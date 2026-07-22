Mercedes odhalil nové poznatky o problémech George Russella z GP Belgie, Ferrari označilo penalizaci Lewise Hamiltona za příliš přísnou a Red Bull chystá změny v inženýrském týmu Maxe Verstappena. Mercedes navíc odmítl zvýhodnit Kimiho Antonelliho týmovými příkazy v boji o titul.
Mercedes po belgickém závodním víkendu pokračuje v rozboru výkonnostních rozdílů mezi vozy George Russella a Kimiho Antonelliho. Zástupce technického ředitele Simone Resta uvedl, že tým během analýzy objevil odlišnosti v práci s elektrickou částí pohonné jednotky, které ovlivňovaly chování obou monopostů.
První vysvětlení Mercedesu směřovalo k rozdílnému přístupu obou jezdců za volantem. Russell proto před návratem do Spa pracoval na úpravě svého jezdeckého stylu a snažil se změnit některé návyky při využívání energie. Podle týmu se v tomto směru dokázal posunout, problém ale nezmizel úplně.
Inženýři Mercedesu následně zjistili, že mezi oběma vozy stále přetrvávají rozdíly v nasazování výkonu. Tým proto pokračuje v podrobné analýze, aby odhalil všechny faktory, které způsobují odlišné chování Russellova monopostu ve srovnání s vozem Antonelliho.
„Prováděli jsme velké množství analýz a dospěli jsme k závěru, že jedním z hlavních faktorů byl rozdílný jezdecký styl mezi oběma vozy. George tomu věnoval hodně času, před Spa svůj přístup upravil a dokázal se přizpůsobit. Přesto stále vidíme určité rozdíly v nasazování energie mezi oběma vozy,“ vysvětlil Resta.
Mercedes tak po belgickém víkendu pokračuje v podrobné analýze systému využívání energie, aby pochopil, proč Russell nedokázal z vozu získat stejný výkon jako jeho týmový kolega Antonelli.
Ferrari nesouhlasí s pětisekundovou penalizací Lewise Hamiltona za kolizi s Georgem Russellem v úvodu závodu. Po kontaktu skončil Russell ve štěrku a musel odstoupit už v prvním kole.
Šéf Ferrari Frédéric Vasseur označil rozhodnutí sportovních komisařů za příliš přísné. Připomněl, že podobné incidenty v prvním kole byly letos většinou hodnoceny jako běžné závodní situace.
„Ano, myslím si, že trest byl příliš přísný. Dosud byly všechny incidenty v prvním kole této sezony považovány za závodní situace. V tomto případě měl Russell dostatek prostoru, aby se vyhnul kontaktu tím, že by nezavíral stopu zprava a zvolil levou stranu,“ uvedl Vasseur.
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Mercedes odhalil nové poznatky o problémech George Russella z GP Belgie, Ferrari označilo penalizaci Lewise Hamiltona za příliš přísnou a Red Bull chystá změny v inženýrském týmu Maxe Verstappena. Mercedes navíc odmítl zvýhodnit Kimiho Antonelliho týmovými příkazy v boji o titul.
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