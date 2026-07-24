Max Verstappen potvrdil návrat kontroverzního zadního křídla Red Bullu na RB22 pro GP Maďarska. Tým ho po dvou nebezpečných incidentech v Rakousku a Británii stáhl, ve Spa použil starší verzi. Nyní věří v opravu problému, Verstappen ale zůstává opatrný.
Red Bull se rozhodl vrátit na RB22 upravené zadní křídlo, které si získalo přezdívku „Macarena“, během Velké ceny Maďarska. Potvrdil to samotný Max Verstappen, který zároveň připomněl, že tým musel po předchozích problémech nejprve vyřešit otázku bezpečnosti.
Kontroverzní prvek způsobil Verstappenovi problémy během dvou po sobě jdoucích závodních víkendů v Rakousku a Velké Británii. Při přepínání křídla mezi režimem pro rovinky a zatáčky nedošlo k jeho úplnému uzavření, což vedlo k náhlé ztrátě aerodynamické stability.
Verstappen po incidentech označil problém za extrémně nebezpečný. „Bylo to opravdu velmi nebezpečné. Dvakrát jsem se mohl vážně zranit,“ uvedl nizozemský jezdec po svých vysokorychlostních smycích.
Red Bull následně před Velkou cenou Belgie sáhl ke změně a nasadil starší specifikaci zadního křídla. Tým tím obětoval část výkonu, aby eliminoval riziko dalšího selhání během závodu.
Šéf týmu Laurent Mekies tehdy slíbil, že Red Bull prověří každý detail a udělá maximum pro nalezení řešení. Verstappen zároveň potvrdil, že původní aktivní křídlo bylo z hlediska výkonu lepší, ale jeho bezpečnostní problémy byly nepřijatelné.
Technický ředitel Red Bullu Pierre Waché následně oznámil, že tým odhalil příčinu problému. „Jde o mechanický problém, který jsme odhalili po nehodě v Silverstone. Opravili jsme ho,“ vysvětlil Francouz.
Red Bull ale nechtěl nic uspěchat a před opětovným nasazením křídla požadoval stoprocentní jistotu. „Snažíme se dokázat, že je vše naprosto spolehlivé, než ho znovu nasadíme na vůz. Mělo by být připravené pro Budapešť,“ dodal Waché.
Podle technického ředitele je s řešením problému spokojena také FIA. „Ukázali jsme jim, co jsme udělali. Myslím, že nyní je na naší straně, abychom byli opatrní. Nechceme podstupovat žádné riziko a chceme mít stoprocentní jistotu,“ uvedl.
Verstappen ve čtvrtek před Velkou cenou Maďarska potvrdil, že nové křídlo bude skutečně součástí jeho RB22. „Předpokládáme, že problém byl vyřešen, ale samozřejmě to nemohu s jistotou vědět. Tým provedl několik testů a dalších simulací,“ řekl.
Nizozemský mistr světa dodal, že nyní bude rozhodující správná funkčnost mechanismu. „Doufejme, že se teď bude správně zavírat. To je hlavní cíl,“ uzavřel Verstappen. Red Bull tak v Maďarsku znovu vyzkouší konstrukci, která by mu měla přinést výkonnostní výhodu, tentokrát už s vyřešenými bezpečnostními riziky.
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