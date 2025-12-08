Šampion s charakterem: Carlos Sainz hodnotí cestu Landa Norisse k vrcholu

Carlos Sainz jr. v Silverstone
Carlos Sainz jr. v Silverstone, foto: Williams F1 Team
Josef Mráček VČERA 19:58
Sdílej:

Carlos Sainz po závodě vyzdvihl úspěch svého bývalého parťáka Landa Norrise a ocenil nejen jeho rychlost, ale i cestu, kterou si k prvnímu titulu mistra světa vyšlapal.

Carlos Sainz po závodě srdečně pogratuloval svému bývalému týmovému kolegovi z McLarenu, Landu Norrisovi, k jeho prvnímu titulu mistra světa. Připomněl, že jejich spolupráce začala v McLarenu v roce 2019 a brzy se z nich stala oblíbená dvojice fanoušků, známá jako „Carlando“.

„Upřímně, jsem za něj opravdu rád. Je skvělý závodník Formule 1 a neuvěřitelně rychlý,“ řekl Sainz, informuje Motorsport.com. „Navíc má svůj vlastní přístup k životu i závodění. I když ho v posledních letech kritizovali, dokázal se stát světovým šampionem a ukázal, že můžete jít svou cestou a přesto dosáhnout vrcholu.“

Sainz vyzdvihl Norrisovu rychlost a talent, který si všiml už v prvních letech jejich spolupráce. „Viděl jsem, že má rychlost na to, aby se stal vícenásobným šampionem, pokud by šlo jen o rychlost. Během let své schopnosti ještě zdokonalil a teď je světovým šampionem.“

Španělský pilot ocenil i Norrisovu osobnost. „Jsem rád, že se stal šampionem jako člověk, který nespadá do stereotypu světového šampiona. Zůstal sám sebou, je upřímný a otevřený ohledně svých bojů a dokázal všem, že můžete být šampion a přitom zůstat fajn člověkem.“

Sainz doufá, že titul nezmění Norrisovu povahu. „Doufám, že zůstane stejný, že mu titul nevystřelí ego, a že si bude moci víc užívat Formuli 1 a závody si opravdu vychutnat.“

Yuki Tsunoda v Abu Dhabi

FIA zasahuje: Agresivní manévr Yukiho Tsunody proti Landu Norrisovi nevyšel bez následků

Sainz připomněl, že cesta Landa Norrise k jeho prvnímu mistrovskému titulu nebyla jednoduchá, zejména vzhledem k enormnímu tlaku médií a sociálních sítí během sezóny. „Musel vydržet tlak médií a sociálních sítí, hlavně když v první polovině sezóny bojoval a pak když se Max přiblížil. Není snadné být světovým šampionem s Maxem za zády, ale dokázal to zvládnout,“ řekl Sainz.

Španěl zdůraznil, že úspěch Norrise je výsledkem nejen rychlosti, ale i tvrdé práce a schopnosti zachovat klid pod tlakem. „Je to závodník, který dokáže kombinovat rychlost s chladnou hlavou, což je klíčové na nejvyšší úrovni,“ dodal.

Gratulace Sainze zároveň ukazuje, že i po odchodu z týmu mohou bývalí týmoví kolegové udržet respekt a vzájemné uznání, i když jeden z nich dosáhne vrcholu. „Jsem opravdu šťastný za něj, ať už jako závodníka nebo jako člověka. Dokázal, že můžete být úspěšní, aniž byste se museli měnit,“ podotkl Sainz.

Celá situace připomíná, že k zisku titulu mistra světa není potřeba jen talent a rychlost, ale také charakter, psychická odolnost a schopnost zvládnout tlak, který šampionát Formule 1 přináší.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Carlos Sainz jr. Lando Norris GP Abú Zabí
Stalo se
Novinky
Helmut Marko a Max Verstappen

Konec dvacetileté éry: Helmut Marko opouští Red Bull a otevírá novou kapitolu týmu

Helmut Marko po dvaceti letech končí ve své poradní roli u týmů Red Bull. Jeho odchod zasahuje i okruh lidí kolem Maxe Verstappena, který ho dříve označil za „druhého otce“.

Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Šampion s charakterem: Carlos Sainz hodnotí cestu Landa Norisse k vrcholu

Carlos Sainz po závodě vyzdvihl úspěch svého bývalého parťáka Landa Norrise a ocenil nejen jeho rychlost, ale i cestu, kterou si k prvnímu titulu mistra světa vyšlapal.

Novinky
Yuki Tsunoda v Abu Dhabi

FIA zasahuje: Agresivní manévr Yukiho Tsunody proti Landu Norrisovi nevyšel bez následků

Odcházející jezdec Red Bullu Yuki Tsunoda obdržel jeden trestný bod na svou superlicenci za incident během závodu v Abú Zabí, potvrdila FIA.

Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton oznámil radikální krok: Tuto zimu bude zcela offline

Lewis Hamilton plánuje po náročné sezoně F1 2025 během zimní přestávky úplně vypnout a odpočinout si od závodění i mediálních povinností. 

Novinky
Oscar Piastri

Oscar Piastri prozradil, jak v McLarenu fungují vztahy po zisku titulu Landa Norrise.

Poté, co Lando Norris získal titul mistra světa F1 pro rok 2025, Oscar Piastri uvedl, že nečeká žádnou změnu v jejich vzájemné dynamice. Podle něj zůstane vztah mezi jezdci McLarenu stejný jako dosud.

Grand Prix
Lando Norris se stal mistrem světa

GP Abu Dhabi: Lando Norris se stává mistrem světa, Max Verstappen vítězí v závodě

Max Verstappen vyhrál závod v Abú Zabí, ale největší triumf víkendu patřil Landu Norrisovi. Britský jezdec se totiž stal novým mistrem světa a vstoupil do elitního klubu šampionů F1.

Novinky
Max Verstappen a Lando Norris

Pole position pod tlakem: Max Verstappen vysvětluje svůj trik

Max Verstappen potvrdil své kvality i v samotném závěru sezóny. Na okruhu Yas Marina získal už osmou pole position roku 2025 a vstoupí tak do rozhodující Velké ceny Abú Zabí z nejlepší možné startovní pozice.
Grand Prix
Max Verstappen získal pole position před rozhodující bitvou o titul

GP Abu Dhabi: Max Verstappen dominoval v rozhodující kvalifikaci sezony, McLareny zůstaly za ním

Max Verstappen si v Abú Zabí zajistil další pole position a do posledního závodu sezony vyrazí z ideální startovní pozice. Pilot startující z pole zde vyhrál už deset let v řadě, což jeho šance na triumf výrazně posiluje.
Novinky
Roman Staněk

Roman Staněk ovládl kvalifikaci v Abú Zabí a startuje z pole position

Roman Staněk získal v Abú Zabí svou druhou pole position letošní sezony a v nedělním závodě může zaútočit na další vítězství.
Grand Prix
Lando Norris v Abu Dhabi

GP Abu Dahbi: Lando Norris ovládl první trénink, Verstappen a Leclerc těsně za ním

Lando Norris ukázal v Abu Dhabi svou rychlost už v prvním tréninku, když těsně porazil Maxe Verstappena, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri musel kvůli závazkům mladého jezdce vynechat tuto část víkendu.
Novinky
Oscar Piastri v Kataru

Juan Pablo Montoya: Katar byl pro Mclaren varováním před Abu Dhabi

Juan Pablo Montoya vidí náročný víkend McLarenu v Kataru jako tiché varování, které může tým připravit na závěrečný souboj v Abu Dhabí.

Novinky
Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda ztrácí závodní sedačku v Red Bullu: Frustraci neskrývá

Japonský pilot Yuki Tsunoda přiznal, že skutečnost jeho odsunutí z boje o závodní sedačku Red Bullu pro sezonu 2026 na něj ještě plně nedolehla.