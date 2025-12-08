Poté, co Lando Norris získal titul mistra světa F1 pro rok 2025, Oscar Piastri uvedl, že nečeká žádnou změnu v jejich vzájemné dynamice. Podle něj zůstane vztah mezi jezdci McLarenu stejný jako dosud.
Oscar Piastri ujišťuje, že zisk titulu Landa Norrise nijak nenaruší rovnováhu uvnitř týmu McLaren. Podle něj se jejich spolupráce ani vzájemný vztah nemění a Norris zůstává stejným kolegou i soupeřem jako dříve.
Reagoval tak na dotaz, zda očekává změnu týmové dynamiky po dramatickém finále v Abú Zabí, kde Norris třetím místem potvrdil svůj první mistrovský titul. „No, nemyslím si to, nemyslím, že by to cokoliv změnilo,“ uvedl Piastri jednoznačně.
Australan ocenil Norrisovu formu i konzistenci během celé sezony, ale zároveň připomněl, že titul z něj nedělá nedotknutelnou hvězdu. „Měl skvělou sezonu a je zaslouženým šampionem, ale pořád je to Lando Norris, není to, jako by se z něj stal Superman,“ dodal s nadhledem.
Zároveň zdůraznil, že neočekává žádné změny v přístupu týmu vůči oběma jezdcům. „Očekávám plnou férovost od týmu a rovnost i dál a nemám žádné obavy, že by se to jakkoliv porušilo,“ uzavřel.
Piastri závěrem uznal, že Norris letos jednoduše odvedl o něco lepší práci, a proto si titul zasloužil. Zároveň zdůraznil, že jejich vzájemný respekt zůstal pevný, i když boj o titul byl po celou sezonu mimořádně těsný.
Jedním z hlavních témat roku byl přístup McLarenu, který se rozhodl neoznačovat žádného jezdce za týmovou jedničku. Tento model ostře kontrastoval s napjatými vztahy slavných dvojic minulosti, například legendárním soupeřením Senny a Prosta.
Ukázkovým příkladem byla situace v Monze, kdy tým požádal Piastriho, aby vrátil pozici Norrisovi po jeho pomalé zastávce v boxech. McLaren ale zvládl i mnohem vypjatější momenty, třeba start v Singapuru, kde se Norris tvrdě natlačil před Piastriho.
Oba jezdci ovšem prokázali, že dokážou zvládat sporné situace bez dramat, jaká v minulosti doprovázela třeba rivalitu Hamiltona a Rosberga. „Je to důkaz toho, jakým způsobem závodíme,“ pochválil Piastri atmosféru v týmu.
Podle něj je přirozené, že souboj dvou vyrovnaných jezdců v tak rychlém týmu přináší napětí, ale zároveň je to něco, co je oba posouvá kupředu. „Myslím, že Lando i já jsme se díky tomu stali lepšími jezdci,“ dodal a uznal, že některé chvíle byly náročné pro všechny.
Na závěr připomněl, že během zimní pauzy je čeká detailní rozbor sezóny, ale jedno je podle něj jisté už teď. „Tým nám dal tak férovou šanci bojovat o titul, jak jen mohl, a to je všechno, co si můžete přát,“ uzavřel.
Odcházející jezdec Red Bullu Yuki Tsunoda obdržel jeden trestný bod na svou superlicenci za incident během závodu v Abú Zabí, potvrdila FIA.
Lewis Hamilton plánuje po náročné sezoně F1 2025 během zimní přestávky úplně vypnout a odpočinout si od závodění i mediálních povinností.
Poté, co Lando Norris získal titul mistra světa F1 pro rok 2025, Oscar Piastri uvedl, že nečeká žádnou změnu v jejich vzájemné dynamice. Podle něj zůstane vztah mezi jezdci McLarenu stejný jako dosud.
Max Verstappen vyhrál závod v Abú Zabí, ale největší triumf víkendu patřil Landu Norrisovi. Britský jezdec se totiž stal novým mistrem světa a vstoupil do elitního klubu šampionů F1.
Max Verstappen potvrdil své kvality i v samotném závěru sezóny. Na okruhu Yas Marina získal už osmou pole position roku 2025 a vstoupí tak do rozhodující Velké ceny Abú Zabí z nejlepší možné startovní pozice.
Max Verstappen si v Abú Zabí zajistil další pole position a do posledního závodu sezony vyrazí z ideální startovní pozice. Pilot startující z pole zde vyhrál už deset let v řadě, což jeho šance na triumf výrazně posiluje.
Roman Staněk získal v Abú Zabí svou druhou pole position letošní sezony a v nedělním závodě může zaútočit na další vítězství.
Lando Norris ukázal v Abu Dhabi svou rychlost už v prvním tréninku, když těsně porazil Maxe Verstappena, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri musel kvůli závazkům mladého jezdce vynechat tuto část víkendu.
Juan Pablo Montoya vidí náročný víkend McLarenu v Kataru jako tiché varování, které může tým připravit na závěrečný souboj v Abu Dhabí.
Japonský pilot Yuki Tsunoda přiznal, že skutečnost jeho odsunutí z boje o závodní sedačku Red Bullu pro sezonu 2026 na něj ještě plně nedolehla.
Charles Leclerc se v Abú Zabí představí na trati společně se svým bratrem Arthurem, který nahradí Lewise Hamiltona během prvního volného tréninku.
Lewis Hamilton se otevřeně vyjádřil k současné generaci vozů Formule 1 a naznačil své obavy z nadcházejících technických změn v příští sezóně.