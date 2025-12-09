Helmut Marko po dvaceti letech končí ve své poradní roli u týmů Red Bull. Jeho odchod zasahuje i okruh lidí kolem Maxe Verstappena, který ho dříve označil za „druhého otce“.
Helmut Marko, který zastával roli poradce Red Bullu od jejich vstupu do Formule 1 v roce 2005, zanechal ve struktuře týmu výrazný otisk. Jeho práce se neomezovala jen na hlavní sestavu – významně ovlivnil také vývoj tehdejšího Toro Rosso, později Racing Bulls.
V Red Bullu se Marko stal synonymem pro program mladých jezdců. Prosadil se jako muž s nekompromisním přístupem a jasnou představou o tom, koho posunout výš. Nejednomu talentu otevřel dveře do světa F1 v momentě, kdy by podobná příležitost jinde nepřišla.
Navíc si vybudoval mimořádně silný vztah s Maxem Verstappenem. Ten opakovaně zdůrazňoval, že pro něj Marko představoval „druhého otce“ a oporu, která významně formovala jeho závodní dráhu.
Napjatý rok 2024 pak ukázal, jak klíčová byla Markova role i v zákulisí. Právě on měl sehrát zásadní část ve stabilizaci situace okolo Verstappenovy budoucnosti v době, kdy se nad Red Bullem vznášela řada kontroverzí a tým hledal pevnou půdu pod nohama.
Změny v organizační struktuře Red Bullu nakonec zasáhly všechny patra vedení. Tým sám otevřeně mluví o potřebě „nového začátku“, což se projevilo jak letním odchodem Christiana Hornera, tak nyní uzavřením dlouhé a formující éry Helmuta Marka, jak informuje Sky Sports.
Podobný tón zvolil i šéf týmu Laurent Mekies. „Helmut byl neuvěřitelně podporující, když jsme letos obraceli nepříznivou situaci,“ uvedl a připomněl, že podobné změny jsou v dynamickém prostředí Formule 1 přirozeným krokem kupředu.
Mekies zároveň zdůraznil, že adaptace je základním pravidlem celého sportu. „F1 není statická. Neustále přehodnocujeme, jak zlepšit způsob, jakým fungujeme,“ dodal. Přestože se nevyjadřoval přímo k Markovi, bylo zřejmé, že tým nastavuje nový směr.
V závěru nezapomněl ani na uznání. „Mohu jen poděkovat Helmutovi za roli, kterou sehrál při tom, že jsme dokázali obrátit obtížnou situaci v lepší,“ doplnil, čímž zdůraznil, že Markova práce měla dopad i v krátkodobém horizontu.
Pokud jde o Maxe Verstappena, odborníci se shodují, že jeho budoucí rozhodování bude stát především na výkonu – ne na osobních vztazích. Jak podotkl analytik Sky Sports: „Výkon bude klíčem, zvlášť s novými pravidly v roce 2026.“
Ačkoliv Marko sehrál klíčovou roli v tom, že Verstappen dostal šanci ve F1 v mimořádně mladém věku, nyní se zdá, že jeho odchod nebude určujícím faktorem. Verstappen má totiž jednoznačnou prioritu: usedat do nejrychlejšího možného vozu, bez ohledu na to, jaké jméno právě figuruje v zákulisí vedení týmu.
