Lewis Hamilton odhaluje svůj ambiciózní cíl pro závěr sezóny

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 16:35
Lewis Hamilton se zaměřuje na zlepšení svého výkonu v závěru sezóny a hledá způsoby, jak z vozu Ferrari dostat co nejvíce.

Lewis Hamilton má na svém kontě už 202 pódií a v každé ze svých předchozích osmnácti sezón se mu alespoň jednou podařilo skončit mezi třemi nejlepšími. Letos je ale jeho rekord vážně ohrožen.

I když Hamilton vyhrál sprint v Číně, na další pódiové umístění s Ferrari stále čeká. Britský závodník letos zatím čtyřikrát skončil čtvrtý a stále hledá cestu zpět mezi nejlepší tři.

S pěti závody zbývajícími do konce sezóny si Hamilton stanovil jasný cíl. „Řekl bych, že hlavní je konzistence,“ řekl médiím v Austinu. „Pokud se mi podaří někdy vybojovat pódiové místo, bude to skvělé. Naším cílem je také skončit před Mercedesem. Pokud dokážu týmu pomoct zajistit druhé místo v Poháru konstruktérů, bude to dobrý závěr sezóny.“

První rok Hamiltona u Ferrari byl často provázen frustrací. Sedminásobný mistr světa, který dosud závodil výhradně s vozy Mercedes, se opakovaně potýkal s problémy při hledání správného citu s autem SF-25.

Max Verstappen v Austinu

Max Verstappen odhaluje pravdu o svém zázračném návratu na špičku

Pozitivní zprávou pro Hamiltona však je, že v posledních týdnech se jeho adaptace zlepšila. „Je to trend, který se ubírá správným směrem,“ přiznal Hamilton. „Cítím se v autě lépe a během následujících dnů se na to chci pořádně zaměřit, zjistit, jak z auta dostat více výkonu a posunout ho do lepší pozice. Celkově je to ale docela slibné.“

Hamiltonův závod skončil dramaticky, když pocítil problém, který mu připadal jako defekt, a téměř umožnil Oscarovi Piastrimu snížit jeho náskok.

„Vjel jsem do zatáčky pět a připadalo mi, že jsem něčeho trefil. Najednou jsem měl obrovský nedotáčivý smyk,“ vzpomínal Hamilton. „Myslel jsem, že jde o defekt, takže jsem brzdil do zatáčky jedenáct, ale auto prostě nezastavilo.“

„Řekl jsem si: ‚Do háje, co se děje?‘ Nakonec se mi podařilo auto udržet přes poslední zatáčky, ale podvozek byl velmi nestabilní. Myslel jsem, že je poškozené přední křídlo nebo se stalo něco s pneumatikou, protože Piastri byl opravdu blízko.“

Hamilton si však uvědomuje, že i přes komplikace je jeho cílem stabilně zlepšovat výkon a pomoci Ferrari v boji o Pohár konstruktérů. „Chceme být konzistentní, získat pódiové umístění a zároveň týmově zajistit druhé místo v Poháru konstruktérů. To je teď hlavní.“

