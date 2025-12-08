Odcházející jezdec Red Bullu Yuki Tsunoda obdržel jeden trestný bod na svou superlicenci za incident během závodu v Abú Zabí, potvrdila FIA.
FIA potvrdila, že odcházející jezdec Red Bullu Yuki Tsunoda dostal jeden trestný bod na svou superlicenci za agresivní bránění Landa Norrise během Velké ceny Abú Zabí. Tsunoda už dříve obdržel pěti sekundovou penalizaci za více změn směru při obraně, které donutily Norrise vyjet mimo trať.
„Dostal jsem pokyn, abych Norrise co nejvíce zdržel, když se blížil Maxův konkurent o titul,“ přiznal Tsunoda, který několikrát kličkoval před vedoucím šampionátu. Komisaři při tom konstatovali, že jeho manévry „donutily Norrise vyjet z tratě, aby se vyhnul kolizi.“
Incident byl vrcholem napjatého souboje mezi Red Bullem a McLarenem. Max Verstappen sice závod vyhrál, ale na body Norrise na konci sezóny nestačil, takže Norris získal svůj první titul mistra světa, přestože Verstappen měl o jednu výhru více.
„Norris byl zkoumán, ale byl očištěn z obvinění, že opustil trať a získal tím výhodu,“ dodali stewardi. Tsunoda nakonec závod dokončil na 14. místě, což bylo jeho poslední vystoupení za Red Bull, který ho pro sezónu 2026 přesunul do role testovacího a náhradního jezdce.
Během tréninku se Tsunoda a Norris střetli i dříve, když Tsunoda jel pomalu na rychlém úseku před zatáčkou číslo 12. Za tento incident dostal Red Bull pokutu 10 000 eur a Tsunoda formální varování.
Situace přidala další napětí do závěru sezóny a ukázala, jak citlivé mohou být taktické souboje o titul. „Je to součást závodění, ale někdy se to může zvrtnout,“ přiznal jeden z týmových zdrojů.
FIA připomněla, že Tsunoda má nyní na své licenci osm trestných bodů za posledních 12 měsíců. Podle pravidel jezdec automaticky dostává zákaz startu, pokud nasbírá 12 bodů. Komisaři uvedli: „Auto 22 (Tsunoda) změnil vícekrát směr a donutil auto 4 (Norrise) vyjet z tratě,“ přičemž při rozhodování zohlednili videozáznamy, týmovou komunikaci i onboard video.
Velká cena Abú Zabí se tak stala nejen vyvrcholením sezóny 2025, ale i dramatickým momentem pro Tsunodu, jehož role v Red Bullu se pro příští rok mění na testovacího a náhradního jezdce. Pro Norrise naopak znamenal závod úspěšný závěr sezóny, protože si zajistil svůj první titul mistra světa.
