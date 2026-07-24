Fernando Alonso krotil očekávání před debutem modernizovaného Aston Martinu AMR26 B-spec v Maďarsku. Podle něj žádný balík vylepšení nedokáže okamžitě smazat více než dvousekundovou ztrátu ze Spa. Nový vůz označil za první krok dlouhodobého vývoje, který má tým vrátit mezi konkurenceschopné.
Aston Martin nasadí dlouho očekávanou specifikaci AMR26 B-spec už v prvním pátečním tréninku na Velkou cenu Maďarska. Tým doufá, že rozsáhlé úpravy monopostu představují začátek obratu po velmi nevydařené sezoně 2026.
Fernando Alonso ale varuje, že fanoušci by od nového balíčku neměli čekat zázraky. Připomněl, že ve Spa ztrácel Aston Martin na nejbližšího soupeře více než dvě sekundy, což podle něj žádná modernizace nedokáže během jediného víkendu odstranit.
„Nemyslím příliš na čísla ani na umístění, protože v posledních pěti závodech jsme měli pokaždé jinou ztrátu na střed pole. Na pole position jsme byli víceméně stejně daleko, což je pro nás teď samozřejmě nedosažitelné, ale některé tratě byly obzvlášť náročné. Silverstone byl těžký a Spa patřilo k těm vůbec nejtěžším,“ uvedl Alonso.
Španěl zdůraznil, že ve Spa byl Aston Martin přibližně 2,1 sekundy za nejbližším soupeřem. „Na světě neexistuje balíček vylepšení, který by přinesl takovou časovou úsporu. Kdybychom měli nový vůz už minulý týden ve Spa, naše pozice by se pravděpodobně stejně nezměnila. Vše bude záležet na konkrétním okruhu,“ vysvětlil.
Alonso věří, že Hungaroring bude pro Aston Martin příznivější. „Doufám, že Budapešť bude trať, která nám sedne. Výkon motoru zde není tak důležitý, což nám může pomoci. Modernizujeme vůz, ale zatím ne pohonnou jednotku, takže stále máme oblast, kterou musíme zlepšit,“ řekl.
Podle Alonsa není nejdůležitější samotný výsledek v Maďarsku, ale potvrzení, že se tým vydal správnou cestou. „Nejvíc mě zajímá, jestli jsme se vydali správným směrem a zda se nám konečně podaří odemknout výkonnost vozu,“ dodal.
Současný balík představuje pouze první část dvoufázového plánu Aston Martinu. Druhý krok má přijít při Velké ceně Nizozemska, kde tým očekává také významné vylepšení pohonné jednotky Honda.
Alonso zdůraznil, že ani nový vůz nemění filozofii týmu. „Ke každému závodu přistupujeme stejně – snažíme se vytěžit maximum z toho, co máme k dispozici. Jsme tady proto, abychom vyhrávali závody a bojovali o tituly. Letos jsme tak sezonu nezačali, ale stále se učíme novým pravidlům a hledáme správnou cestu při vývoji vozu.“
Podle Alonsa většina týmů během prvních dvanácti závodů přidávala menší vylepšení postupně, zatímco Aston Martin se rozhodl počkat na rozsáhlejší balík. Kvůli tomu se tým propadl ve výkonnosti, nyní se ale pokusí ztrátu dohnat jedním větším krokem.
Přestože Alonso zůstává realistický, oceňuje práci celého týmu. „Jsem na tým velmi hrdý. Už během testů v Bahrajnu jsme pochopili, že máme problém a musíme odstranit několik slabin vozu. Tohle je první krok k jejich vyřešení, ale další změny teprve přijdou,“ uzavřel dvojnásobný mistr světa.
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Fernando Alonso krotil očekávání před debutem modernizovaného Aston Martinu AMR26 B-spec v Maďarsku. Podle něj žádný balík vylepšení nedokáže okamžitě smazat více než dvousekundovou ztrátu ze Spa. Nový vůz označil za první krok dlouhodobého vývoje, který má tým vrátit mezi konkurenceschopné.
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