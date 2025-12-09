Sergio Pérez reaguje stručně na porážku Maxe Verstappena v šampionátu

Po sezóně plné kritiky si Sergio Pérez na konci roku 2025 může oddechnout. Statistiky ukázaly, že jeho výkony byly v porovnání s nástupci výrazně lepší, což potvrzuje jeho schopnosti a přínos týmu.
Sergio Pérez vstupoval do sezony 2024 s očekáváním, že naváže na úspěchy z předchozího roku, kdy skončil druhý v šampionátu 2023. Přestože získal méně než polovinu bodů svého týmového kolegy Maxe Verstappena, čelil tvrdé kritice a jeho zápas s formou se proměnil v noční můru.
Sezona 2024 se pro něj vyvíjela zcela opačně než pro Verstappena. Pérez nasbíral jen 152 bodů oproti Verstappenovým 437 a nezískal ani jedno vítězství. Jeho problémy s RB20 navíc stály Red Bull třetí místo v Poháru konstruktérů, což byl pro tým tvrdý zásah.
Red Bull sice na začátku roku předčasně prodloužil Pérezovu smlouvu, doufaje, že tím posílí jeho sebevědomí, nakonec se však obě strany dohodly na ukončení spolupráce po skončení sezony.
Na jeho místo nastoupil Liam Lawson, který však nedokázal přesvědčit. Mladý Novozélanďan působil nejistě a během dvou víkendů, v Austrálii a Číně, neprošel kvalifikací několikrát už v Q1. Jeho nejistota jen ukázala, jak náročné je sedadlo v Red Bullu.
Pérezovu roli později převzal Yuki Tsunoda, který testoval RB20 po sezoně 2024 v Abú Zabí a prohlásil: „Auto mi sedí k mému stylu jízdy.“ Výsledky však jeho slova nepotvrdily. Tsunoda získal pouhých 30 bodů ze 22 závodů a na příští sezonu ho nahradí Isack Hadjar.
Sociální sítě se okamžitě zaplnily reakcemi fanoušků. Jeden z uživatelů na X vytvořil meme s Pérezem a napsal: „Možná jsem byl na tebe příliš tvrdý.“ Pérez se k tomu krátce vyjádřil s úsměvem: „Možná.“
Zatímco Yuki Tsunoda příští rok zůstane rezervním jezdcem Red Bullu a Racing Bulls, Sergio Pérez se vrací do závodního sedadla u nového týmu F1, Cadillacu. Mexičan už odjel své první testovací kilometry od doby, co Red Bull ukončil jeho angažmá – dva dny testoval neznačkovou Ferrari v Imole.
Během testu absolvoval celkem 183 kol a jeho nový týmový šéf Graeme Lowdon byl nadšený: „Viděl jsem opravdové nadšení u Checa. Myslím, že do Formule 1 vstupuje s tou správnou mentalitou. Má pozitivní přístup závodníka.“
Lowdon zároveň popsal fyzickou náročnost testu: „Je to opravdu náročné pro krční svaly, a on s tím zvládl skvěle. Bylo skvělé vidět ho v autě a získat zkušenost s mechaniky, kteří budou příští rok na jeho voze. Jeden den odjel 90 kol, druhý 93, takže to byla dobrá porce kilometrů. Hodně jsme simulovali i různé situace, třeba alarmy systému ERS.“
„Test byl pro Checa velmi užitečný,“ dodal Lowdon. „Mohl si zvyknout na nové prostředí, tým a postupy. Jsem opravdu rád, že jsme to uskutečnili, a těším se, až se ukáže v závodech.“
