 1.
1. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:18.380
2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.107
3. Nico Hülkenberg (Kick Sauber-Ferrari) +0.380
4. Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) +0.404
5. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber-Ferrari) +0.536
6. Arvid Lindblad (Red Bull-Honda RBPT) +0.617
7. Esteban Ocon (Haas-Ferrari) +0.658
8. Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda RBPT) +0.710
9. Franco Colapinto (Alpine-Renault) +0.951
10. Alex Albon (Williams-Mercedes) +1.004
11. Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda RBPT) +1.029
12. Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) +1.092
13. Pato O’Ward (McLaren-Mercedes) +1.300
14. Frederik Vesti (Mercedes) +1.309
15. Paul Aron (Alpine-Renault) +1.482
16. Ryo Hirakawa (Haas-Ferrari) +1.693
17. Ayumu Iwasa (Racing Bulls-Honda RBPT) +1.773
18. Luke Browning (Williams-Mercedes) +1.930
19. Jak Crawford (Aston Martin-Mercedes) +1.99
20. Antonio Fuoco (Ferrari) +2.474
