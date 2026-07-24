Red Bull vrací „Macarena“ křídlo na RB22. Max Verstappen zůstává opatrný

Max Verstappen
Max Verstappen, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 14:34
Sdílej:

Max Verstappen potvrdil návrat kontroverzního zadního křídla Red Bullu na RB22 pro GP Maďarska. Tým ho po dvou nebezpečných incidentech v Rakousku a Británii stáhl, ve Spa použil starší verzi. Nyní věří v opravu problému, Verstappen ale zůstává opatrný.

Red Bull se rozhodl vrátit na RB22 upravené zadní křídlo, které si získalo přezdívku „Macarena“, během Velké ceny Maďarska. Potvrdil to samotný Max Verstappen, který zároveň připomněl, že tým musel po předchozích problémech nejprve vyřešit otázku bezpečnosti.

Kontroverzní prvek způsobil Verstappenovi problémy během dvou po sobě jdoucích závodních víkendů v Rakousku a Velké Británii. Při přepínání křídla mezi režimem pro rovinky a zatáčky nedošlo k jeho úplnému uzavření, což vedlo k náhlé ztrátě aerodynamické stability.

Verstappen po incidentech označil problém za extrémně nebezpečný. „Bylo to opravdu velmi nebezpečné. Dvakrát jsem se mohl vážně zranit,“ uvedl nizozemský jezdec po svých vysokorychlostních smycích.

Red Bull následně před Velkou cenou Belgie sáhl ke změně a nasadil starší specifikaci zadního křídla. Tým tím obětoval část výkonu, aby eliminoval riziko dalšího selhání během závodu.

Šéf týmu Laurent Mekies tehdy slíbil, že Red Bull prověří každý detail a udělá maximum pro nalezení řešení. Verstappen zároveň potvrdil, že původní aktivní křídlo bylo z hlediska výkonu lepší, ale jeho bezpečnostní problémy byly nepřijatelné.

Fernando Alonso

Fernando Alonso mírní očekávání od vylepšeného Aston Martinu. Zázraky nečekejte, vzkazuje

Technický ředitel Red Bullu Pierre Waché následně oznámil, že tým odhalil příčinu problému. „Jde o mechanický problém, který jsme odhalili po nehodě v Silverstone. Opravili jsme ho,“ vysvětlil Francouz.

Red Bull ale nechtěl nic uspěchat a před opětovným nasazením křídla požadoval stoprocentní jistotu. „Snažíme se dokázat, že je vše naprosto spolehlivé, než ho znovu nasadíme na vůz. Mělo by být připravené pro Budapešť,“ dodal Waché.

Podle technického ředitele je s řešením problému spokojena také FIA. „Ukázali jsme jim, co jsme udělali. Myslím, že nyní je na naší straně, abychom byli opatrní. Nechceme podstupovat žádné riziko a chceme mít stoprocentní jistotu,“ uvedl.

Verstappen ve čtvrtek před Velkou cenou Maďarska potvrdil, že nové křídlo bude skutečně součástí jeho RB22. „Předpokládáme, že problém byl vyřešen, ale samozřejmě to nemohu s jistotou vědět. Tým provedl několik testů a dalších simulací,“ řekl.

Nizozemský mistr světa dodal, že nyní bude rozhodující správná funkčnost mechanismu. „Doufejme, že se teď bude správně zavírat. To je hlavní cíl,“ uzavřel Verstappen. Red Bull tak v Maďarsku znovu vyzkouší konstrukci, která by mu měla přinést výkonnostní výhodu, tentokrát už s vyřešenými bezpečnostními riziky.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Red Bull Red Bull RB22 Max Verstappen GP Maďarska (Hungaroring)
Stalo se
Grand Prix
GP Maďarska 2026

GP Maďarska: Charles Leclerc nejrychlejší v prvním tréninku. Lance Stroll zavinil červenou vlajku

Charles Leclerc ovládl první trénink GP Maďarska a porazil Maxe Verstappena o 0,484 sekundy. Ferrari potvrdilo silnou formu na Hungaroringu. Trénink ale narušily problémy Carlose Sainze, vyšetřování FIA, potíže Aston Martinu i komplikace Lewise Hamiltona.

Novinky
Max Verstappen

Red Bull vrací „Macarena“ křídlo na RB22. Max Verstappen zůstává opatrný

Max Verstappen potvrdil návrat kontroverzního zadního křídla Red Bullu na RB22 pro GP Maďarska. Tým ho po dvou nebezpečných incidentech v Rakousku a Británii stáhl, ve Spa použil starší verzi. Nyní věří v opravu problému, Verstappen ale zůstává opatrný.

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso mírní očekávání od vylepšeného Aston Martinu. Zázraky nečekejte, vzkazuje

Fernando Alonso krotil očekávání před debutem modernizovaného Aston Martinu AMR26 B-spec v Maďarsku. Podle něj žádný balík vylepšení nedokáže okamžitě smazat více než dvousekundovou ztrátu ze Spa. Nový vůz označil za první krok dlouhodobého vývoje, který má tým vrátit mezi konkurenceschopné.

Novinky
Mohammed Ben Sulayem

Formule 1 může udělat krok zpět. Prezident FIA promluvil o návratu motorů V8

Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem potvrdil, že federace dál zvažuje návrat atmosférických motorů V8 do Formule 1 na začátku příští dekády. Důvodem je kritika pohonných jednotek 2026 kvůli závislosti na elektrické energii. FIA o budoucích pravidlech jedná s týmy, výrobci i jezdci.

Novinky
Lewis Hamilton

Ferrari věří v silný víkend v Maďarsku. Fred Vasseur ale zůstává opatrný

Ferrari přijíždí do GP Maďarska s velkými očekáváními, protože Hungaroring by měl vyhovovat vozu SF-26. Šéf týmu Fred Vasseur ale mírní optimismus. Podle něj samotná výhoda na papíře nestačí a o výsledku rozhodne především precizní práce celého týmu.

Novinky
GP Belgie 2026

Aston Martin odhalil velký upgrade pro AMR26. Tým sází na výrazný posun

Aston Martin před GP Maďarska odhalil velký balík vylepšení pro AMR26. Po slabém startu sezony tým vsadil na rozsáhlou modernizaci místo menších úprav. Nová verze přináší nižší hmotnost, upravenou aerodynamiku i zavěšení. Další vylepšení s Hondou dorazí později.

Novinky
George Russell

Toto Wolff reaguje na zoufalství George Russella. Mercedes mu chce vrátit optimismus

George Russell po odstoupení v úvodním kole GP Belgie přiznal, že je z opakovaných nezdarů už „otupělý“. Šéf Mercedesu Toto Wolff jeho frustraci chápe, ale připomněl, že závodění za Mercedes je výsadou. Tým chce Britovi před GP Maďarska vrátit optimismus.
Novinky
Oscar Piastri v Belgii

McLaren přiveze do Maďarska výrazné upgrady. Klíčem bude nová podlaha

McLaren nasadí v Maďarsku výrazný balík vylepšení pro MCL40. Nová podlaha a další aerodynamické úpravy mají zvýšit konkurenceschopnost týmu v sezoně 2026. Do akce se vrátí také upravené zadní křídlo „Macarena“, které tým poprvé vyzkouší během tréninku.
Novinky
George Russell

Mercedes objasnil potíže George Russella, Ferrari zpochybňuje penalizaci Lewise Hamiltona

Mercedes odhalil nové poznatky o problémech George Russella z GP Belgie, Ferrari označilo penalizaci Lewise Hamiltona za příliš přísnou a Red Bull chystá změny v inženýrském týmu Maxe Verstappena. Mercedes navíc odmítl zvýhodnit Kimiho Antonelliho týmovými příkazy v boji o titul.
Novinky
GP Belgie 2026

George Russell po hořkém konci v Belgii odmítá vzdát boj

George Russell po odstoupení v úvodu GP Belgie slíbil, že se nevzdá a bude dál bojovat. Jezdec Mercedesu skončil po kolizi s Lewisem Hamiltonem, které předcházely problémy s baterií. Přiznal zklamání, ale nehodu označil za běžný závodní incident.
Novinky
Lando Norris

Mclaren ve Spa ukázal potenciál vozu. Lando Norris vyzval tým k analýze

Lando Norris sice ve Velké ceně Belgie nezískal výrazný bodový zisk, přesto označil výkon McLarenu ve Spa-Francorchamps za jeden z nejlepších v sezoně. Britský jezdec věří, že tým konečně odhalil potenciál vozu, zároveň ale přiznal, že stále nerozumí výraznému rozdílu mezi silným výkonem v Belgii a problémy na Silverstonu.

Novinky
GP Belgie

Lewis Hamilton nesouhlasí s trestem za kolizi s Georgem Russellem

Lewis Hamilton nesouhlasil s pětisekundovou penalizací za kolizi s Georgem Russellem v úvodu GP Belgie. Pilot Ferrari tvrdí, že šlo o běžný závodní incident. Navzdory poškozenému vozu a ztrátě přítlaku dojel čtvrtý. Russell se Hamiltona zastal a označil kolizi za závodní situaci.