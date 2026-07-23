George Russell po odstoupení v úvodním kole GP Belgie přiznal, že je z opakovaných nezdarů už „otupělý“. Šéf Mercedesu Toto Wolff jeho frustraci chápe, ale připomněl, že závodění za Mercedes je výsadou. Tým chce Britovi před GP Maďarska vrátit optimismus.
George Russell zažil na Velké ceně Belgie další velké zklamání, když jeho závod skončil už v prvním kole po kolizi s bývalým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem v zatáčce La Source.
Podle Russella před incidentem selhal systém dobíjení baterie. Po výjezdu z první zatáčky měl výrazně méně energie, následně se přidaly problémy s turbem a vůz ztratil výkon.
Brit uvedl, že na vrcholu Eau Rouge byla baterie zcela vybitá, kvůli čemuž ho předjelo několik soupeřů. Při následném brzdění došlo ke kontaktu s Hamiltonem a Russell skončil ve štěrku.
Přestože Russell i Hamilton označili kolizi za závodní incident, Hamilton za ni obdržel pětisekundovou penalizaci.
Po závodě Russell přiznal, že je z opakovaných neúspěchů už téměř netečný. „Když se to stává tak často, člověk si na to jednoduše zvykne,“ řekl.
Největší zlost měl z technických problémů vozu. „Z nějakého důvodu se po první zatáčce baterie nezačala dobíjet. Kvůli tomu jsem měl problém i s výkonem turba a neměl jsem žádný výkon. Upřímně řečeno to bylo nebezpečné. Předjely mě tři vozy a vůbec jsem se do té situace neměl dostat. Právě to mě štve nejvíc,“ uvedl Russell.
Po belgickém závodě ztrácí Russell už 50 bodů na týmového kolegu Kimiho Antonelliho, který vede průběžné pořadí mistrovství světa jezdců.
Šéf Mercedesu Toto Wolff uvedl, že Russellovy emoce po závodě chápe. „Musíte pochopit, že jezdec je v takových situacích velmi emotivní,“ vysvětlil pro PlanetF1.
Zároveň ale připomněl, že být jezdcem Mercedesu je privilegium. „Na druhou stranu je jezdec Formule 1 součástí velmi elitní skupiny. Myslím, že je velkou ctí řídit Mercedes. Někdy zklameme sami sebe, ale nejde jen o jezdce, je to i naše chyba. Přicházíme o cenné body v boji s Ferrari mezi konstruktéry,“ řekl Wolff. Ferrari po druhém a čtvrtém místě ve Spa stáhlo ztrátu na Mercedes na 73 bodů.
Wolff věří, že se Russell dokáže z nepříznivého období vzpamatovat. „Doufám, že ten pocit otupělosti brzy zmizí. Uděláme maximum pro to, abychom mu vrátili optimismus a pozitivní náladu,“ dodal. Russell bude mít příležitost napravit dojem už při nadcházející Velké ceně Maďarska, posledním závodě před letní přestávkou.
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