Carlos Sainz po závodě vyzdvihl úspěch svého bývalého parťáka Landa Norrise a ocenil nejen jeho rychlost, ale i cestu, kterou si k prvnímu titulu mistra světa vyšlapal.
Carlos Sainz po závodě srdečně pogratuloval svému bývalému týmovému kolegovi z McLarenu, Landu Norrisovi, k jeho prvnímu titulu mistra světa. Připomněl, že jejich spolupráce začala v McLarenu v roce 2019 a brzy se z nich stala oblíbená dvojice fanoušků, známá jako „Carlando“.
„Upřímně, jsem za něj opravdu rád. Je skvělý závodník Formule 1 a neuvěřitelně rychlý,“ řekl Sainz, informuje Motorsport.com. „Navíc má svůj vlastní přístup k životu i závodění. I když ho v posledních letech kritizovali, dokázal se stát světovým šampionem a ukázal, že můžete jít svou cestou a přesto dosáhnout vrcholu.“
Sainz vyzdvihl Norrisovu rychlost a talent, který si všiml už v prvních letech jejich spolupráce. „Viděl jsem, že má rychlost na to, aby se stal vícenásobným šampionem, pokud by šlo jen o rychlost. Během let své schopnosti ještě zdokonalil a teď je světovým šampionem.“
Španělský pilot ocenil i Norrisovu osobnost. „Jsem rád, že se stal šampionem jako člověk, který nespadá do stereotypu světového šampiona. Zůstal sám sebou, je upřímný a otevřený ohledně svých bojů a dokázal všem, že můžete být šampion a přitom zůstat fajn člověkem.“
Sainz doufá, že titul nezmění Norrisovu povahu. „Doufám, že zůstane stejný, že mu titul nevystřelí ego, a že si bude moci víc užívat Formuli 1 a závody si opravdu vychutnat.“
Sainz připomněl, že cesta Landa Norrise k jeho prvnímu mistrovskému titulu nebyla jednoduchá, zejména vzhledem k enormnímu tlaku médií a sociálních sítí během sezóny. „Musel vydržet tlak médií a sociálních sítí, hlavně když v první polovině sezóny bojoval a pak když se Max přiblížil. Není snadné být světovým šampionem s Maxem za zády, ale dokázal to zvládnout,“ řekl Sainz.
Španěl zdůraznil, že úspěch Norrise je výsledkem nejen rychlosti, ale i tvrdé práce a schopnosti zachovat klid pod tlakem. „Je to závodník, který dokáže kombinovat rychlost s chladnou hlavou, což je klíčové na nejvyšší úrovni,“ dodal.
Gratulace Sainze zároveň ukazuje, že i po odchodu z týmu mohou bývalí týmoví kolegové udržet respekt a vzájemné uznání, i když jeden z nich dosáhne vrcholu. „Jsem opravdu šťastný za něj, ať už jako závodníka nebo jako člověka. Dokázal, že můžete být úspěšní, aniž byste se museli měnit,“ podotkl Sainz.
Celá situace připomíná, že k zisku titulu mistra světa není potřeba jen talent a rychlost, ale také charakter, psychická odolnost a schopnost zvládnout tlak, který šampionát Formule 1 přináší.
Helmut Marko po dvaceti letech končí ve své poradní roli u týmů Red Bull. Jeho odchod zasahuje i okruh lidí kolem Maxe Verstappena, který ho dříve označil za „druhého otce“.
Odcházející jezdec Red Bullu Yuki Tsunoda obdržel jeden trestný bod na svou superlicenci za incident během závodu v Abú Zabí, potvrdila FIA.
Lewis Hamilton plánuje po náročné sezoně F1 2025 během zimní přestávky úplně vypnout a odpočinout si od závodění i mediálních povinností.
Poté, co Lando Norris získal titul mistra světa F1 pro rok 2025, Oscar Piastri uvedl, že nečeká žádnou změnu v jejich vzájemné dynamice. Podle něj zůstane vztah mezi jezdci McLarenu stejný jako dosud.
Max Verstappen vyhrál závod v Abú Zabí, ale největší triumf víkendu patřil Landu Norrisovi. Britský jezdec se totiž stal novým mistrem světa a vstoupil do elitního klubu šampionů F1.
Max Verstappen potvrdil své kvality i v samotném závěru sezóny. Na okruhu Yas Marina získal už osmou pole position roku 2025 a vstoupí tak do rozhodující Velké ceny Abú Zabí z nejlepší možné startovní pozice.
Max Verstappen si v Abú Zabí zajistil další pole position a do posledního závodu sezony vyrazí z ideální startovní pozice. Pilot startující z pole zde vyhrál už deset let v řadě, což jeho šance na triumf výrazně posiluje.
Roman Staněk získal v Abú Zabí svou druhou pole position letošní sezony a v nedělním závodě může zaútočit na další vítězství.
Lando Norris ukázal v Abu Dhabi svou rychlost už v prvním tréninku, když těsně porazil Maxe Verstappena, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri musel kvůli závazkům mladého jezdce vynechat tuto část víkendu.
Juan Pablo Montoya vidí náročný víkend McLarenu v Kataru jako tiché varování, které může tým připravit na závěrečný souboj v Abu Dhabí.
Japonský pilot Yuki Tsunoda přiznal, že skutečnost jeho odsunutí z boje o závodní sedačku Red Bullu pro sezonu 2026 na něj ještě plně nedolehla.