Lando Norris po zisku titulu přiznává lítost nad některými kontroverzními výroky

Lando Norris po zisku svého premiérového titulu ve Formuli 1 v Abú Zabí promluvil s nebývalou upřímností a otevřeností o emocích a okolnostech, které jeho cestu na vrchol provázely.
Lando Norris po zisku svého prvního titulu mistra světa v Abú Zabí otevřeně přiznal, že některé své výroky vůči největším rivalům ve Formuli 1 lituje. Jeho vítězství na okruhu Yas Marina zároveň rozhodlo o šampionátu, ve kterém za sebou nechal Maxe Verstappena i týmového kolegu Oscara Piastriho.
Britský jezdec sehrál klíčovou roli v proměně McLarenu, který se za poslední roky posunul z průměrného týmu středu pole mezi pravidelné soupeře o vítězství. I když se po nedělním triumfu zařadil po bok hvězd jako Verstappen či Hamilton, Norris přiznal, že některé jeho dřívější výroky ho nyní znepokojují.
Zvláštní pozornost se upřela na loňskou Velkou cenu Maďarska, kdy po Hamiltonově pochvale rychlosti McLarenu Norris odpověděl, že Hamilton „měl rychlé auto před sedmi lety“ a tehdy „z něj dokázal vytěžit maximum, a teď jsme na řadě my“. I po největším úspěchu své kariéry Norris připouští, že mu tato slova stále zůstávají v mysli a mrzí ho.
„Vím, že občas řeknu hlouposti,“ přiznal Norris RacingNews365. „Řekl jsem někdy něco o Maxovi, nebo jsem možná v minulosti řekl něco, o čem všichni mluví, o Lewisovi.“
Jasně přiznal, že některé své výroky lituje. „Některé věci lituji a přál bych si, aby nikdy nevyslovily.“ Dodal, že se chce k soupeřům chovat s větším respektem, než jaký on sám někdy dostával.
Norris zdůraznil, že si plně uvědomuje velikost jezdců, proti nimž závodí. „Upřímně věřím, že dávám ostatním víc respektu, než dostávám sám,“ řekl. „Dávám více respektu Oscaro, více respektu Maxovi. Snažím se dávat co nejvíce respektu Lewisovi – je sedminásobný mistr světa. Je to nejlepší jezdec – pokud ho srovnáte se Schumacherem, je to nejlepší jezdec, jaký kdy ve Formuli 1 byl.“
Ve srovnání s Hamiltonem však Norris připouští, že ještě není ani blízko jeho úrovně. „Ještě ani zdaleka nejsem na jeho úrovni,“ řekl. „Možná nikdy nebudu. Sním o takových věcech. Dnes jsem snil a podařilo se mi splnit jedno z těch sedmi snů, když se porovnávám s ním.“
Přiznal také, že část jeho kontroverzních komentářů vznikla v žáru okamžiku. „Lituji některých komentářů, které jsem možná řekl v odpočinkových místnostech nebo jinde? Ano,“ řekl. „Ale hodně z toho je v žáru okamžiku. A když to řeknu, říkám si: ‚Proč jsem to sakra právě řekl?‘“
Na závěr Norris ujistil, že se bude snažit i nadále jednat co nejupřímněji a nejautentičtěji. „Takže se snažím být co nejvíc upřímný.“
