Ferrari přijíždí do GP Maďarska s velkými očekáváními, protože Hungaroring by měl vyhovovat vozu SF-26. Šéf týmu Fred Vasseur ale mírní optimismus. Podle něj samotná výhoda na papíře nestačí a o výsledku rozhodne především precizní práce celého týmu.
Ferrari je před Velkou cenou Maďarska považováno za jednoho z hlavních favoritů. Hungaroring se díky pomalým zatáčkám a technickému charakteru dlouhodobě řadí mezi tratě, které by měly italské stáji vyhovovat.
Monopost SF-26 je považován za jeden z nejsilnějších vozů letošní sezony především v zatáčkách. Ferrari by navíc mohlo těžit z toho, že maďarský okruh neklade tak vysoké nároky na výkon pohonné jednotky jako rychlé tratě typu Spa nebo Silverstone.
Právě v oblasti maximální rychlosti na rovinkách Ferrari ztrácí na Mercedes, který disponuje výkonnější pohonnou jednotkou. Italský tým totiž používá menší turbo, které mu přináší nevýhodu na dlouhých rovinkách, ale na technických tratích nemusí být tento rozdíl zásadní.
Ferrari však v posledních závodech ukázalo, že dokáže být konkurenceschopné i na okruzích citlivých na výkon motoru. Charles Leclerc vyhrál Velkou cenu Velké Británie a ve Spa dojel druhý, zatímco Lewis Hamilton obsadil třetí a čtvrté místo.
Před závodem v Budapešti ale šéf Ferrari Fred Vasseur odmítl tvrzení, že jeho tým má automaticky nejlepší pozici. Podle něj je důležité zachovat koncentraci a nepodcenit žádný detail.
„Do Budapešti přijíždíme po dvou povzbudivých víkendech, během kterých jsme dokázali maximalizovat naše výsledky díky skvělé týmové práci,“ uvedl Vasseur.
„Dodává nám to sebevědomí, ale zároveň víme, že každý závod přináší vlastní jedinečné výzvy. Na papíře by Hungaroring mohl charakteristikám našeho vozu vyhovovat o něco více, ale samo o sobě to není žádná záruka,“ dodal šéf Ferrari.
Vasseur zdůraznil, že o výsledku rozhodne především provedení celého víkendu. „Jako vždy bude rozhodovat naše práce. Musíme k závodnímu víkendu přistoupit se stejnou koncentrací, disciplínou a důrazem na detaily, které jsme ukázali v posledních dvou závodech,“ řekl.
Ferrari podle Vasseura vstupuje do závodu s dobře fungujícím týmem a motivovanými jezdci. „Máme jednotný tým, dva velmi motivované jezdce a víme, že se můžeme spolehnout na podporu všech našich tifosi,“ uvedl.
Cílem Ferrari je pokračovat v nastoleném směru a od pátečních tréninků pracovat na co nejlepší přípravě vozu. „Naším cílem je pokračovat stejným směrem, dobře pracovat už od pátku a dostat se do nejlepší možné pozice pro kvalifikaci i závod,“ uzavřel Vasseur.
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