Lewis Hamilton plánuje po náročné sezoně F1 2025 během zimní přestávky úplně vypnout a odpočinout si od závodění i mediálních povinností.
Lewis Hamilton se chystá po sezóně Formule 1 2025 úplně odpojit a během zimní přestávky si odpočinout od všeho, co s ní souvisí. Brit dokonce plánuje odložit svůj telefon, aby se mohl zcela vypojit z digitálního světa.
Sedminásobný mistr světa letos poprvé závodil za Ferrari, kam se přesunul na začátku roku. Přestože jeho příchod do Maranella vzbudil obrovská očekávání, Hamilton si s novým týmem a vozem musel těžko zvykat.
Největší úspěchy sezóny zaznamenal ve sprintu v Číně, kde zvítězil, a při čtvrtých místech v závodech v Emilia Romagna, Velké Británii, Rakousku a USA. Tyto výsledky však byly spíše výjimečnými okamžiky v náročném roce.
Hamilton také otevřeně přiznal svou nelibost vůči novým vozům s efektem ground-effect. „Neexistuje nic, co bych na těchto autech postrádal,“ řekl médiím před závodním víkendem v Abú Zabí. „Je to prosté. Neměl jsem z toho radost.“
Po osmém místě v závodě na okruhu Yas Marina Hamilton mluvil o tom, co od nadcházející přestávky očekává. „V tuto chvíli se těším jen na pauzu. Jen se odpojit, s nikým nemluvit. Nikdo mě tuto zimu nedostane. Telefon mít nebudu. Těším se na to. Úplně mimo matrix.“
Když byl Hamilton dotázán, zda se v předchozích zimních přestávkách také takto úplně odpojil, odpověděl: „Ne, ne tak úplně. Obvykle jsem telefon měl u sebe, ale tentokrát jde pryč.“
Během pauzy si chce odpočinout nejen od závodění, ale i od všech dalších povinností spojených s rolí jezdce Ferrari. Fotky, promoakce a každodenní úkoly byly pro něj letos velmi vyčerpávající.
„Odpojit se? Uvidím, až to udělám,“ přiznal při dotazu, jak důležitá pro něj tato pauza bude. „Ale nemůžu se dočkat, až se od toho všeho dostanu pryč.“
Brit také zmínil, že se těší na chvíle, kdy nebude každý týden řešit focení a mediální závazky. „To je něco, na co se těším, že to jednou nebudu muset dělat všechno.“
Celkově Hamiltonova připravenost úplně se odpojit ukazuje, že po náročném roce potřebuje načerpat energii a že správně načasovaná přestávka je pro něj klíčová před startem nové sezóny.
