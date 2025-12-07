Pole position pod tlakem: Max Verstappen vysvětluje svůj trik

Max Verstappen potvrdil své kvality i v samotném závěru sezóny. Na okruhu Yas Marina získal už osmou pole position roku 2025 a vstoupí tak do rozhodující Velké ceny Abú Zabí z nejlepší možné startovní pozice.
Max Verstappen znovu ukázal, proč patří k nejspolehlivějším jezdcům, když je nejvyšší tlak. V Abú Zabí řekl, že jeho pole position byla výsledkem schopnosti podat maximální výkon právě ve chvílích, kdy jde o všechno. „Tlak byl opravdu obrovský,“ přiznal po kvalifikaci, která ho udržela v boji o titul až do posledního závodu sezóny.
Kvalifikace na okruhu Yas Marina nabídla napínavou podívanou. Verstappen porazil Landa Norrise o dvě desetiny sekundy a třetí místo obsadil Oscar Piastri. Finále sezóny tak nabízí dramatický souboj, ve kterém proti dvěma McLarenům stojí jeden Red Bull a o titul se rozhodne až v samotném závodě.
Do závěrečného závodu půjde v lepší pozici Norris, který vede šampionát o dvanáct bodů před Verstappenem a o šestnáct před Piastrim. I přesto je obdivuhodné, že čtyřnásobný mistr světa dokázal na McLareny tak výrazně dotáhnout, protože většinu sezóny určovaly tempo právě jejich vozy.
Verstappen chytil skvělou formu a z posledních osmi závodů vyhrál pět. Díky tomu se rozhodnutí o titulu přesunulo až do úplného finále v Abú Zabí. Právě zde získal před čtyřmi lety svůj první titul po startu z pole.
Svůj současný výkon přirovnal k tomu z roku 2021. „Bylo to opravdu dobré… Asi podobné jako kvalifikace v roce 2021,“ řekl. Přiznal také, že nejlépe pracuje právě tehdy, když je tlak nejvyšší a nesmí udělat jedinou chybu.
Podobně jako v roce 2021 byla i tentokrát pole position do jisté míry překvapením. McLaren v Abú Zabí působil silněji, Norris ovládl páteční tréninky a Red Bull spíše doháněl ztrátu. Verstappen přiznal: „Musíme být rychlejší,“ zatímco Helmut Marko připustil, že Norris má momentálně navrch.
Po nočních úpravách vozu RB21 přišel obrat. Verstappen v Q3 poprvé během víkendu dominoval a zajel dvě kola, která by mu obě stačila na pole position. „Bylo to už dobré kolo, s trochou pomoci od Yukiho, který mi dal průhyb,“ poděkoval Jukimu Cunodovi za spolupráci. Druhé kolo časem 1:22.207 nakonec potvrdilo jeho nejlepší pozici na startu.
Nizozemský jezdec také přiznal, že kvalifikace působila konečně jako dobře sladěný celek. „Kvalifikace působila mnohem víc uceleně,“ řekl po zlepšení výkonu týmu. Překvapilo ho, jak moc mu pomohly nové pneumatiky, a zbytek už bylo jen o čistém provedení a precizním projetí klíčových zatáček.
Historie hraje ve prospěch Verstappena. V Abú Zabí vyhrál závod z pole každý jezdec od roku 2015. Pokud Verstappen nedělní závod znovu ovládne, Norris musí skončit mimo stupně vítězů, aby si jezdec Red Bullu zajistil pátý titul. Verstappen přiznal: „Budu potřebovat i trochu štěstí.“
Proto je jeho přístup k závodu jasný. „Jedeme na plno. Nemám co ztratit,“ prohlásil. Je připraven útočit i bránit bez kompromisů, protože jen vítězství ho může udržet ve hře o titul. „Buď skončím druhý, třetí, nebo vyhraju,“ shrnul svůj přístup k posledním kolům sezóny. Teď už zbývá jen čekat, zda se mu podaří přetavit skvělou kvalifikaci v rozhodující vítězství.
Max Verstappen vyhrál závod v Abú Zabí, ale největší triumf víkendu patřil Landu Norrisovi. Britský jezdec se totiž stal novým mistrem světa a vstoupil do elitního klubu šampionů F1.
Max Verstappen potvrdil své kvality i v samotném závěru sezóny. Na okruhu Yas Marina získal už osmou pole position roku 2025 a vstoupí tak do rozhodující Velké ceny Abú Zabí z nejlepší možné startovní pozice.
Max Verstappen si v Abú Zabí zajistil další pole position a do posledního závodu sezony vyrazí z ideální startovní pozice. Pilot startující z pole zde vyhrál už deset let v řadě, což jeho šance na triumf výrazně posiluje.
Roman Staněk získal v Abú Zabí svou druhou pole position letošní sezony a v nedělním závodě může zaútočit na další vítězství.
Lando Norris ukázal v Abu Dhabi svou rychlost už v prvním tréninku, když těsně porazil Maxe Verstappena, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri musel kvůli závazkům mladého jezdce vynechat tuto část víkendu.
Juan Pablo Montoya vidí náročný víkend McLarenu v Kataru jako tiché varování, které může tým připravit na závěrečný souboj v Abu Dhabí.
Japonský pilot Yuki Tsunoda přiznal, že skutečnost jeho odsunutí z boje o závodní sedačku Red Bullu pro sezonu 2026 na něj ještě plně nedolehla.
Charles Leclerc se v Abú Zabí představí na trati společně se svým bratrem Arthurem, který nahradí Lewise Hamiltona během prvního volného tréninku.
Lewis Hamilton se otevřeně vyjádřil k současné generaci vozů Formule 1 a naznačil své obavy z nadcházejících technických změn v příští sezóně.
Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri vystoupili před novináři před finále sezony v Abú Zabí a snažili se působit co nejklidněji.
Lewis Hamilton poukázal na problém, který podle něj v letošní sezoně výrazně ovlivnil atmosféru uvnitř Ferrari. Podle něj tlak zvenčí na piloty výrazně zatížil psychiku celé stáje.
McLaren vstupuje do závěrečného závodu sezony v Abú Zabí s jasným cílem zajistit, aby jeden z jeho jezdců porazil Maxe Verstappena a získal titul, aniž by tým zasahoval do přirozeného souboje mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem.