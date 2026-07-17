Kimi Antonelli ovládl druhý trénink na Velkou cenu Belgie před Landem Norrisem a Maxem Verstappenem. Trénink dvakrát přerušily červené vlajky po incidentech Verstappena a Pierra Gaslyho. McLaren řešil technické problémy Piastriho, Ferrari i McLaren poté výrazně zrychlily na měkkých pneumatikách.
Kimi Antonelli byl nejrychlejším jezdcem druhého volného tréninku před Velkou cenou Belgie. Pilot Mercedesu zajel nejlepší čas dne a porazil Landa Norrise z McLarenu o dvě desetiny sekundy. Třetí skončil Max Verstappen.
Po krátké přeháňce po prvním tréninku byla trať na začátku druhé části programu suchá. Oscar Piastri se ale do úvodu nezapojil, protože jeho McLaren procházel opravou hydraulického systému po technických potížích z prvního tréninku.
George Russell se jako první dostal do čela, jeho čas ale velmi rychle překonal Antonelli. Za Italem se v úvodu zařadili Isack Hadjar, Max Verstappen a Charles Leclerc. Lewis Hamilton mezitím chyboval v závěrečné šikaně, kde zablokoval kola a zkrátil si trať.
Carlos Sainz během tréninku kritizoval Sergia Péreze, který podle něj zůstal na ideální stopě při nájezdu do zatáčky Raidillon. Španěl jeho počínání označil za „extrémně nebezpečné“.
První červené vlajky přišly poté, co Max Verstappen vyjel ve Stavelotu do štěrku a nanesl na trať velké množství kamínků. Komisaři museli trať vyčistit, než mohl trénink pokračovat.
Verstappen si následně do týmového rádia postěžoval na řazení svého vozu. „To řazení je hrozné. To snad není možné. Proč je tak špatné? Je to nepřijatelné!“ zlobil se úřadující mistr světa.
Po obnovení tréninku se výrazně zlepšili oba jezdci Ferrari. Lewis Hamilton se po přezutí na měkké pneumatiky posunul na třetí místo, zatímco Charles Leclerc se zařadil na pátou příčku.
Také McLaren po nasazení měkkých pneumatik ukázal své tempo. Lando Norris se posunul na druhé místo se ztrátou dvou desetin na Antonelliho, zatímco Oscar Piastri obsadil šestou příčku. Dobře si vedl i Franco Colapinto, který dostal Alpine na sedmou pozici.
Necelých deset minut před koncem tréninku přišlo druhé přerušení. Pierre Gasly vyjel ve šikaně Fagnes na štěrk, narazil zadní částí vozu do bariéry a vážně poškodil svůj monopost. Francouz po nehodě řekl: „Najednou jsem z ničeho nic ztratil kontrolu. Asi mi ustřelila zadní část vozu.“ Komisaři následně odklidili trosky včetně utrženého zadního křídla.
Po odstranění havarovaného vozu zbývaly do konce tréninku jen dvě minuty, což jezdcům stačilo pouze na výjezd z boxů a nácvik startu. Pořadí na čele se už nezměnilo a nejrychlejší čas si připsal Kimi Antonelli před Landem Norrisem a Maxem Verstappenem.
Výsledky druhého tréninku GP Belgie:
1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:45.944
2. Lando Norris (McLaren) +0.190
3. Max Verstappen (Red Bull) +0.472
4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.747
5. Isack Hadjar (Red Bull) +0.770
6. Oscar Piastri (McLaren) +0.982
7. Franco Colapinto (Alpine) +1.203
8. George Russell (Mercedes) +1.285
9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.350
10. Liam Lawson (Racing Bulls) +1.490
11. Charles Leclerc (Ferrari) +1.524
12. Oliver Bearman (Haas) +1.848
13. Gabriel Bortoleto (Audi) +2.008
14. Esteban Ocon (Haas) +2.014
15. Alexander Albon (Williams) +2.075
16. Carlos Sainz (Williams) +2.312
17. Nico Hülkenberg (Audi) +2.389
18. Pierre Gasly (Alpine) +3.011
19. Valtteri Bottas (Cadillac) +3.255
20. Sergio Pérez (Cadillac) +3.652
21. Lance Stroll (Aston Martin) +5.187
22. Fernando Alonso (Aston Martin) +5.474
Kimi Antonelli ovládl druhý trénink na Velkou cenu Belgie před Landem Norrisem a Maxem Verstappenem. Trénink dvakrát přerušily červené vlajky po incidentech Verstappena a Pierra Gaslyho. McLaren řešil technické problémy Piastriho, Ferrari i McLaren poté výrazně zrychlily na měkkých pneumatikách.
Max Verstappen ovládl první trénink Velké ceny Belgie ve Spa a potvrdil silný start Red Bullu. Nizozemec porazil Lewise Hamiltona z Ferrari o více než desetinu sekundy, zatímco Red Bull dominoval většinu tréninku. McLaren řešil problém Oscara Piastriho a Aston Martin výrazně zaostal.
Kimi Antonelli čelí riziku penalizace po nasazení čtvrté pohonné jednotky sezony. Mercedes motor preventivně vyměnil kvůli podezřelým datům z Velké ceny Británie. Ital se tak vyhnul okamžitému trestu, ale další výměna by už znamenala ztrátu pozic na startu.
Esteban Ocon začne Velkou cenu Belgie před komisaři FIA. Jezdec Haasu byl předvolán kvůli pozdnímu příchodu na čtvrteční tiskovou konferenci. Tým zároveň přiváží do Spa nové díly, které mají pomoci zlepšit slabší formu a zvýšit konkurenceschopnost vozu.
Aston Martin pokračuje ve vylepšování AMR26. Po nasazení verze B-spec v Maďarsku představí při Velké ceně Nizozemska také modernizovaný motor Honda. Japonský výrobce uvádí, že dosavadní testy splnily očekávání a cílem je vyšší výkon spalovacího motoru i lepší spolehlivost.
Max Verstappen přijíždí do Spa v neobvyklé situaci. Místo boje o vítězství řeší problémy s nestabilním Red Bullem RB22. Spekulace o jeho odchodu zesílily po schůzce s Helmutem Markem. Manažer Vermeulen ale tvrdí, že Verstappen existence výstupní klauzule neznamená, že ji Verstappen skutečně využije.
Red Bull se před Velkou cenou Belgie vrací ke starší specifikaci zadního křídla po dvou nebezpečných incidentech Maxe Verstappena v Rakousku a Británii. Nová verze způsobovala problémy s aktivní aerodynamikou a ztrátu přítlaku. Tým ve Spa upřednostní spolehlivost před maximálním výkonem.
McLaren potvrdil, že Lando Norris dostane pro Velkou cenu Belgie penalizaci ztráty 10 míst na startu. Úřadující mistr světa nasadí čtvrtou jednotku pohonné elektroniky po sérii poruch v sezoně 2026. Tým zvolil Spa záměrně, protože zde očekává větší šanci ztracené pozice získat zpět.
McLaren před Velkou cenou Belgie nasadí nové zadní křídlo pro MCL40 a nejnovější specifikaci motoru Mercedes. Technický ředitel Neil Houldey ale upozorňuje, že tým neočekává okamžitý skok ve výkonnosti. Cílem je postupně snížit ztrátu na Mercedes a Ferrari.
Charles Leclerc krotí očekávání před Velkou cenou Belgie. Ferrari po překvapivé výhře v Silverstone stále hledá odpovědi. Scuderia místo očekávaného zaostání za Mercedesem získala dvojité pódium, ale Leclerc upozorňuje, že tým musí nejprve pochopit důvody nečekané rychlosti.
Lando Norris poprvé promluvil o dramatickém závěru sezony F1 2025, v níž získal svůj první titul o pouhé dva body před Maxem Verstappenem. Přiznal, že po dvojité diskvalifikaci McLarenu v Las Vegas se boj o titul zdramatizoval, přesto v rozhodujících závodech zachoval klid.
FIA potvrdila, že Velká cena Belgie nabídne ve Spa-Francorchamps pět zón systému Straight Mode. Nová aktivní aerodynamika se poprvé po 14 letech objeví i mezi La Source a Eau Rouge. Závod bude zároveň velkou zkouškou nových motorů a práce s energií.