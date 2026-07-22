McLaren přiveze do Maďarska výrazné upgrady. Klíčem bude nová podlaha

McLaren nasadí v Maďarsku výrazný balík vylepšení pro MCL40. Nová podlaha a další aerodynamické úpravy mají zvýšit konkurenceschopnost týmu v sezoně 2026. Do akce se vrátí také upravené zadní křídlo „Macarena“, které tým poprvé vyzkouší během tréninku.
Vývojový boj ve Formuli 1 se před letní přestávkou znovu rozjíždí naplno. Po několika závodech, kdy tempo zavádění novinek mírně zpomalilo, chystají týmy na Velkou cenu Maďarska výrazné změny. Vedle Aston Martinu, který přiveze rozsáhlý balík vylepšení, se do vývoje zapojí také McLaren.
McLaren potvrdil, že na Hungaroring dorazí s „hodnotným balíkem vylepšení“ pro monopost MCL40. Tým uvedl, že jde o další důležitý krok ve vývoji vozu v nové éře pravidel Formule 1 a cílem je získat další výkon v těsně vyrovnaném šampionátu.
Největší novinkou bude přepracovaná podlaha, která představuje hlavní prvek celého balíčku. Kromě ní McLaren nasadí také několik dalších aerodynamických dílů. Nové komponenty budou poprvé testovány během pátečních tréninků v Maďarsku, kde tým vyhodnotí jejich skutečný přínos.
McLaren zároveň potvrdil návrat upraveného zadního křídla přezdívaného „Macarena“. Tato specifikace měla být původně nasazena už v Rakousku, ale kvůli problémům při testování ji tým tehdy stáhl. Nyní dostane další příležitost během prvního tréninku v Budapešti.
Tým však upozornil, že nové zadní křídlo zatím není připraveno pro kompletní závodní nasazení. McLaren ho neplánuje používat ani během Velké ceny Maďarska, ani následujícího závodu v Nizozemsku. Inženýři budou nejprve sbírat data a rozhodnou o jeho budoucím využití.
Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown už dříve naznačoval, že tým připravuje výraznější modernizaci vozu. Nyní se jeho slova potvrdila a tým chce prostřednictvím nových dílů zlepšit konkurenceschopnost MCL40 v druhé polovině sezony.
Sportovní ředitel McLarenu Randy Singh upozornil, že Hungaroring bude pro všechny týmy specifickou výzvou. Okruh vyžaduje vysoký přítlak, kvalitní průjezdy zatáčkami a dobrou práci s pneumatikami, protože kombinace vysokých teplot, pomalých zatáček a krátkých rovinek výrazně zatěžuje vozy.
„Před námi je velmi odlišná výzva na Hungaroringu, kde se klade důraz na vysoký přítlak, jistotu při brzdění, silný nájezd do zatáček a dobrou trakci. Kvůli vysokým teplotám, množství zatáček a omezenému počtu rovinek bude klíčová také práce s pneumatikami,“ uvedl Singh.
McLaren se chce v Maďarsku zaměřit také na co nejlepší využití pohonné jednotky během celého kola a na pochopení vlivu nových charakteristik předjíždění na závodní strategii. Každý vývojový krok je podle týmu v tak vyrovnané sezoně zásadní.
„Máme připravený také balík vylepšení a v tak konkurenční sezoně je každý vývoj důležitý. Bude skvělé během volných tréninků získat další informace o tom, jak nové díly fungují,“ dodal Singh.
McLaren vstupuje do Velké ceny Maďarska na třetím místě Poháru konstruktérů. Na druhé Ferrari ztrácí 90 bodů a doufá, že nové úpravy mu pomohou snížit odstup a získat lepší pozici před druhou částí sezony 2026.
McLaren nasadí v Maďarsku výrazný balík vylepšení pro MCL40. Nová podlaha a další aerodynamické úpravy mají zvýšit konkurenceschopnost týmu v sezoně 2026. Do akce se vrátí také upravené zadní křídlo „Macarena“, které tým poprvé vyzkouší během tréninku.
Mercedes odhalil nové poznatky o problémech George Russella z GP Belgie, Ferrari označilo penalizaci Lewise Hamiltona za příliš přísnou a Red Bull chystá změny v inženýrském týmu Maxe Verstappena. Mercedes navíc odmítl zvýhodnit Kimiho Antonelliho týmovými příkazy v boji o titul.
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