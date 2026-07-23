Formule 1 může udělat krok zpět. Prezident FIA promluvil o návratu motorů V8

Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem potvrdil, že federace dál zvažuje návrat atmosférických motorů V8 do Formule 1 na začátku příští dekády. Důvodem je kritika pohonných jednotek 2026 kvůli závislosti na elektrické energii. FIA o budoucích pravidlech jedná s týmy, výrobci i jezdci.
Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem poskytl aktuální informace o možném návratu motorů V8 do Formule 1. Myšlenku poprvé představil na začátku roku 2026 a podle něj zůstává nadále ve hře.
Atmosférické osmiválce byly ve Formuli 1 naposledy používány v sezoně 2013. Od roku 2014 je nahradily přeplňované hybridní motory V6, přičemž od letošní sezony vstoupila v platnost jejich nová generace.
Návrat motorů V8 podporuje několik týmů. Pokud by se plán uskutečnil, nové předpisy by mohly vstoupit v platnost na začátku 30. let, nejpozději v roce 2031.
Diskuse o změně pravidel zesílila po zavedení pohonných jednotek pro sezonu 2026. Ty čelí kritice jezdců i týmů kvůli přílišné závislosti na elektrickém výkonu a složitému hospodaření s energií během závodů.
Ben Sulayem připustil, že ani FIA není neomylná. „Děláme chyby. Stejně jako týmy máme i my svá slabá místa. Jedno je ale jisté – vždy je přiznáme a napravíme,“ uvedl.
Podle něj federace průběžně analyzuje průběh sezony i zpětnou vazbu od všech zúčastněných. „Na začátku roku nebyla konkurence dostatečná, ale dnes už je situace jiná. FIA se do toho zapojila, analyzuje všechna data i všechny připomínky,“ řekl.
Zdůraznil také, že o budoucích pravidlech nerozhoduje pouze FIA. „Na jedné straně jsou výrobci pohonných jednotek, kde je pro zásadní rozhodnutí potřeba podpora čtyř ze šesti výrobců. Na druhé straně jsou týmy, jejichž cílem je zachovat sport spravedlivý a konkurenceschopný,“ vysvětlil.
FIA nyní podle Bena Sulayema intenzivně jedná o podobě budoucích motorů. „Pokud se máme vrátit k V8, musíme si nejprve ujasnit, jaké jsou naše cíle a proč to chceme udělat. Myslím, že potřebujeme zcela nový koncept motoru, který splní všechny požadavky,“ uvedl.
Prezident FIA zároveň vyjmenoval hlavní priority. „Pro fanoušky je velmi důležitý zvuk motoru. Stejně důležitá je jednoduchost a rozumné náklady. Díky udržitelným palivům můžeme zároveň dosáhnout stoprocentní udržitelnosti,“ prohlásil.
Na závěr zdůraznil, že rozhodnutí nebude přijato bez široké shody. „Jednáme s týmy, výrobci motorů i jezdci. Je to důležité. Nerozhoduji o tom jen já ani samotné týmy. Jsou to především jezdci, kteří tyto vozy řídí,“ uzavřel Ben Sulayem.
Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem potvrdil, že federace dál zvažuje návrat atmosférických motorů V8 do Formule 1 na začátku příští dekády. Důvodem je kritika pohonných jednotek 2026 kvůli závislosti na elektrické energii. FIA o budoucích pravidlech jedná s týmy, výrobci i jezdci.
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